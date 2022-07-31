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В Николаеве при обстреле погиб владелец крупнейшей зерновой компании Украины Вадатурский

При обстреле Николаева погиб украинский бизнесмен, владелец крупнейшей зерноторговой компании «Нибулон» Алексей Вадатурский.
Lenta.ru
В 2020 году журнал "Forbes Украина" оценил состояние предпринимателя в 450 миллионов долларов.
РИА Новости
Господин Вадатурский занимал должность гендиректора сельскохозяйственного предприятия «Нибулон» с 1991 года.
Коммерсантъ
В списке богатейших украинцев, составленном Forbes в 2021 году, Алексей Вадатурский занял 24-е место с состоянием в $430 млн.
РБК

Подробнее о событии

На Украине сообщили о гибели в Николаеве владельца компании «Нибулон» Вадатурского
ТАСС06:17
В Николаеве погиб владелец одной из крупнейших зерновых компаний Украины
РБК08:08
«Нибулон» подтвердила гибель гендиректора компании Вадатурского
Известия08:11
Офис Зеленского подтвердил гибель гендиректора «Нибулона» Вадатурского в Николаеве
Газета.Ru09:40
В Николаеве погиб глава крупной на Украине зерновой компании «Нибулон» Вадатурский
РИА Новости05:48
В Николаеве при обстреле погиб владелец крупнейшей зерновой компании Украины Вадатурский
Lenta.ru05:33
В Николаеве погиб украинский бизнесмен из списка Forbes Алексей Вадатурский
Московский Комсомолец05:19

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