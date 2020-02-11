Всемирная организация здравоохранения дала китайскому коронавирусу официальное название: COVID-2019. Буквы CO показывают, что это коронавирус, VI значит "вирус", а D означает "заболевание".

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Происшествия Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.

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Спорт Объявлен состав сборной России на «Ски Тур» Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в своём «инстаграме» огласила состав сборной на «Ски Тур», который пройдёт с 15 по 23 февраля в Швеции и Норвегии.