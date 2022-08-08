Федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза России объявил конкурс на создание концепции национального дистрибутора продукции агропромышленного комплекса (АПК), следует из данных на портале госзакупок.
Украинская армия нанесла очередной ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсонской области, несущие элементы конструкции не пострадали, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Некоторые страны ЕС могут перейти на сторону России и потребовать от Украины уступок Москве, написала в статье для журнала Foreign Affairs бывший советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи.
Генеральная прокуратура России установила, что члены украинского националистического полка "Азов" (запрещен в РФ, признан террористической организацией) использовали запрещенные средства и методы ведения войны.
Суд на Камчатке назначил экс-депутату законодательного собрания Камчатского края, бизнесмену Игорю Редькину, который признался в случайном убийстве человека, девять месяцев ограничения свободы и штраф, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.
У Цянь добавил, что "США с одной стороны создают кризис, а с другой – вновь заявляют о необходимости его контроля и управления, они ищут оправдания и прикрытие своим ошибочным заявлениям и действиям, своим провокациям, они даже создают публичную шумиху, искажают факты и пытаются переложить ответственность, Китай решительно выступает против этого".