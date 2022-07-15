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В Норвегии ожидают взлет цен на электроэнергию без поставок по «Северному потоку»

В Норвегии предрекли повышение цен на электроэнергию без поставок газа по трубопроводу «Северный поток».
Lenta.ru
"Если газопровод, по которому энергоносители транспортируются из России в Германию, не будет запущен вновь, проблем возникнет еще больше. Высока вероятность, что цены взлетят до небес", — сказал он.
РИА Новости
"Газпром" с 15 июня снизил прокачку по "Северному потоку" примерно на 60 процентов.
РИА Новости
Также власти Канады приняли решение вернуть в Германию подпадающие под санкции турбины для газопровода "Северный поток — 1".
Газета.Ru

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Министр энергетики Норвегии: цены на электроэнергию быстро взлетят без «Северного потока»
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Министр энергетики Норвегии Осланд: цены на электроэнергию взлетят до небес без «Северного потока»
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В Норвегии прогнозировали подъем цен на электроэнергию без «Северного потока»
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