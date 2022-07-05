REGNUMВ Норвегии началась акция протеста работников нефтегазовой отраслиРаботники нефтегазовой отрасли в Норвегии начали забастовку, пытаясь добиться повышения уровня заработной платы.REGNUMРаботники требуют повышения заработной платы.Live24По планам бастующих, с 6 июля к забастовке присоединятся работники с трех других месторождений.ТАССВ результате суточная добыча газа в Норвегии может упасть на 25%, нефти – на 15%.Взгляд.руЧитать далееСвернутьМИР 24МИР 24REGNUMВестник РоссииВоенное обозрениеКомсомольская правдаСусанинРязань.ЛайфПодробнее о событииВ Норвегии начали бастовать работники нефтегазовой сферыТУТ НЬЮС02:11В Норвегии началась акция протеста работников нефтегазовой отраслиREGNUM23:51В Норвегии 5 июля начнется забастовка газовиковИА Красная Веснавчера в 04:59Забастовка работников нефтегазовой сферы началась в НорвегииВзгляд.ру19:53Работники нефтегазовой сферы Норвегии устроили забастовку из-за низких зарплатLive2419:17В Норвегии началась забастовка работников нефтегазовой сферыТАСС18:50В Норвегии начали бастовать работники нефтегазовой сферыМосковский Комсомолец22:22Показать ещёОценить275Поделиться