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В Молдавии заявили, что полностью платить за газ и электричество может только 1% граждан

Только 1% населения Молдавии может в полном объеме платить по возросшим в несколько раз счетам за газ и электроэнергию, остальным потребуется поддержка государства.
ТАСС
На фоне роста цен и тарифов, в том числе на газ и электроэнергию, в стране проходят митинги и протесты.
ПРАЙМ
"Ещё 15% получат повышенные компенсации и, соответственно, лишь 1% населения может позволить себе платить полную стоимость газа и электричества", — заявил он.
ПРАЙМ
Власти Молдавии ввели 24 февраля режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине и энергетического кризиса.
ТАСС

Подробнее о событии

В Молдавии заявили, что полностью платить за газ и электричество может только 1% граждан
ТАСС04:42
Министр соцзащиты Молдавии: лишь процент жителей сможет полностью оплатить газ и электричество
ПРАЙМ03:43
Министр соцзащиты Молдавии: Только 1% жителей страны смогут оплатить полностью счета за отопление и электроэнергию
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Лишь 1% жителей Молдавии сможет полностью платить за свет и отопление
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Министр: в Молдавии только 1% жителей сможет полностью оплатить счета за свет и отопление
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Лишь 1% жителей Молдавии смогут оплатить счета за отопление грядущей зимой
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