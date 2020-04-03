Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВОЗ: Пик распространения коронавируса в России еще не пройден

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается медленнее, чем в других странах. Однако пик заражения COVID-19 еще не пройден, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по России Мелита Вуйнович.
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с чего всё началось

В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

Пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
РИА Новости11:34

Подробнее о событии

ВОЗ оценила темпы распространения коронавируса в России

РБК12:54

ВОЗ: пик коронавируса в России еще не пройден

Московский Комсомолец12:28

В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

РИА Новости11:34

В ВОЗ назвали стадию распространения коронавируса в России

Газета.Ru11:59

В ВОЗ рассказали о темпах эпидемии коронавируса в России

Lenta.ru11:56

ВОЗ: пик эпидемии коронавируса в РФ еще не пройден

ТК Звезда12:06

ВОЗ: пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден

Комсомольская правда11:30
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Экономика

Набиуллина допустила снижение ставки в 2020 году

Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 2020 году.
РБК 07:57
Авто

В Сети показана редкая «Нива», сделанная для немцев в 80-х годах

Каждый из 150 выпущенных внедорожников специальной версии получил доработанный экстерьер, а конкретнее — расширители колёсных арок из пластика, особые дизайнерские «штамповки» с более широкими, чем у крупносерийных «Нив» покрышками, вдобавок декоративные белые полосы с боков кузова.
Тарантас Ньюс 13:59
Общество

Итальянский дизайнер Серджио Росси умер от коронавируса

Знаменитый итальянский дизайнер и основатель обувного бренда Серджио Росси скончался от коронавируса на 85-м году жизни.
FlashNord 09:57
Политика

Зеленский подписал указ об оказании помощи Италии

Киев, 3 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Гуманитарная помощь будет оказана Италии Украиной, сообщили 3 апреля в пресс-службе украинского президента.
REGNUM 10:42
Общество

Оперштаб объявил о приостановке вывозных рейсов для россиян с 4 апреля

«В целях максимальной защиты здоровья наших граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации, с 00:00 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на Родину», — говорится в заявлении.
Известия 13:57
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Газета.Ru 03:15
Общество

В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 30 апреля

Воронеж, 3 апреля 2020, 20:24 — REGNUM Режим самоизоляции на территории Воронежской области продлён до 30 апреля.
REGNUM 13:24
Общество

Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Парламентская газета вчера в 10:23
Общество

Тульские власти продлили режим повышенной готовности

Тула, 3 апреля 2020, 20:08 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Тульской области продлён.
REGNUM 13:08
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 08:45
Общество

В Подмосковье ввели штрафы за нарушение самоизоляции

Власти Московской области ввели штрафы для нарушителей режима самоизоляции в регионе.
Московский Комсомолец 06:00
Наука

Первая вакцина от коронавируса прошла испытания

В ходе экспериментов с лабораторными мышами исследователям удалось установить, что потенциальная вакцина при попадании в организм способствует выработке специфичных к SARS-CoV-2 антител, которых должно быть достаточно для нейтрализации коронавируса.
Популярная механика 00:30
Энергетика

Путин назвал комфортную для России цену на нефть

Россия чувствует себя вполне комфортно с ценой $42 за баррель нефти, при которой свёрстан бюджет.
RT на русском 12:52
Наука

Обнаружено самое уязвимое перед коронавирусом домашнее животное

Наиболее подверженными заражению коронавирусом домашними животными оказались кошки. Соответствующую информацию приводит портал bioRxiv.
Наша версия вчера в 05:44
Шоу-бизнес

Больной коронавирусом Лещенко спел Надежду в своей палате

Толк 08:34
Происшествия

В Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейки о коронавирусе

В Санкт-Петербурге возбуждено первое уголовное дело из-за недостоверной информации об эпидемии коронавируса, заявляют в организации "Правозащита Открытки".
Интерфакс 13:30
Футбол

«Бавария» продлила контракт с Фликом до 2023 года

Sports.ru 11:22
Здоровье

Зараженный главврач Коммунарки рассказал об осложнениях коронавируса

Ugpressa.ru 13:22
Экономика

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС 13:11
Общество

Дмитрий Миронов продлил ограничительные меры в Ярославской области

Ограничительные мероприятия, установленные на территории Ярославской области указом главы региона в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, продлены до 30 апреля.
Ярославский регион. Северный край 11:07
Политика

Лукашенко не исключает попыток переделить мир без войны

"Боюсь, чтобы нас не переделили без войны", - резюмировал Лукашенко.
Российская газета вчера в 07:29
Наука

Противопаразитарное средство оказалось эффективным in vitro против Covid-19

Австралийские ученые показали, что противопаразитарный препарат ивермектин может оказаться действенным при лечении коронавируса.
Naked Science 12:33
Музыка

Умер автор песни Ain’t No Sunshine Билл Уизерс

Life.ru 12:05
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Происшествия

В Москве арестовали генерал-майора юстиции Краковского

Москва, 3 апреля 2020, 21:02 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России генерал-майора юстиции Александра Краковского, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
REGNUM 14:02
Политика

В МИД России объяснили отказ Украины от договоренностей по Донбассу

В результате сторонам удалось прийти к важным договоренностям, которые бы повлияли на ситуацию в Донбассе и сдвинули бы процесс урегулирования с мертвой точки.
Городовой 02:29
Происшествия

Стало известно, где находятся 17 заболевших коронавирусом на Кубани

Напомним, 3 апреля стало известно, что на Кубани выросло число граждан с предварительно положительным тестом на коронавирус.
Блокнот Краснодар 04:28
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском 08:14
Авто

Автомобили Kia в РФ получили новую футбольную спецверсию

Автоновости дня 09:53
Общество

В России за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом

Четыре пациента с коронавирусом скончались за сутки в России.
Известия 03:35
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