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В Минсельхозе предложили создать национального дистрибьютора продовольствия

Федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза России объявил конкурс на создание концепции национального дистрибутора продукции агропромышленного комплекса (АПК), следует из данных на портале госзакупок.
Ведомости
Исполнитель должен будет провести анализ моделей работы экспортных поставок продукции и разработать свою, проведя не менее 20 интервью среди отечественных производителей АПК.
РБК
Стартовая цена контракта определена в 24 млн руб.
РБК
Предполагается, что структура сможет помочь российским компаниям в поиске партнера за рубежом, доставке товара или таможенной очистке груза.
Коммерсантъ

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Российские власти хотят создать национального дистрибутора продовольствия
Коммерсантъ22:59
В России должен появиться национальный дистрибьютор продукции АПК за рубеж
РБК17:00
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