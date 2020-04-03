Коронавирус
Российская газетаВОЗ: Пик распространения коронавируса в России еще не пройден
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается медленнее, чем в других странах. Однако пик заражения COVID-19 еще не пройден, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по России Мелита Вуйнович.
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Пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.РИА Новости11:34
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Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
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В мобильных приложениях качество видео необходимо ограничить до 720p, при просмотре «через браузеры» — до 1080p (Full HD).
Политика
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Турция досрочно покинула первую виртуальную конференцию НАТО из-за спора с Грецией по мигрантам.
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В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года.
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Происшествия
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Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.