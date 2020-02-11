Общество

ИзвестияИзвестияВОЗ дала официальное название коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала название коронавирусу — COVID-2019, заявил во вторник, 11 февраля, глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции.
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Глава ВОЗ раскрыл последние данные о числе зараженных коронавирусом

РБК11:47

Новый коронавирус получил название COVID-19

ТАСС10:13

Коронавирус из Китая получил официальное название

Lenta.ru10:43

ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу

RT на русском10:24

ВОЗ дала официальное название коронавирусу

Известия10:16

ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу

РИА Новости10:45

ВОЗ присвоила новому коронавирусу официальное название

Интерфакс10:21
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 12:28, Ашберн
Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Интерфакс 08:16
Футбол

Ветеран «Спартака» Рейнгольд скончался

Чемпион СССР по футболу в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:17
Происшествия

Убийца полицейского в московском метро получил 18 лет колонии

Мосгорсуд приговорил уроженца Киргизии Нурлана Муратова к 18 годам колонии за убийство полицейского Андрея Райского в служебном туалете станции «Курская».
Коммерсантъ 04:00
Происшествия

На Витебском проспекте произошло массовое ДТП

Сегодня днем в Московском районе Северной столицы произошло массовое ДТП.
Телеканал Санкт-Петербург 11:10
Шоу-бизнес

Дочь Иосифа Пригожина пожаловалась, что ее семью оставили без жилья

Дочь известного музыкального продюсера Иосифа Пригожина Даная пожаловалась, что ее семья осталась без жилья — несколько лет назад мать и отчим девушки решили заложить квартиру, а теперь не могут вернуть ее назад.
ФАН 08:53
Происшествия

В Польше группу людей избили за русскую речь

Российская газета 09:49
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия 09 февраля в 17:58
Космос

Проект бюджета США позволит доставить астронавтов на Луну к 2024 году

Проект федерального бюджета США на 2021 год, предложенный президентом Дональдом Трампом, предполагает увеличение поддержки NASA на 12%.
Life.ru 02:15
Экономика

Россиян предупредили о снижении процентов по вкладам

«К концу года ключевая ставка может опуститься до уровней 5,5-5,75%», — приводит РГ мнение специалиста.
URA.Ru 00:17
Общество

ВОЗ назвала сроки готовности вакцины от нового коронавируса

Вакцина от нового коронавируса может быть готова через полтора года, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Взгляд.ру 10:35
Политика

Парламент Северной Македонии ратифицировал вступление в НАТО

Депутаты парламента Северной Македонии ратифицировали договор о вступлении страны в НАТО, сообщил во вторник, 11 февраля, глава партии «Социал-демократический союз Македонии» Зоран Заев.
Известия 11:42
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

RT на русском вчера в 11:04
Армия и оружие

В Кремле назвали недопустимыми вылазки боевиков из Идлиба

Вылазки боевиков из Идлиба являются недопустимыми.
ТК Звезда 05:12
Теннис

Российский теннисист Хачанов обыграл Фоньини на турнире в Роттердаме

МК-Спорт 09:34
Экономика

В России пенсионерам повысили доплату за возраст

В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Регион online 05:33
Политика

Украина не станет назначать посла в России

Представители внешнедипломатического ведомства подчеркнули, что не станут повышать статус двусторонних отношений Москвы и Киева из-за агрессии со стороны РФ.
iReactor 12:00
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru 05:45
Кино

Маколей Калкин прокомментировал слухи о педофилии Майкла Джексона

Маколей Калкин появился на обложке Esquire и дал большое интервью, ответив на один из самых острых вопросов, связанных с его жизнью.
Super.ru 10:35
Шоу-бизнес

Старший внук Елизаветы II разведется с женой спустя 12 лет брака

Решение развестись и совместно воспитывать детей было принято после многих месяцев обсуждения, — передает РИА Новости слова представителя пары.
Вечерняя Москва 10:49
Энергетика

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
RT на русском вчера в 11:11
Культура

Первый выпуск ток-шоу «Док-Ток» с Собчак посвятили сестрам Хачатурян

ToDay News Ufa 04:40
Политика

Зеленский уволил представителя Украины в минской группе

Украинский президент Владимир Зеленский отправил в отставку уполномоченного представителя страны в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы в Минске Валерию Лутковскую.
Газета.Ru 10:22
Авто

В России отзывают Renault Logan и Sandero

В России объявлен отзыв 332 автомобилей Renault Logan и Sandero, которые были выпущены в период с марта по май 2019 года.
За рулем Кубань 08:09
Футбол

Ротенберг назвал «Сочи» последним шансом для Кокорина

Последним шансом для Александра Кокорина перезагрузить карьеру является «Сочи».
REGNUM 06:16
Кино

«Паразиты» получили «Оскар» за лучший фильм

Южнокорейская драма «Паразиты» от Пон Чжун Хо стала обладателем премии «Оскар» в качестве «Лучшего фильма».
УтроNews вчера в 08:46
Политика

СМИ сообщили о «неприятном» разговоре Богдана с Зеленским

Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об отставке после "неприятного разговора" с Владимиром Зеленским, сообщает "Украинская правда".
РИА Новости 05:55
Происшествия

Пилот Pegasus потерял сознание во время полета

Известия 10:44
Политика

Зеленский рассказал об общении с Путиным «глаза в глаза»

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что он пообщался "глаза в глаза" с российским коллегой Владимиром Путиным и многое понял.
Газета.Ru 07:31
Политика

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока —2»

«Газпром» рассчитывает запустить газопровод «Северный поток – 2» в конце 2020 года, говорится в презентации нефтяной компании, подготовленной ко Дню инвестора предприятия.
Известия 09:47
Технологии

Пользователи Windows 7 не могут выключить компьютер

Очередная ошибка в Windows 7 не позволяет некоторым пользователям выключить или перезагрузить компьютер, 9 февраля сообщает ИА Народные новости.
Красная весна 09 февраля в 14:09
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