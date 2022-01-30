Стоимость ледового дворца в Новосибирске, который строится к молодежному чемпионату мира по хоккею, выросла на 30% - до 13 млрд рублей - из-за изменений в проекте, покупки оборудования для обеспечения безопасности, а также удорожания строительных материалов.
Министерство иностранных дел Украины считает нарушением суверенитета своей страны поручение президента России рассмотреть вопрос предоставления российским гражданам из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик возможности подачи заявлений на социальные выплаты и льготы через "Госуслуги", заявила пресс-служба украинского МИД.
Часть готовящихся санкций в отношении Российской Федерации на случай эскалации ситуации вокруг Украины будет применена превентивно, не исключил глава международного комитета Сената США Роберт Менендес.
Глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн исключил принятие решения по сертификации оператора газопровода «Северный поток-2» до июня, несмотря на создание дочерней компании, сообщил он газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Силы спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибыли в район поселка Новолуганское, контролируемого Киевом и находящимся у линии соприкосновения, заявила народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).