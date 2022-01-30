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В Новосибирске стоимость строительства ледового дворца выросла на 30%

Стоимость ледового дворца в Новосибирске, который строится к молодежному чемпионату мира по хоккею, выросла на 30% - до 13 млрд рублей - из-за изменений в проекте, покупки оборудования для обеспечения безопасности, а также удорожания строительных материалов.
ТАСС
Объект сдадут в срок до 1 октября 2022 года.
ТАСС
После молодежного Чемпионата мира по хоккею ледовую арену планируется использовать в качестве основного домашнего стадиона хоккейного клуба "Сибирь".
ТАСС
Отставание сроков строительства нового ЛДС — одна из главных тем прошедшего лета.
НГС

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В Новосибирске стоимость строительства ледового дворца выросла до 13 млрд рублей
RuNews24.ru00:15
Стоимость строительства нового ЛДС Новосибирска выросла на 30%
Родные берега (Новосибирск)00:02
В Новосибирске стоимость строительства ЛДС выросло на 13 миллиардов рублей
Atas.info23:09
Новосибирские чиновники объяснили «безопасностью» подорожание нового ЛДС на миллиарды
Тайга.инфо22:43
В Новосибирске стоимость строительства ледового дворца выросла на 30%
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В Новосибирске стоимость строительства ледового дворца выросла на 30%
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