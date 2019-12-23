Общество

Вести.RuВести.RuВНИИТ и Минтруда назвали самые востребованные профессии в России

Всероссийский научно-исследовательский институт труда сообщил, что самой востребованной профессией в стране — продавец-кассир. На втором и третьем месте рейтинга оказались повара и педагоги профобучения и профобразования, передает РИА Новости.
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Названы самые востребованные профессии в России

Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда составил топ-10 самых востребованных профессий. Первое место в списке заняли продавцы-кассиры. Специалисты опросили свыше 20 тыс. компаний.
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