Общество
ИзвестияВОЗ дала официальное название коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала название коронавирусу — COVID-2019, заявил во вторник, 11 февраля, глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции.
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Политика
В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
Политика
Трамп анонсировал увольнения в Белом доме
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Белый дом покинет ряд сотрудников из-за ситуации с импичментом.
Футбол
«Ливерпуль» ответил на предложение вернуть Джеррарда для медали АПЛ
Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур отреагировал на просьбу болельщиков клуба, которые хотят вернуть бывшего капитана Стивена Джеррарда в состав мерсисайдцев, чтобы он получил золотую медаль АПЛ.
Общество
IT-компании отказались от участия в MWC из-за коронавируса
Уже точно на выставку не приедут такие компании как LG, Ericsson, Amazon, Nvidia и вот теперь об отказе участия в MWC уже объявила Sony.
Кино
Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга
Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Политика
СМИ сообщили о «неприятном» разговоре Богдана с Зеленским
Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об отставке после "неприятного разговора" с Владимиром Зеленским, сообщает "Украинская правда".
Футбол
Смолов выйдет в основе «Сельты» в матче с «Севильей»
Российский футболист Федор Смолов оказался в стартовом составе «Сельты» в матче с «Севильей» в рамках 23-го тура Ла Лиги, который начнется в 20:30 по московскому времени.
Армия и оружие
Министры обороны стран НАТО обсудят реакцию на российские ракеты
Globallookpress Министры обороны стран — членов НАТО обсудят реакцию альянса на российские ракеты, вызывающие беспокойство блока.
Политика
Бывшим президентам предложили дать пожизненное членство в Совфеде
Бывшие президенты России смогут пожизненно входить в Совет Федерации, следует из предлагаемой поправки к проекту об изменении Конституции.
Наука
Шерстистые мамонты массово вымерли из-за инбридинга
Напомним, что последней была популяция мамонтов на острове Врангеля, вымершая 4000 лет назад.
Происшествия
Челябинские власти помогают семье погибших в Таиланде детей
Политика
СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран
ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.
Экономика
ЦБ раскрыл детали сделки по продаже Сбербанка
Пакет акций банка, принадлежащий регулятору, оценивается примерно в 2,8 трлн руб. Напомним, сегодня, 11 февраля, законопроект, предусматривающий выход ЦБ из капитала Сбербанка и определяющий порядок и условия продажи его акций правительству, был передан в кабинет министров.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
Экономика
Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
Экономика
Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»
На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.
Культура
Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»
Спорт
Калла — о допинге у Франссон: я не могла поверить, что это правда
Шведская лыжница Шарлотт Калла рассказала о своей реакции на положительный допинг-тест бронзового призёра Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Йенни Франссон.
Происшествия
Жители Хабаровска напуганы маньяком, нападающим на женщин с ножом
Игры
Авторы The Last of Us Part II показали ключевые арты, статуэтку Элли и динамическую тему для PS4
11 февраля представители студии Naughty Dog опубликовали два ключевых арта The Last of Us Part II и запустили раздачу динамической темы для PS4.
Наука
Течения Мирового океана ускорились до рекордных скоростей
Кино
Warner переименовала фильм «Хищные птицы» из-за плохих кассовых сборов
Warner Bros переименовала фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в «Харли Квинн: Хищные птицы», сообщает ТАСС со ссылкой на Entertainment Weekly.
Игры
Продюсер DOOM Eternal: «Doom — вредная пища, и мы гордимся этим»
Исполнительный продюсер DOOM Eternal Марти Стреттон (Marty Stratton) в интервью Official Xbox Magazine с гордостью назвал предстоящую игру «вредной пищей» с большим количеством «питательных веществ».
Общество
Владельца сафари-парка «Тайган» в Крыму отпустили из-под ареста
Верховный суд Крыма 11 февраля освободил из-под стражи владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова, который проходит по делу об оказании небезопасных услуг Зубкова освободили из-под стражи в зале суда и изменили ему меру пресечения на «запрет определенных действий».
Футбол
Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни
Общество
В Госдуму внесён законопроект о минимальной зарплате медиков
Законопроект о минимальной заработной плате медицинских работников первичного звена внесён в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Общество
Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»
Белоруссия начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти западным потребителям.
Армия и оружие
Турция заявила о нейтрализации 51 сирийского военного
Министерство обороны Турции заявило о нейтрализации 51 сирийского военного в ходе ответных операций в Идлибе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.