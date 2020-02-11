Общество

ИзвестияИзвестияВОЗ дала официальное название коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала название коронавирусу — COVID-2019, заявил во вторник, 11 февраля, глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции.
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Глава ВОЗ раскрыл последние данные о числе зараженных коронавирусом

РБК11:47

ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу

РИА Новости10:45

ВОЗ присвоила новому коронавирусу официальное название

Интерфакс10:21

ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу

RT на русском10:24

ВОЗ дала официальное название коронавирусу

Известия10:16

Новый коронавирус получил название COVID-19

ТАСС10:13

ВОЗ дала название китайскому коронавирусу — COVID-19

Коммерсантъ10:37
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Политика

В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
РИА Новости 15:32
Политика

Трамп анонсировал увольнения в Белом доме

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Белый дом покинет ряд сотрудников из-за ситуации с импичментом.
RT на русском 18:32
Футбол

«Ливерпуль» ответил на предложение вернуть Джеррарда для медали АПЛ

Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур отреагировал на просьбу болельщиков клуба, которые хотят вернуть бывшего капитана Стивена Джеррарда в состав мерсисайдцев, чтобы он получил золотую медаль АПЛ.
NewInform 14:51
Общество

IT-компании отказались от участия в MWC из-за коронавируса

Уже точно на выставку не приедут такие компании как LG, Ericsson, Amazon, Nvidia и вот теперь об отказе участия в MWC уже объявила Sony.
Российская газета 02:19
Кино

Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга

Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Sibnovosti.ru вчера в 04:42
Политика

СМИ сообщили о «неприятном» разговоре Богдана с Зеленским

Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об отставке после "неприятного разговора" с Владимиром Зеленским, сообщает "Украинская правда".
РИА Новости 05:55
Футбол

Смолов выйдет в основе «Сельты» в матче с «Севильей»

Российский футболист Федор Смолов оказался в стартовом составе «Сельты» в матче с «Севильей» в рамках 23-го тура Ла Лиги, который начнется в 20:30 по московскому времени.
ProstoProSport 09 февраля в 11:47
Армия и оружие

Министры обороны стран НАТО обсудят реакцию на российские ракеты

Globallookpress Министры обороны стран — членов НАТО обсудят реакцию альянса на российские ракеты, вызывающие беспокойство блока.
РЕН ТВ 06:34
Политика

Бывшим президентам предложили дать пожизненное членство в Совфеде

Бывшие президенты России смогут пожизненно входить в Совет Федерации, следует из предлагаемой поправки к проекту об изменении Конституции.
РИА Новости 12:27
Наука

Шерстистые мамонты массово вымерли из-за инбридинга

Напомним, что последней была популяция мамонтов на острове Врангеля, вымершая 4000 лет назад.
ToDay News Ufa вчера в 05:45
Происшествия

Челябинские власти помогают семье погибших в Таиланде детей

РИА Новости вчера в 10:04
Политика

СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран

ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.
РБК 17:25
Экономика

ЦБ раскрыл детали сделки по продаже Сбербанка

Пакет акций банка, принадлежащий регулятору, оценивается примерно в 2,8 трлн руб. Напомним, сегодня, 11 февраля, законопроект, предусматривающий выход ЦБ из капитала Сбербанка и определяющий порядок и условия продажи его акций правительству, был передан в кабинет министров.
Коммерсантъ 12:14
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Подмосковье

ТАСС 14:09
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК вчера в 02:06
Экономика

Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
РИА Новости 08:42
Экономика

Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.
Газета.Ru 10:21
Культура

Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»

Народные новости 14:51
Спорт

Калла — о допинге у Франссон: я не могла поверить, что это правда

Шведская лыжница Шарлотт Калла рассказала о своей реакции на положительный допинг-тест бронзового призёра Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Йенни Франссон.
Чемпионат 03:39
Происшествия

Жители Хабаровска напуганы маньяком, нападающим на женщин с ножом

REGNUM 09 февраля в 20:10
Игры

Авторы The Last of Us Part II показали ключевые арты, статуэтку Элли и динамическую тему для PS4

11 февраля представители студии Naughty Dog опубликовали два ключевых арта The Last of Us Part II и запустили раздачу динамической темы для PS4.
CyberSport.ru 10:10
Наука

Течения Мирового океана ускорились до рекордных скоростей

ToDay News Ufa 07:55
Кино

Warner переименовала фильм «Хищные птицы» из-за плохих кассовых сборов

Warner Bros переименовала фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в «Харли Квинн: Хищные птицы», сообщает ТАСС со ссылкой на Entertainment Weekly.
Мой Брянск 12:38
Игры

Продюсер DOOM Eternal: «Doom — вредная пища, и мы гордимся этим»

Исполнительный продюсер DOOM Eternal Марти Стреттон (Marty Stratton) в интервью Official Xbox Magazine с гордостью назвал предстоящую игру «вредной пищей» с большим количеством «питательных веществ».
3DNews вчера в 01:48
Общество

Владельца сафари-парка «Тайган» в Крыму отпустили из-под ареста

Верховный суд Крыма 11 февраля освободил из-под стражи владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова, который проходит по делу об оказании небезопасных услуг Зубкова освободили из-под стражи в зале суда и изменили ему меру пресечения на «запрет определенных действий».
Юга.ру 13:19
Футбол

Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни

РИА Новости 12:05
Армия и оружие

Минобороны Украины подсчитало потери бронетехники в Донбассе

РБК 19:28
Общество

В Госдуму внесён законопроект о минимальной зарплате медиков

Законопроект о минимальной заработной плате медицинских работников первичного звена внесён в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
RT на русском 06:15
Общество

Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»

Белоруссия начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти западным потребителям.
REGNUM 03:18
Армия и оружие

Турция заявила о нейтрализации 51 сирийского военного

Министерство обороны Турции заявило о нейтрализации 51 сирийского военного в ходе ответных операций в Идлибе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
Газета.Ru 12:05
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