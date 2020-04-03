Пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

с чего всё началось

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается медленнее, чем в других странах. Однако пик заражения COVID-19 еще не пройден, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по России Мелита Вуйнович.

ВОЗ: Пик распространения коронавируса в России еще не пройден

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