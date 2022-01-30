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В Новосибирске стоимость строительства ледового дворца выросла на 30%

Стоимость ледового дворца в Новосибирске, который строится к молодежному чемпионату мира по хоккею, выросла на 30% - до 13 млрд рублей - из-за изменений в проекте, покупки оборудования для обеспечения безопасности, а также удорожания строительных материалов.
ТАСС
Также здесь будут спортивный, тренажерный залы, раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения.
ТАСС
Объект сдадут в срок до 1 октября 2022 года.
ТАСС
После МЧМ 2023 ледовая арена будет использоваться в качестве домашнего стадиона ХК «Сибирь».
RuNews24.ru

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НА 30% подорожало строительство нового ЛДС в Новосибирске
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