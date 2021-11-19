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В Молдавии предложили пересчитать стоимость газа для потребителей

Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии пересчитало цены на газ для потребителей в декабре в меньшую сторону. Расчёты 19 ноября были обнародованы на сайте организации. В расчёты была заложена стоимость закупки газа в России не $450, как было в ноябре, а $307,99.В источнике

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