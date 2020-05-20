Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что Москва находится в начале фазы стабилизации по коронавирусу, поскольку показатели заболеваемости ещё высоки.

Представитель ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Москве

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