У Цянь добавил, что "США с одной стороны создают кризис, а с другой – вновь заявляют о необходимости его контроля и управления, они ищут оправдания и прикрытие своим ошибочным заявлениям и действиям, своим провокациям, они даже создают публичную шумиху, искажают факты и пытаются переложить ответственность, Китай решительно выступает против этого".