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В Молдавии предложили пересчитать стоимость газа для потребителей

Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии пересчитало цены на газ для потребителей в декабре в меньшую сторону.
REGNUM
Молдавские потребители в последний месяц перед Новым годом будут платить меньше за использование природного газа.
Экономика сегодня
В расчеты регулятора на декабрь была заложена стоимость закупки российского газа по 307,99 доллара за тысячу кубометров вместо 450 долларов в ноябре.
ФАН
Новый тариф планируется применять с 1 ноября.
RuBaltic.Ru

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