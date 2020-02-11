Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала название коронавирусу — COVID-2019, заявил во вторник, 11 февраля, глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции.

Политика Трамп анонсировал увольнения в Белом доме Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Белый дом покинет ряд сотрудников из-за ситуации с импичментом.

Футбол «Ливерпуль» ответил на предложение вернуть Джеррарда для медали АПЛ Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур отреагировал на просьбу болельщиков клуба, которые хотят вернуть бывшего капитана Стивена Джеррарда в состав мерсисайдцев, чтобы он получил золотую медаль АПЛ.

Общество IT-компании отказались от участия в MWC из-за коронавируса Уже точно на выставку не приедут такие компании как LG, Ericsson, Amazon, Nvidia и вот теперь об отказе участия в MWC уже объявила Sony.

Футбол Смолов выйдет в основе «Сельты» в матче с «Севильей» Российский футболист Федор Смолов оказался в стартовом составе «Сельты» в матче с «Севильей» в рамках 23-го тура Ла Лиги, который начнется в 20:30 по московскому времени.

Политика Бывшим президентам предложили дать пожизненное членство в Совфеде Бывшие президенты России смогут пожизненно входить в Совет Федерации, следует из предлагаемой поправки к проекту об изменении Конституции.

Экономика ЦБ раскрыл детали сделки по продаже Сбербанка Пакет акций банка, принадлежащий регулятору, оценивается примерно в 2,8 трлн руб. Напомним, сегодня, 11 февраля, законопроект, предусматривающий выход ЦБ из капитала Сбербанка и определяющий порядок и условия продажи его акций правительству, был передан в кабинет министров.

Экономика Сечин представил Путину проект «Восток Ойл» На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.

Общество Владельца сафари-парка «Тайган» в Крыму отпустили из-под ареста Верховный суд Крыма 11 февраля освободил из-под стражи владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова, который проходит по делу об оказании небезопасных услуг Зубкова освободили из-под стражи в зале суда и изменили ему меру пресечения на «запрет определенных действий».

Общество В Госдуму внесён законопроект о минимальной зарплате медиков Законопроект о минимальной заработной плате медицинских работников первичного звена внесён в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Общество Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы» Белоруссия начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти западным потребителям.