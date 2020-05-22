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Армия и оружие Yeni Safak: Россия перебросила из Сирии восемь самолётов для помощи Хафтару Автор материала утверждает, что после уничтожения турецкими беспилотниками "более дюжины" российских систем ПВО в Ливии, стоящих на вооружении ЛНА, Россия продолжила поддерживать "путчиста Хафтара", якобы направив ему на помощь восемь боевых самолетов.

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