REGNUMВ Молдавии предложили пересчитать стоимость газа для потребителейНациональное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии пересчитало цены на газ для потребителей в декабре в меньшую сторону.REGNUMМолдавские потребители в последний месяц перед Новым годом будут платить меньше за использование природного газа.Экономика сегодняВ расчеты регулятора на декабрь была заложена стоимость закупки российского газа по 307,99 доллара за тысячу кубометров вместо 450 долларов в ноябре.ФАННовый тариф планируется применять с 1 ноября.RuBaltic.RuЧитать далееСвернутьКП - МолдоваКП - МолдоваНародные новостиЭкономика сегодняRuBaltic.RuФАНПодробнее о событииВ Молдове подорожало отопление - НАРЭ одобрило запросЦарьград03:56В Молдавии рассчитали меньшие тарифы на газ, но пока не утвердилиИА Красная Весна12:28Молдавский регулятор пересчитал цены на газ для потребителейФАН12:08В Молдове резко подскочили тарифы на теплоRuBaltic.Ru06:50Молдавия снижает цены газа для потребителейЭкономика сегодня12:29НАРЭ повысило тариф на электроэнергию Termoelectrica: что будет со счетамиSputnik Молдова03:58В Молдавии предложили пересчитать стоимость газа для потребителейREGNUMвчера в 04:14Показать ещёОценить7Поделиться