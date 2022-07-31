Lenta.ruВ Николаеве при обстреле погиб владелец крупнейшей зерновой компании Украины ВадатурскийПри обстреле Николаева погиб украинский бизнесмен, владелец крупнейшей зерноторговой компании «Нибулон» Алексей Вадатурский.Lenta.ruВ 2020 году журнал "Forbes Украина" оценил состояние предпринимателя в 450 миллионов долларов.РИА НовостиГосподин Вадатурский занимал должность гендиректора сельскохозяйственного предприятия «Нибулон» с 1991 года.КоммерсантъВ списке богатейших украинцев, составленном Forbes в 2021 году, Алексей Вадатурский занял 24-е место с состоянием в $430 млн.РБКЧитать далееСвернутьRTVIRTVIЦарьградRuBaltic.RuПолитика СегодняRostov gazetaАргументы и ФактыReadovka NewsТелеканал 360°ИзвестияАбзацГазета.RuСлово и ДелоПятый каналРЕН ТВVesiskitim.ruВечерняя МоскваThe Moscow PostРамблерНародные новостиПодробнее о событииНа Украине сообщили о гибели в Николаеве владельца компании «Нибулон» ВадатурскогоТАСС06:17В Николаеве погиб владелец одной из крупнейших зерновых компаний УкраиныРБК08:08«Нибулон» подтвердила гибель гендиректора компании ВадатурскогоИзвестия08:11Офис Зеленского подтвердил гибель гендиректора «Нибулона» Вадатурского в НиколаевеГазета.Ru09:40В Николаеве погиб глава крупной на Украине зерновой компании «Нибулон» ВадатурскийРИА Новости05:48В Николаеве при обстреле погиб владелец крупнейшей зерновой компании Украины ВадатурскийLenta.ru05:33В Николаеве погиб украинский бизнесмен из списка Forbes Алексей ВадатурскийМосковский Комсомолец05:19Показать ещёОценить2,3KПоделиться