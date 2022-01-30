Стоимость ледового дворца в Новосибирске, который строится к молодежному чемпионату мира по хоккею, выросла на 30% - до 13 млрд рублей - из-за изменений в проекте, покупки оборудования для обеспечения безопасности, а также удорожания строительных материалов.
Великобритания не исключает никаких вариантов оказания помощи Украине в случае обострения ситуации и готовит расширенные санкции против России, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Киев рассматривает поручение президента России Владимира Путина о социальных выплатах российским гражданам, постоянно проживающим в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), как нарушение украинского суверенитета.