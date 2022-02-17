"Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной стопроцентной оплаты текущих платежей.
Испанский предприниматель Винсенте Сарагоса и итальянец Ренато Полонья поспорили о том, чья фирма изготовила длинный стол, за которым проходили переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
"Правительство премьер-министра Италии Марио Драги обсуждает с партнерами по ЕС, как уменьшить влияние санкций (против России - ред.) на ключевые сектора итальянской экономики, в том числе ведутся дискуссии об исключении финансовых санкций для энергетического сектора", - пишет издание.