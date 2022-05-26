Будьте в Плюсе

В Минтрансе России опровергли планы ввести сбор при оформлении авиабилетов

Минтранс России не рассматривает вопрос о введении дополнительных сборов с пассажиров при покупке авиабилетов, заявили в ведомстве.
RT на русском
Собранные средства планируют направить в создающийся резервный фонд поддержки пассажиров.
Агентство Москва
Газета "Известия" сообщала, что сумма сбора может составить от 70 до 250 рублей с одного перелета.
Российская газета
21 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил о выделении 100 миллиардов рублей российским авиакомпаниям на частичную компенсацию расходов на полеты внутри страны.
Lenta.ru

Подробнее о событии

В Минтрансе России опровергли планы ввести сбор при оформлении авиабилетов
RT на русском04:23
Минтранс не будет вводить новые сборы при покупке билетов в России
Профиль04:33
Минтранс РФ заявил об отсутствии планов введения новых авиасборов
REGNUM04:29
В Минтрансе опровергли сообщения о новом сборе с авиапассажиров
НТВ04:28
Минтранс не рассматривает вопрос введения дополнительных сборов с авиапассажиров
ТАСС04:25
Минтранс России не рассматривает введение допсборов при покупке авиабилетов
Комсомольская правда04:37
Минтранс РФ опроверг сообщения о введении новых пошлин
ИА Красная Весна04:22

Интересное

Пушилин сообщил о задержании спрятавшихся на «Азовстали» украинских солдат

На заводе «Азовсталь» в Мариуполе задержали спрятавшихся или отставших при сдаче в плен украинских военнослужащих, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
RT на русском04:13

Инженеры MIT изучили процесс ковки металла в микроскопических масштабах

Журнал Nature Maretials опубликовал статью, описывающую исследования специалистов из Массачусетского технологического института (MIT), которые изучили процесс ковки металла в крошечных деталях.
FBM.ru03:20

Российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 и транспортный самолет с боеприпасами

Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили один украинский ударный вертолет Ми-24, а также военно-транспортный самолет ВВС Украины, доставлявший боеприпасы и вооружение, в Одесской области, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости04:31

Посол ЛНР Мирошник заявил, что в Донбассе сдались в плен около восьми тысяч солдат ВСУ

Около восьми тысяч украинских военных сдались в плен в Донецкой и Луганской народных республиках, каждый день добавляются сотни, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
РИА Новости02:49

Собянин заявил, что в Москве не будут выпускать старые модели автомобиля «Москвич»

На предприятии будет возобновлен выпуск автомобилей под брендом «Москвич».
Вечерняя Москва04:29

Греческий суд постановил отдать США иранскую нефть с задержанного российского танкера

Греческий суд постановил, что страна должна передать США иранскую нефть с задержанного в апреле российского танкера, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства морского флота и островной политики Греции.
Lenta.ru03:53

Банк России снизил ключевую ставку до 11% годовых, чтобы поддержать спрос

Банк России снизил ключевую ставку до 11% годовых, чтобы поддержать спрос В четверг на внеочередном заседании совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 11% годовых с 27 мая.
Коммерсантъ04:34

Посол Украины в ФРГ Мельник с помощью мема в Twitter высмеял поставки оружия от Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник с помощью картинки высмеял правительство ФРГ за медленные поставки оружия.
Lenta.ru03:22

Власти Москвы поддержат работу ресторанов Макдоналдс под новым брендом

Власти Москвы поддержат возобновление работы ресторанов Макдоналдс под новым брендом с привычном меню и стандартами обслуживания.
RT на русском04:30

Власти Санкт-Петербурга приняли решение об отмене масочного режима с 27 мая

В Санкт-Петербурге начиная с 27 мая отменяется масочный режим.
Lenta.ru03:45