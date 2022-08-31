Страна, формально не входящая в ЕС, но при этом являющаяся крупнейшим в Западной Европе производителем углеводородов и одним из крупнейших — электроэнергии, могла бы по крайней мере частично закрыть потребности континента.
Бригадный генерал США в отставке Марк Арнольд призвал Соединенные Штаты и НАТО передать Киеву оружие, которое позволит нанести удар вглубь России, и дать разрешение на его использование, передает РИА Новости со ссылкой на интервью украинскому «24 каналу».
Федеральная антимонопольная служба выявила случаи неправомерного повышения цен на автозаправочных станциях ЛУКОЙЛа в Нижегородской и Пермской области, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.