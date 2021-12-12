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ВОЗ: более 500 млн человек в мире могут столкнуться с крайней бедностью из-за пандемии

Более полумиллиарда людей в мире могут быть ввергнуты в крайнюю бедность из-за пандемии, затормозившей прогресс человечества в вопросе всеобщего доступа к услугам здравоохранения.
ТАСС
В ВОЗ и ВБ подчеркнули, что пандемия вызвала «наихудший экономический кризис с 1930-х годов, поэтому людям стало труднее платить за лечение».
Парламентская газета
По прогнозам авторов доклада, финансовые трудности, "скорее всего, станут более интенсивными", учитывая рост бедности, падение доходов и тот факт, что государства сталкиваются со все более сложной ситуацией в сфере налоговых поступлений.
ТАСС
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал государства "немедленно возобновить и ускорить" шаги, направленные на расширение доступа населения к медицинским услугам.
ТАСС

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