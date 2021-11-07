Будьте в Плюсе

В Новосибирске цена квадратного метра в новостройке превысила 72 000 рублей

В Новосибирске по итогам 3-го квартала 2021 года средняя стоимость квадратного метра в новостройке впервые перешагнула отметку в 70 тысяч рублей и достигла 72 196 рублей.
НГС
Во втором квартале 2021 года квадратный метр в новой квартире стоил 69 965 рублей.
АиФ Новосибирск
На вторичном рынке средняя стоимость квадрата сейчас составляет 64 440 рублей, удорожание за год на 8,85 процента.
НГС
Самые дорогие квартиры на вторичке в категории «элитные» оцениваются в 112 603 рубля за квадрат.
НГС

Подробнее о событии

Средняя стоимость кв. метра в новостройках Новосибирска превысила 72 тысячи рублей
Царьградвчера в 01:40
Цена квадратного метра в новостройках Новосибирска превысила 72 тысячи рублей
Сиб.фмвчера в 02:46
Квадратный метр в новостройках Новосибирска превысил в цене 72 тысячи рублей
НДН.инфовчера в 02:04
В Новосибирске возросла цена на квадратный метр в новостройке
КП - Новосибирсквчера в 05:02
В Новосибирске цена квадратного метра в новостройке превысила 72 000 рублей
АиФ Новосибирсквчера в 00:47
В Новосибирске цена квадратного метра в новой квартире перевалила за 72 тысячи рублей
НГСвчера в 00:15
Стоимость квадратного метра на рынке Благовещенска стартует с 93 тысяч рублей
2х2.suвчера в 00:11

Интересное

Минсельхоз считает возможным рост цен на молочные продукты

В Минсельхозе сообщили газете, что по всем видам животноводческой и молочной продукции специалисты отмечают увеличение себестоимости производства, в том числе из-за подорожания кормов и кормовых добавок для скота, упаковочных и горюче-смазочных материалов.
БК55вчера в 22:01

Глава центра Гамалеи Гинцбург: 300 антител полностью защищают от «дельта»-штамма COVID-19

Проведенное Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи исследование показало, что для полной защиты от "дельта"-штамма коронавируса необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител (banding antibody units), сообщил глава центра Александр Гинцбург в интервью газете "Известия".
РИА Новости17:29