Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии пересчитало цены на газ для потребителей в декабре в меньшую сторону. Расчёты 19 ноября были обнародованы на сайте организации. В расчёты была заложена стоимость закупки газа в России не $450, как было в ноябре, а $307,99.В источнике
Физики из Объединенного квантового центра в Даремском университете всесторонне изучили эту проблему для одной из систем квантовой памяти — ультрахолодных полярных молекул — и нашли способ отсрочить потерю информации.
Российские бизнесмены, основатель UC Rusal Олег Дерипаска и экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский поспорили о том, какое значение для страны может иметь возможный уход Владимира Путина с поста президента России в будущем.