Общество
Газета.RuВОЗ дала официальное название китайскому коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения дала китайскому коронавирусу официальное название: COVID-2019. Буквы CO показывают, что это коронавирус, VI значит "вирус", а D означает "заболевание".
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Экономика
Банк России продаст Сбербанк по рыночной цене
Предусматривается, что Центробанк сделает обязательное предложение миноритарным акционерам Сбербанка о выкупе при продаже первой части пакета акций.
Футбол
Умер бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд
В Москве на 77-м году жизни скончался чемпион СССР по футболу 1962 года в составе "Спартака" Валерий Рейнгольд.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
Голосование по поправкам в Конституцию Правительство планирует провести в будний день. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источники.
Общество
Оглашено секретное пророчество Ванги на 2020 год
Как отмечает МК.Ru, предсказание секретное – сама Ванга якобы не хотела, чтобы его разглашали ранее 2020 года.
Армия и оружие
Турция снова нанесла удар по сирийской армии
Турецкие силы снова нанесли удар по сирийской армии. По информации Twitter-аккаунта агентства Anadolu, «нейтрализован» 51 солдат.
Общество
Полиция начала проверку в отношении Водонаевой
Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Происшествия
Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу
Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Происшествия
Адвокат назвал сроки перевода историка Соколова из Москвы в Петербург
Петербургский историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, пробудет в Москве ориентировочно до середины апреля.
Автоспорт
«Феррари» представила болид на сезон-2020
Болид на сезон-2020 получил название SF1000 – в нынешнем году «Феррари» станет первой командой в истории «Формулы-1», преодолевшей отметку в 1000 проведенных Гран-при.
Общество
В ВОЗ назвали сроки создания первой вакцины от нового коронавируса
Первая вакцина от нового коронавируса может быть создана через 1,5 года, сообщил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Политика
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
Политика
Зеленский сменил главу своего офиса
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы своего офиса Андрея Богдана и назначил на пост Андрея Ермака.
Происшествия
В Пензе задержали активистов, которые приехали на приговор по делу «Сети»
На железнодорожном вокзале в Пензе задержали активистов Ольгу Мисик, Анну Лойко и Сергея Запольнова, которые приезжали на оглашение приговора фигурантам дела «Сети» (запрещенной в России террористической организации).
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль
Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи
Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
Общество
Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек
За сутки число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 60 человек, достигнув 130 подверженных случаев, сообщил в твиттере японский телеканал TBS.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний новейшего фрегата «Адмирал Касатонов»
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube видео испытаний первого серийного фрегата «Адмирал Касатонов» в Баренцевом море.
Происшествия
Пилот Pegasus потерял сознание во время полета
Пилот турецкой авиакомпании Pegasus потерял сознание незадолго до посадки самолета в аэропорту Стамбула.
Футбол
Васильев выяснит, дошли ли выплаты «Монако» за Головина его школе
Бывший вице-президент и генеральный директор "Монако" Вадим Васильев заявил, что намерен прояснить вопрос солидарных выплат футбольной школе города Калтан, воспитанником которой является полузащитник "Монако" Александр Головин.
Энергетика
Болгария попросила у России скидку на газ
Болгария с начала 2020 года получает газ из «Турецкого потока» — газопровода, который протянулся из России в Турцию по дну Черного моря и далее в страны Европы.
Общество
Россия отправила в Китай 2 млн медицинских масок
Россия направила в Китай 2 млн медицинский масок в качестве гуманитарной помощи на фоне эпидемии коронавируса нового типа Covid-2019, заявил глава российского Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.
Спорт
Объявлен состав сборной России на «Ски Тур»
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в своём «инстаграме» огласила состав сборной на «Ски Тур», который пройдёт с 15 по 23 февраля в Швеции и Норвегии.
Кино
Новые снимки Федора Добронравова со съемок «Сватов-7» появились в Сети
Создатели «Сватов» поделились подробностями съемок нового сезона. Как сообщает ToDay News Ufa, сьемки культового сериала идут полным ходом.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Авто
Компания BMW рассказала о новинках для российского рынка в 2020 году
В феврале этого года на калининградском предприятии «Автотор» начнётся производство новой версии кроссовера BMW X5 — xDrive25d Business.
Экономика
«Газпром» планирует увеличить дивиденды за 2019 год
Для расчета дивидендов за прошлый год «Газпром» может использовать нескорректированную чистую прибыль, сообщил в интервью Bloomberg заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.