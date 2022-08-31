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В Норвегии пригрозили Европе «отключением рубильника» из-за рекордной жары

Норвегия пригрозила Европе "отключением света", так как испытывает сложности в выработке электроэнергии из-за рекордной жары.
Газета.Ru
Страна, формально не входящая в ЕС, но при этом являющаяся крупнейшим в Западной Европе производителем углеводородов и одним из крупнейших — электроэнергии, могла бы по крайней мере частично закрыть потребности континента.
Известия
Месторождения Тролль, Слейпнир и другие в 2021 году обеспечивали Европу более чем 114 млрд кубометров газа, что составляло примерно четверть от всего спроса союза.
Известия
Норвегия также планирует ограничить экспорт электроэнергии, если гидроэлектростанции в ближайшие месяцы не увеличат выработку.
NVL

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В Норвегии грозят Европе «отключить рубильник» из-за жары
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