Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предложил ЦБ передать дочерние иностранные банки в России в доверительное управление банкам с госучастием для исключения рисков вывода капитала и усиления защиты финансовой системы страны.
МВД России объявило в розыск известного в прошлом журналиста, одну из центральных фигур российского телевидения 1990-2000-х Евгения Киселева*, работающего сейчас на антироссийских украинских каналах, следует из базы данных ведомства.