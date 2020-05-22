Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса

Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
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Эпицентр коронавируса переместился в Южную Америку

Эхо Москвы03:01

ВОЗ назвала Южную Америку новым эпицентром COVID-19

RT на русскомвчера в 15:04

В мире коронавирусом заразились 5190000 человек

Первый каналвчера в 01:05

ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса

Газета.Ruвчера в 12:38

В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии коронавируса

News.ruвчера в 12:35

В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии COVID-19

РИА Новостивчера в 12:30

ВОЗ назвала новый эпицентр коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 12:41
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 04:33, Ашберн
Общество

В России коронавирус подтвердился ещё у 9 434 человек

В России за сутки выявили 9 434 новых случая COVID-19.
Клопс 03:41
Общество

В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу

С 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек.
Вести.Ru 03:23
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Политика

Зеленский ответил желающим передать Киево-Печерскую лавру ПЦУ

Киев, 23 мая 2020, 09:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию с требованием передать Киево-Печерскую лавру раскольничьей религиозной организации Православная церковь Украины (ПЦУ).
REGNUM 02:52
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Общество

В Саратовской области коронавирусом за сутки заразились 98 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 23 мая выявлено 98 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:46
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Общество

В Петербурге утвердили правила похорон эпохи коронавируса

Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 23:01 — REGNUM Смольный подготовил рекомендации для проведения ритуального прощания с умершими в Петербурге с соблюдением требований эпидемической безопасности.
REGNUM вчера в 16:01
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Политика

Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени

Газета.Ru вчера в 09:47
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Футбол

Семин ответил на заявление Кикнадзе о слабой работе с молодежью

Наставник «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на выказывание гендиректора клуба Василия Кикнадзе о слабой работе с молодежью.
Vprognoze.ru 04:25
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Происшествия

Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения

Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 07:51
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Общество

В Свердловской области еще 174 человека заболели коронавирусом

В Свердловской области за последние сутки новый тип коронавируса подтвердился еще у 174 человек: заболели 82 жителя Екатеринбурга, 14 жителей Нижнего Тагила, 11 жителей Верхней Пышмы, 7 жителей Березовского, а также многих других муниципалитетов.
JustMedia 21 мая в 03:25
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Хоккей

Хоккеист Артемий Панарин сделал предложение дочери Олега Знарка

Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин сделал предложение руки и сердца своей девушке Алисе Знарок, дочери главного тренера московского "Спартака" Олега Знарка.
РИА Новости вчера в 18:13
Происшествия

В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице

РИА Новости вчера в 18:23
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Политика

Украина отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму

Представители Украины, США, Эстонии и Великобритании проигнорировали заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации в Крыму.
РИА Новости 03:18
796
Общество

Москва начинает первый этап смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:07
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Здоровье

В Прикамье выявлено еще 47 случаев коронавируса

На 47 человек увеличилось за минувшие сутки число зараженных COVID-19 в Пермском крае. Общее число зафиксированных случаев достигло 1324.
Местное время (г. Пермь) 03:47
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Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Происшествия

В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета

В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
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Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
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Экономика

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости вчера в 05:39
74
Общество

Во Владимирской области подтверждено 74 новых случая коронавируса

Всего по состоянию на 10 часов утра 23 мая во Владимирской области лабораторно подтверждено 2194 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Владимирские ведомости 02:41
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Политика

Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага

Посольство России в США заявило, что американская сторона, вместо того чтобы сплотиться в связи с угрозой коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском вчера в 20:11
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Музыка

Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»

Клип российской группы Little Big на песню Uno стал самым быстрорастущим за всю историю YouTube-канала «Евровидения».
Lenta.ru 21 мая в 19:51
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Энергетика

Путин поручил не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от показателей на срок действия соглашения ОПЕК+, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
РИА Новости 04:18
Шоу-бизнес

Светлана Моргунова не может жить после смерти сына

Gazeta.SPb вчера в 18:24
16
Общество

В Калужской области за сутки нашли коронавирус у 121 человека

Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 20 мая.
Калужский перекресток 20 мая в 04:30
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Культура

Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска "Бесогона" Михалкова.
Piter.tv вчера в 15:13
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Космос

В NASA считают отличной идеей размещение атомных реакторов на Луне

Учёные NASA считают, что проблему решит атомный реактор, установленный рядом с колонией астронавтов.
HotGeo 03:06
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Общество

В России за сутки выявили 9 434 случая заражения коронавирусом, погибли 139 человек

В России за последние сутки обнаружили 9 434 случая заражения коронавирусом, умерли 139 человек, сообщает оперштаб Москвы.
Медиазона 03:37
Шоу-бизнес

«В грязных трусах»: Виктория Боня ответила на обвинения в эскорте

Lisa.ru вчера в 04:00
Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
4,3K
Происшествия

Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами

В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами.
Известия вчера в 04:55
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