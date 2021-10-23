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В Молдавии надеются на ещё один раунд переговоров с «Газпромом» по газу

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну по возвращению из Москвы заявил, что "Газпром" предлагает республике покупать газ на невыгодных условиях, дороже, чем для других стран региона.
ПРАЙМ
Молдавский вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявил, что Кишинёв надеется на новый раунд переговоров с «Газпромом» о поставках российского газа.
RT на русском
Спыну отметил, что Молдавия намерена провести еще один раунд переговоров по поставкам голубого топлива, но будет искать и альтернативных поставщиков.
Вечерняя Москва
Молдавский парламент по предложению правительства ввел режим чрезвычайного положения с 22 октября по 20 ноября из-за дефицита газа в стране.
ТАСС

Подробнее о событии

В Молдавии заявили, что «Газпром» предлагает ей газ дороже, чем остальным странам региона
ПРАЙМ05:55
В Молдавии заявили, что продолжат добиваться скидки на российский газ
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Молдавия обвинила «Газпром» в продаже газа дороже, чем другим странам
Banki Loans06:51
Молдавия считает невыгодным предложение «Газпрома»
Вести.Ru06:02
В Молдавии надеются на ещё один раунд переговоров с «Газпромом» по газу
RT на русском09:04
Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну: «Газпром» предлагает республике покупать газ на невыгодных условиях
Радио Sputnik05:38
Спыну рассказал о ходе переговоров с «Газпромом»: хотим новый раунд
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