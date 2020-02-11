Общество
Газета.RuВОЗ дала официальное название китайскому коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения дала китайскому коронавирусу официальное название: COVID-2019. Буквы CO показывают, что это коронавирус, VI значит "вирус", а D означает "заболевание".
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Культура
Психологический триллер «Триггер» стартует на Первом канале 10 февраля
Политика
В МИД не исключили срыв «нормандского саммита» в апреле
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко сказал, что заявления и действия Украины ставят под вопрос возможность новой встречи лидеров «нормандского формата» в апреле.
Кино
«Хищные птицы» возглавили российский прокат после премьеры
Кинокомикс «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» Кэти Янь возглавил российский прокат по кассовым сборам.
Политика
Черного Ленина из ДНР задержали в России
Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Происшествия
В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к реальным срокам бывших полицейских Алексея Заброду и Евгения Аунинга, обвиняемых в избиении 17-летнего юноши.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Шоу-бизнес
Борющейся с раком актрисе Евгении Симоновой удалили легкое
Отечественной актрисе Евгении Симоновой врачи провели операцию по удалению легкого.
Гаджеты
Несколько старых смартфонов Huawei и Honor обновили до Android 10
Смартфоны Honor 10, Honor View 10 и Huawei P20 Pro начали получать обновление фирменной оболочки EMUI 10, базирующейся на десятой версии Android, за пределами Китая.
Происшествия
В Москве задержан «гостиничный насильник»
По данным СК, в августе прошлого года мужчина познакомился с девушкой в соцсетях, пригласил ее на встречу в холл гостиницы и затем обманом заманил в комнату.
Общество
Опубликована карта «захвата» множества стран коронавирусом в течение трех месяцев
Британские специалисты разработали карту, как коронавирус будет распространяться в ближайшие три месяца по планете.
Кино
Названы победители премии «Оскар-2020»
На 92-й торжественной церемонии вручения премии "Оскар" главный приз достался фильму "Паразиты", снятому южнокорейским режиссером Пон Чжун Хо.
Здоровье
В России изменили порядок назначения льготных лекарств
В России вступил в силу новый порядок назначения льготных лекарств, сообщает «Российская газета». Изменения начали действовать с 9 февраля.
Футбол
«Ливерпуль» ответил на предложение вернуть Джеррарда для медали АПЛ
Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур отреагировал на просьбу болельщиков клуба, которые хотят вернуть бывшего капитана Стивена Джеррарда в состав мерсисайдцев, чтобы он получил золотую медаль АПЛ.
Общество
Португалия арестовала счета богатейшей женщины Африки
Прокуратура Португалии арестовала банковские счета дочери экс-президента Анголы Изабель душ Сантуш по запросу ангольских властей, сообщает Reuters.
Футбол
ДЮСШ Головина в Калтане не получила выплаты за его переход в «Монако»
Детская спортивная школа города Калтан Кемеровской области, воспитавшая футболиста, не получила 255 тыс. евро за переход полузащитника сборной России Александра Головина из московского ЦСКА во французский «Монако».
Происшествия
Убийцу полицейского в московском метро приговорили к 18 годам колонии
Убийцу полицейского на станции «Курская» московского метро приговорили к 18 годам колонии.
Экономика
Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»
На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.
Гаджеты
Samsung представила новые смартфоны Galaxy
Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя.
Авто
КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины
Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
Экономика
В Рижском порту зафиксировали снижение объёма перевалки грузов
В январе 2020 года в Рижском порту было перевалено 2,13 млн тонн грузов, что на 25 процентов меньше, чем за соответствующий период 2019 года.
Происшествия
ЕСПЧ присудил матерям подорвавшихся в Чите мальчиков по 40 тысяч евро
Матерям двоих мальчиков Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил по 40 тысяч евро (около 2,7 млн рублей).
Авто
Kia показала официальные изображения нового Kia Sorento
Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
Автоспорт
«Феррари» представила болид SF 1000 на сезон-2020
Машина получила индекс SF 1000, что связано с грядущим тысячным Гран-при команды в Формуле-1.
Общество
Белорусские НПЗ начали забор технологической нефти из «Дружбы»
Белоруссия начала забор технологической нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов из веток магистрального нефтепровода «Дружба», которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям.
Политика
Четыре прокурора взяли самоотвод в деле экс-советника Трампа Стоуна
Все четыре прокурора по делу Роджера Стоуна (экс-советник президента США Дональда Трампа) взяли самоотвод после вмешательства минюста.
Шоу-бизнес
Виторган прокомментировал видео Собчак, на котором она без макияжа
Ксения Собчак рискнула и выложила в сеть видео без макияжа. Ролик появился на официальной странице телеведущей в Instagram.
Футбол
ФИФА создаст фонд для футболистов, которые не получают зарплату
Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) создадут фонд для футболистов (FIFA FFP), которые не получили и не получают заработную плату в своих клубах, сообщается на сайте ФИФА.
Армия и оружие
Обстрелянный турецкой армией Ми-25 показали в Сирии
Сирийские власти продемонстрировали обстрелянный армией Турции боевой вертолет Ми-25, сообщило издание Moustafa Dannoun News.