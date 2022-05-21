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В Москве закончились квартиры в новостройках в бюджете до 5 млн рублей

Квартиры в бюджете до 5 млн рублей перестали выходить на рынок новостроек Москвы массового сегмента в пределах МКАД.
ТАСС
"В мае 2022 года в новостройках массового сегмента предложения квартир с бюджетом предложения менее 5 млн рублей не зафиксировано", - сказал Родионцев.
ТАСС
Тенденция объясняется высоким покупательским спросом на "дешевые" квартиры, а также общим подорожанием на рынке жилья, объясняет Родионцев.
ТАСС
За последний год средняя стоимость одного квадратного метра в московском проекте массового сегмента увеличилась на 39,5% — до 298,7 тысячи рублей за квадратный метр.
ФАН

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Квартиры стоимостью до 5 млн рублей пропали с московского рынка новостроек
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В Москве закончились квартиры в новостройках в бюджете до 5 млн рублей
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