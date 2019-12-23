с чего всё началось

Всероссийский научно-исследовательский институт труда сообщил, что самой востребованной профессией в стране — продавец-кассир. На втором и третьем месте рейтинга оказались повара и педагоги профобучения и профобразования, передает РИА Новости.

ВНИИТ и Минтруда назвали самые востребованные профессии в России

Музыка Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса» Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергей Шнуров над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.

Шоу-бизнес Богомолов вышел в свет с Собчак в неподобающем виде Режиссер Константин Богомолов в компании своей супруги, телеведущей Ксении Собчак посетил премьеру фильма «Союз Спасения», появившись на мероприятии в одежде не делового стиля, а в свитере.

Авто 5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.

Политика Украина пока побеждает в «чемпионате санкций» Глава российского правительства Дмитрий Медведев внес изменения сразу в два правительственных постановления 2018 года: в список украинских физических лиц, находящихся под российскими контрсанкциями, и в списки товаров, запрещенных к ввозу с Украины в Россию и к вывозу в обратном направлении.

Политика На дне Финского залива перед визитом Путина нашли минное поле Немецкое минное поле времен Великой Отечественной войны нашли и обезвредили с помощью роботов военные моряки Балтийского флота в преддверии визита на остров Гогланд летом этого года президента России Владимира Путина, сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов.

Экономика Названы самые закредитованные регионы России Калмыкия стала самым закредитованным регионом России. Индикатор долговой нагрузки в этом регионе составляет 86,2 процента.

Общество Крымский мост уже сэкономил перевозчикам почти 29 млрд рублей Прямая экономия автовладельцев и перевозчиков грузов после введения в строй автодорожной части моста через Керченский пролив составила почти 29 миллиардов рублей, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

Политика В Хорватии завершился первый тур президентских выборов Ни один из 11 кандидатов не смог набрать более 50% голосов в первом туре президентских выборов в Хорватии, сообщает газета Večernji List.