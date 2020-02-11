Общество

Газета.RuГазета.RuВОЗ дала официальное название китайскому коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения дала китайскому коронавирусу официальное название: COVID-2019. Буквы CO показывают, что это коронавирус, VI значит "вирус", а D означает "заболевание".
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Экономика

В России пенсионерам повысили доплату за возраст

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В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины

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Общество

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Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии.
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Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне

Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.
РИА Новости 12:05
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МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков

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У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребёнок

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями. Об этом рассказал брат певца Хулио.
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Белоруссия начала забор технологической нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов из веток магистрального нефтепровода «Дружба», которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям.
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Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

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Экономист Делягин назвал катастрофой возможную приватизацию Сбербанка

Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
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Новый план достройки газопровода «Северный поток-2» опровергли

Оператор газопровода «Северный поток-2» опроверг информацию о появлении нового плана по достройке газопровода.
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Radeon Pro W5500 станет доступна для покупки уже в феврале. Эту видеокарту будут предлагать за 399 долларов.
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Компания Airbus показала самолет будущего

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