ТАССВОЗ: более 500 млн человек в мире могут столкнуться с крайней бедностью из-за пандемииБолее полумиллиарда людей в мире могут быть ввергнуты в крайнюю бедность из-за пандемии, затормозившей прогресс человечества в вопросе всеобщего доступа к услугам здравоохранения.ТАССВ ВОЗ и ВБ подчеркнули, что пандемия вызвала «наихудший экономический кризис с 1930-х годов, поэтому людям стало труднее платить за лечение».Парламентская газетаПо прогнозам авторов доклада, финансовые трудности, "скорее всего, станут более интенсивными", учитывая рост бедности, падение доходов и тот факт, что государства сталкиваются со все более сложной ситуацией в сфере налоговых поступлений.ТАССГенеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал государства "немедленно возобновить и ускорить" шаги, направленные на расширение доступа населения к медицинским услугам.ТАССЧитать далееСвернутьРосбалтРосбалтАБНЯмал-МедиаИА Красная ВеснаЭкономика сегодняНовые ИзвестияТК ЗвездаФАНПодробнее о событииВОЗ: более 500 млн человек грозит крайняя бедность из-за пандемии COVID-19Аргументы и Факты09:36ВОЗ: более 500 млн человек в мире могут столкнуться с крайней бедностью из-за пандемииТАСС07:05Самое цитируемоеВОЗ предупредила о риске крайней бедности для 500 млн человек из-за COVID-19Ведомости10:18ВОЗ: Сотни миллионов человек в мире могут столкнуться с крайней бедностью из-за пандемииРосбалт09:46Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентВОЗ заявили, что более полумиллиарда человек столкнется с крайней бедностью из-за пандемииBanki Loans10:19ВОЗ: свыше полумиллиарда человек могут оказаться за чертой бедности из-за пандемииЭкономика сегодня09:26Более 500 млн человек могут столкнуться с крайней бедностью из-за COVID-19ФАН09:12Показать ещёОценить31Поделиться