Суд в Ираке рассматривает дело против британца и немца, обвиняемых в попытке контрабанды археологических ценностей, британскому подданному по этому делу может грозить наказание вплоть до смертной казни, сообщило иракское информационное агентство Shafaq.
Пришедшие к российскому посольству сторонники Украины и полка "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждены уголовные дела) завершили свою акцию раньше, чем собравшиеся здесь же сочувствующие России граждане Армении, передает корреспондент РИА Новости.