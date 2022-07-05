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В Норвегии началась акция протеста работников нефтегазовой отрасли

Работники нефтегазовой отрасли в Норвегии начали забастовку, пытаясь добиться повышения уровня заработной платы.
REGNUM
Работники требуют повышения заработной платы.
Live24
По планам бастующих, с 6 июля к забастовке присоединятся работники с трех других месторождений.
ТАСС
В результате суточная добыча газа в Норвегии может упасть на 25%, нефти – на 15%.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

В Норвегии начали бастовать работники нефтегазовой сферы
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В Норвегии началась акция протеста работников нефтегазовой отрасли
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В Норвегии 5 июля начнется забастовка газовиков
ИА Красная Веснавчера в 04:59
Забастовка работников нефтегазовой сферы началась в Норвегии
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Работники нефтегазовой сферы Норвегии устроили забастовку из-за низких зарплат
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В Норвегии началась забастовка работников нефтегазовой сферы
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В Норвегии начали бастовать работники нефтегазовой сферы
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