Коронавирус
Российская газетаВОЗ: Пик распространения коронавируса в России еще не пройден
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается медленнее, чем в других странах. Однако пик заражения COVID-19 еще не пройден, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по России Мелита Вуйнович.
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Пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.РИА Новости11:34
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Экономика
Набиуллина допустила снижение ставки в 2020 году
Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 2020 году.
Авто
В Сети показана редкая «Нива», сделанная для немцев в 80-х годах
Каждый из 150 выпущенных внедорожников специальной версии получил доработанный экстерьер, а конкретнее — расширители колёсных арок из пластика, особые дизайнерские «штамповки» с более широкими, чем у крупносерийных «Нив» покрышками, вдобавок декоративные белые полосы с боков кузова.
Общество
Итальянский дизайнер Серджио Росси умер от коронавируса
Знаменитый итальянский дизайнер и основатель обувного бренда Серджио Росси скончался от коронавируса на 85-м году жизни.
Политика
Зеленский подписал указ об оказании помощи Италии
Киев, 3 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Гуманитарная помощь будет оказана Италии Украиной, сообщили 3 апреля в пресс-службе украинского президента.
Общество
Оперштаб объявил о приостановке вывозных рейсов для россиян с 4 апреля
«В целях максимальной защиты здоровья наших граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации, с 00:00 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на Родину», — говорится в заявлении.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Общество
В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 30 апреля
Воронеж, 3 апреля 2020, 20:24 — REGNUM Режим самоизоляции на территории Воронежской области продлён до 30 апреля.
Общество
Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Общество
Тульские власти продлили режим повышенной готовности
Тула, 3 апреля 2020, 20:08 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Тульской области продлён.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Общество
В Подмосковье ввели штрафы за нарушение самоизоляции
Власти Московской области ввели штрафы для нарушителей режима самоизоляции в регионе.
Наука
Первая вакцина от коронавируса прошла испытания
В ходе экспериментов с лабораторными мышами исследователям удалось установить, что потенциальная вакцина при попадании в организм способствует выработке специфичных к SARS-CoV-2 антител, которых должно быть достаточно для нейтрализации коронавируса.
Энергетика
Путин назвал комфортную для России цену на нефть
Россия чувствует себя вполне комфортно с ценой $42 за баррель нефти, при которой свёрстан бюджет.
Наука
Обнаружено самое уязвимое перед коронавирусом домашнее животное
Наиболее подверженными заражению коронавирусом домашними животными оказались кошки. Соответствующую информацию приводит портал bioRxiv.
Происшествия
В Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейки о коронавирусе
В Санкт-Петербурге возбуждено первое уголовное дело из-за недостоверной информации об эпидемии коронавируса, заявляют в организации "Правозащита Открытки".
Футбол
«Бавария» продлила контракт с Фликом до 2023 года
Экономика
Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада
Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
Общество
Дмитрий Миронов продлил ограничительные меры в Ярославской области
Ограничительные мероприятия, установленные на территории Ярославской области указом главы региона в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, продлены до 30 апреля.
Политика
Лукашенко не исключает попыток переделить мир без войны
"Боюсь, чтобы нас не переделили без войны", - резюмировал Лукашенко.
Наука
Противопаразитарное средство оказалось эффективным in vitro против Covid-19
Австралийские ученые показали, что противопаразитарный препарат ивермектин может оказаться действенным при лечении коронавируса.
Музыка
Умер автор песни Ain’t No Sunshine Билл Уизерс
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Происшествия
В Москве арестовали генерал-майора юстиции Краковского
Москва, 3 апреля 2020, 21:02 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России генерал-майора юстиции Александра Краковского, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
Политика
В МИД России объяснили отказ Украины от договоренностей по Донбассу
В результате сторонам удалось прийти к важным договоренностям, которые бы повлияли на ситуацию в Донбассе и сдвинули бы процесс урегулирования с мертвой точки.
Происшествия
Стало известно, где находятся 17 заболевших коронавирусом на Кубани
Напомним, 3 апреля стало известно, что на Кубани выросло число граждан с предварительно положительным тестом на коронавирус.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Авто
Автомобили Kia в РФ получили новую футбольную спецверсию
Общество
В России за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
Четыре пациента с коронавирусом скончались за сутки в России.