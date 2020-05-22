Коронавирус
Газета.RuВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса
Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
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ВОЗ называет Южную Америку новым эпицентром заболевания, вызываемого коронавирусом
Эхо Москвывчера в 23:31
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Общество
Названа дата проведения ЕГЭ в 2020 году
Дату проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России в 2020 году назвал президент России Владимир Путин.
Милосердие.ru 21 мая в 08:12
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о гражданах РФ
Госдума сегодня, 21 мая, приняла закон о создании единого федерального информационного регистра сведений о населении России, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 21 мая в 07:16
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:07
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
Армия и оружие
Yeni Safak: Россия перебросила из Сирии восемь самолётов для помощи Хафтару
Автор материала утверждает, что после уничтожения турецкими беспилотниками "более дюжины" российских систем ПВО в Ливии, стоящих на вооружении ЛНА, Россия продолжила поддерживать "путчиста Хафтара", якобы направив ему на помощь восемь боевых самолетов.
Военное обозрение 00:59
Политика
Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага
Посольство России в США заявило, что американская сторона, вместо того чтобы сплотиться в связи с угрозой коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском вчера в 20:11
Политика
Трамп рассказал, почему начал принимать гидроксихлорохин
Президент США Дональд Трамп начал принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин после того, как в Белом доме были зафиксированы два случая заражения новым коронавирусом.
ТАСС вчера в 22:33
Энергетика
Мировые цены на нефть поднялись
В свою очередь, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,91%. Она достигла отметки в $34,12 за баррель.
Газета.Ru 21 мая в 02:20
Авто
В Австралии никак не могут продать 4 тысячи побитых градом автомобилей
Крупнейший мировой автомобильный аукцион Mannheim Auctions уже несколько месяцев не может найти покупателя на 4 000 австралийских машин, пострадавших от сильного града в начале 2020 года.
Car.ru вчера в 02:45
Экономика
Сбербанк отменил комиссию за переводы с карты на карту
На территории Северо-Запада Сбербанк запустил новые тарифы по переводам, которые позволяют отправлять суммы до 50 000 рублей в месяц с карты на карту внутри банка без комиссии.
Nord-News вчера в 10:27
Технологии
Концерн «Калашников» разработал новый беспилотный комплекс
Российский производитель ZALA Aero, входящий в группу компаний "Калашников", разработал и испытал новый беспилотный комплекс, который способен осуществлять вертикальные взлет и посадку, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:21
Энергетика
Sohu оценило решение России сформировать стратегические запасы нефти
Россия придумала хитрый трюк, как сформировать стратегические запасы нефти и обеспечить свою энергетическую безопасность в будущем, об этом пишут китайские СМИ.
ФАН вчера в 04:29
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Коммерсантъ вчера в 05:49
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
РИА Новости вчера в 18:23
Общество
Крупнейшая компания по аренде машин Hertz подала заявление о банкротстве
Одна из крупнейших компаний по аренде автомобилей Hertz подала заявление о банкротстве из-за кризиса, связанного с пандемией COVID-19, говорится в заявлении компании.
РИА Новости 00:35
Общество
В Ростуризме объяснили необходимость переноса туров
Возможность перенести на более поздний срок туры, несостоявшиеся из-за пандемии, позволит туроператорам выполнить свои обязательства.
Российская газета вчера в 02:22
Политика
Грызлов обвинил Украину в создании гуманитарной катастрофы в Донбассе
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет искать пути дипломатического разрешения конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений в течение ближайших двух месяцев.
Газета.Ru вчера в 15:17
Политика
Представители Украины не явились на заседание Совбеза ООН по Крыму
Нью-Йорк, США, 23 мая 2020, 05:43 — REGNUM Украинская делегация проигнорировала инициированное Россией заседание Совбеза ООН по «формуле Арриа», посвященное ситуации в Крыму, сообщили 23 мая в российском постоянном представительстве при организации.
REGNUM вчера в 22:43
Космос
«Роскосмос» сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС
РИА Новости вчера в 20:39
Космос
SpaceX успешно испытала Falcon 9 перед запуском Crew Dragon
Ракета-носитель Falcon 9 успешно справилась с испытанием перед ожидаемым запуском пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Газета.Ru вчера в 22:43
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru вчера в 13:09
Общество
Названа новая дата полного открытия детсадов в Калининградской области
Условия для полного открытия детских садов ранее обнародовала Елена Бабура, руководитель Управления Роспотребнадзора по Калининградской области.
Русский Запад 00:08
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
Известия вчера в 10:52
Экономика
В ЕР хотят ввести рассрочку для бизнеса при взимании долгов до 15 млн
Депутаты Государственной думы от фракции «Единая Россия» разработали законопроект, которым предлагается ввести рассрочку для бизнеса при взимании долгов.
SM News вчера в 07:43
Шоу-бизнес
«В грязных трусах»: Виктория Боня ответила на обвинения в эскорте
Lisa.ru вчера в 04:00
Здоровье
Власти Москвы утвердили стандарт медпомощи в условиях пандемии
В Москве внедрен временный стандарт плановой медпомощи, который будет действовать в период пандемии.
Российская газета вчера в 19:06
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Общество
В Китае впервые не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки
Китайские медики за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрировано только 28 бессимптомных носителей.
Life.ru вчера в 21:34
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53