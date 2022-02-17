Будьте в Плюсе

В Молдавии допустили разрыв газового контракта с «Газпромом» из-за аудита долга

«Газпром» может расторгнуть контракт на поставку газа в Молдавию из-за разногласий вокруг долга основного оператора газоснабжения страны — «Молдовагаза» — перед российским холдингом.
Ведомости
Агентство государственных услуг Молдавии 27 января разместило заявку о поиске компании для проведения аудита долга.
РИА Новости
Спыну отметил, что власти уже два месяца готовятся к различным вариантам развития ситуации, чтобы обеспечить Молдавию газом.
Взгляд.ру
"Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной стопроцентной оплаты текущих платежей.
РИА Новости

Подробнее о событии

«Газпром» может разорвать контракт с Молдавией из-за аудита
Нефтегазовая вертикальвчера в 08:35
Вице-премьер Молдавии: «Газпром» может разорвать контракт с «Молдовагазом» из-за аудита
ПРАЙМвчера в 07:43
Самое цитируемое
Молдавия заявила о риске разрыва «Газпромом» контракта на поставки газа
Forbesвчера в 10:31
В Молдавии опасаются, что «Газпром» расторгнет контракт из-за аудита долга страны за газ
ТАССвчера в 09:30
В Молдавии допустили разрыв газового контракта с «Газпромом» из-за аудита долга
Ведомостивчера в 09:17
Кишинев заявил о риске разрыва контракта «Газпромом» из-за аудита долга
РБКвчера в 12:01
Правительство Молдавии считает, что «Газпром» может разорвать контракт из-за аудита долга
Коммерсантъвчера в 08:14

Интересное

Фигуристка Трусова заявила, что ее отношения с Тутберидзе не изменились после Олимпиады

Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что ее отношения с тренером Этери Тутберидзе никак не поменялись после второго места на Олимпиаде.
РБК спортвчера в 10:18

Вершинин: Россия распространила в СБ ООН материалы о военных преступлениях Киева

Постпредство России при ООН распространило среди членов Совбеза материалы Следственного комитета и RT о преступлениях украинских военных с применением запрещенных методов войны.
РИА Новостивчера в 13:37

Foreign Policy: ВС США могут быстро обнулить преимущество РФ и КНР в гиперзвуковом оружии

Гиперзвуковое оружие преодолевает большие расстояния на высоких скоростях, способно уклоняться от наземных радаров средств ПВО и мощнее баллистических ракет.
ИА SM-News16 февраля в 04:23

Новая Mazda 2 Hybrid выходит на рынок Европы по цене 1,84 млн рублей

Новая версия Mazda 2 Hybrid за пределы европейского рынка не выберется.
CarsWeek.ruвчера в 03:51

Группа Kalush Orchestra будет представлять Украину на Евровидении

Группа Kalush Orchestra заняла второе место на украинском национальном отборе на Евровидении — 2022.
Центральная Служба Новостейвчера в 10:58

CAS: триметазидин мог попасть в организм Камилы Валиевой через лекарство её дедушки

CAS подтвердил, что триметазидин мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства, которое принимает её дедушка.
Чемпионатвчера в 15:41

Итальянская и испанская фирмы поспорили из-за стола для встречи Путина и Макрона

Испанский предприниматель Винсенте Сарагоса и итальянец Ренато Полонья поспорили о том, чья фирма изготовила длинный стол, за которым проходили переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
Газета.Ruвчера в 13:10

Трюдо обвинил протестующих дальнобойщиков в финансовом подогреве из-за рубежа

Говоря о необходимости немедленного прекращения блокады границы, премьер-министр указал на то, что протестующие поддерживаются из-за рубежа.
Газета.Ruвчера в 11:57

Президент Украины Зеленский потребовал предоставить систему гарантий, как у стран НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев должен получить систему гарантий, не уступающую той, что предлагают странам НАТО, так как процесс вступления в альянс затягивается.
РИА Новостивчера в 09:51

Bloomberg: страны ЕС обсуждают исключение энергетического сектора из санкций против России

"Правительство премьер-министра Италии Марио Драги обсуждает с партнерами по ЕС, как уменьшить влияние санкций (против России - ред.) на ключевые сектора итальянской экономики, в том числе ведутся дискуссии об исключении финансовых санкций для энергетического сектора", - пишет издание.
РИА Новости17:00