RT на русскомВ Молдавии надеются на ещё один раунд переговоров с «Газпромом» по газуВице-премьер Молдавии Андрей Спыну по возвращению из Москвы заявил, что "Газпром" предлагает республике покупать газ на невыгодных условиях, дороже, чем для других стран региона.ПРАЙММолдавский вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявил, что Кишинёв надеется на новый раунд переговоров с «Газпромом» о поставках российского газа.RT на русскомСпыну отметил, что Молдавия намерена провести еще один раунд переговоров по поставкам голубого топлива, но будет искать и альтернативных поставщиков.Вечерняя МоскваМолдавский парламент по предложению правительства ввел режим чрезвычайного положения с 22 октября по 20 ноября из-за дефицита газа в стране.ТАССЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомВечерняя МоскваRuBaltic.RuREGNUMПодробнее о событииВ Молдавии заявили, что «Газпром» предлагает ей газ дороже, чем остальным странам регионаПРАЙМ05:55В Молдавии заявили, что продолжат добиваться скидки на российский газТАСС08:04Молдавия обвинила «Газпром» в продаже газа дороже, чем другим странамBanki Loans06:51Молдавия считает невыгодным предложение «Газпрома»Вести.Ru06:02В Молдавии надеются на ещё один раунд переговоров с «Газпромом» по газуRT на русском09:04Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну: «Газпром» предлагает республике покупать газ на невыгодных условияхРадио Sputnik05:38Спыну рассказал о ходе переговоров с «Газпромом»: хотим новый раундSputnik Молдова05:04Показать ещёОценить61Поделиться