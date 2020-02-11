Общество
Газета.RuВОЗ дала официальное название китайскому коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения дала китайскому коронавирусу официальное название: COVID-2019. Буквы CO показывают, что это коронавирус, VI значит "вирус", а D означает "заболевание".
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Экономика
В России пенсионерам повысили доплату за возраст
В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Происшествия
В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины
В польском городе Торунь семеро неизвестных напали на пятерых граждан России, Белоруссии и Украины, сообщило 11 февраля издание «Европейская правда» со ссылкой на польские СМИ.
Шоу-бизнес
Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа
Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил Сирии «высокой ценой» за убитых в Идлибе военных
Сирийское правительство «заплатит высокую цену» за убийство пяти турецких военных в Идлибе.
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
На последней фотографии средняя дочь актрисы кормит девочку из бутылочки.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Здоровье
В России под наблюдением из-за коронавируса находятся 20 тысяч человек
Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус в России остаются 20 тысяч человек.
Футбол
Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни
Политика
Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии
Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии.
Гаджеты
Samsung представила новые смартфоны Galaxy
Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя.
Политика
Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне
Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.
Происшествия
МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков
Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал дорожный конфликт, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.
Шоу-бизнес
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребёнок
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями. Об этом рассказал брат певца Хулио.
Политика
Экс-президентам России предлагают дать пожизненный статус сенаторов
Президенты России после сложения своих полномочий смогут получить пожизненный статус сенаторов Совета Федерации.
Общество
Белорусские НПЗ начали забор технологической нефти из «Дружбы»
Белоруссия начала забор технологической нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов из веток магистрального нефтепровода «Дружба», которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям.
Единоборства
Исраэль Адесанья отреагировал на выступление Джона Джонса
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Фигурное катание
Константинова ушла из группы Чеботаревой
Экономика
Экономист Делягин назвал катастрофой возможную приватизацию Сбербанка
Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Авто
Компания Nikola представила электрический пикап Badger
Компания Nikola представила электрический пикап Badger, который способен проехать на одном заряде до 965 км. Создатели утверждают, что это "самый современный в мире электрический грузовик".
Общество
Новый план достройки газопровода «Северный поток-2» опровергли
Оператор газопровода «Северный поток-2» опроверг информацию о появлении нового плана по достройке газопровода.
Шоу-бизнес
Пугачева пришла в толстовке и лосинах на кинопремьеру
В последнее время Алла Пугачева нечасто появляется на тусовках. Но премьеру кинофильма "Лед-2" она все же решила посетить.
Армия и оружие
Из сектора Газа запустили ракету по Израилю
Неизвестные из сектора Газа выпустили ракету в сторону Израиля. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба израильской армии.
Гаджеты
AMD представила видеокарты Radeon Pro W5500 и Radeon Pro W5500M
Radeon Pro W5500 станет доступна для покупки уже в феврале. Эту видеокарту будут предлагать за 399 долларов.
Происшествия
Супружескую пару из Калининграда обвинили в госизмене
Семейную пару из Калининграда обвинили в государственной измене в пользу спецслужб Латвии.
Футбол
Семин ответил на слухи о решении «Локомотива» не продлевать контракт
Ранее издание Metaratings сообщило, что совет директоров клуба принял решение не продлевать контракт с Семиным.
Наука
Биологи научились вычислять возраст человека по его кожным микробам
Американские молекулярные биологи разработали алгоритм, способный вычислить возраст человека с точностью примерно в три-четыре года по образцам микрофлоры его кожи.
Общество
Компания Airbus показала самолет будущего
На авиашоу в Сингапуре компания Airbus выкатила двухметровую модель самолета со смешанным крылом, который лишь очень отдаленно напоминает нынешние пассажирские лайнеры, а больше похож на кадр из фантастических фильмов.