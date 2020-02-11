Общество
ИзвестияВОЗ дала официальное название коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала название коронавирусу — COVID-2019, заявил во вторник, 11 февраля, глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции.
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Общество
Белорусские НПЗ начали забор технологической нефти из «Дружбы»
Белоруссия начала забор технологической нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов из веток магистрального нефтепровода «Дружба», которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям.
Политика
Президент РФ Владимир Путин снова собирается в Нью-Йорк
Отмечается, что в конце января этого года на Всемирном форуме памяти холокоста Путин предлагал провести в 2020 году встречу глав государств пятерки Совбеза ООН, так как эти страны несут определенную ответственность за сохранение цивилизации.
Политика
WSJ: минюст США может предъявить обвинения основателю ЧВК Blackwater
Министерство юстиции США может предъявить обвинения основателю частной военной компании Blackwater Эрику Принсу в связи предполагаемыми нарушениями по торговле оружием, а также ложными показаниями в конгрессе США по делу о "российском вмешательстве", сообщает издание Wall Street Journal.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в будний день - Кремль объявит его выходным, сообщает 11 февраля РБК.
Технологии
Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер
Система не позволяет пользователю перезагрузить или выключить компьютер.
Экономика
Белоруссия завалила российский рынок контрафактными сигаретами
В январе в торговых точках практически на всей территории России продавались контрафактные сигареты, произведенные в Белоруссии.
Политика
Захарова отреагировала на слова Столтенберга о ДРСМД
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который назвал разрушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) демонстрацией силы НАТО.
Общество
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
Происшествия
Полицейских, избивших подростка ногами, приговорили к реальным срокам
В качестве наказания суд назначил Заброде лишение свободы сроком на 1 год и 8 месяцев в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на 2 года.
Политика
Коронавирус может повлиять на реализацию торговой сделки США и Китая
Эпидемия коронавируса может повлиять на реализацию первой части торговой сделки США и Китая, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен.
Армия и оружие
На Донбассе жестоко избиты военные ВСУ
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 1 тыс. человек
Число погибших от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китае за прошедшие сутки увеличилось на 108 человек и достигло 1016 человек, говорится в сообщении Государственного комитета КНР по здравоохранению.
Политика
Филиппины расторгли военное соглашение с США
Соглашение о посещении войск было заключено в 1998 году и регулировало присутствие американских военных на Филиппинах.
Армия и оружие
На улицах США замечен похожий на Т-90 танк
На улицах США замечена боевая машина, которая по виду напоминает российский танк Т-90.
Происшествия
В Богучанском районе автобус с 15 детьми попал в аварию
Гаджеты
Samsung представил новые смартфоны-флагманы: всё о Galaxy S20
Samsung Galaxy S20 Ultra Samsung Galaxy S20: камеры, фотовозможности В Samsung уверены, что главное в современном смартфоне — камера, по крайней мере именно такое мнение высказывают пользователи в маркетинговых исследованиях.
Общество
Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере снова увеличилось
Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии увеличилось до 175 человек.
Общество
Круизный лайнер отказались пускать в пять портов из-за коронавируса
Власти Таиланда отказались пускать в страну пассажиров круизного лайнера Westerdam, вышедшего из Гонконга из-за боязни распространения новым коронавирусом, сообщает Bloomberg.
Политика
Зеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи
Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
Спорт
Большунов вошел в состав сборной России на «Скитур»
Победитель "Тур де Ски" российский лыжник Александр Большунов включен в состав сборной России на многодневную гонку "Скитур", совмещенную с этапами Кубка мира, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Футбол
Тиньков прокомментировал спонсирование Тинькофф-банком РПЛ
Основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков прокомментировал информацию о спонсировании его банком Российской премьер-лиги (РПЛ).
Культура
Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»
Общество
Boeing впервые с 1962 года не получил новых заказов на самолёты
Американский концерн Boeing Co. впервые с 1962 года не получил в январе ни одного нового заказа на поставку самолётов, сообщает РИА Новости.
Общество
Немецкая медсестра сравнила врачей в России и Германии
Немецкий врач Мария Герлиц после работы в одной из нижегородских больниц рассказала, чем врачи в России отличаются от своих коллег из Германии.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Шоу-бизнес
Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.
Политика
Эндрю Янг вышел из президентской гонки в США
Американский бизнесмен Эндрю Янг, намеревавшийся учувствовать в главной предвыборной гонке этого года, отказался от своих планов.
Кино
Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга
Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Экономика
Правительство выкупит Сбербанк у ЦБ по рыночной цене
Документ предполагает, что такое предложение будет сделано Банком России миноритарным акционерам Сбербанка единовременно при продаже первой части пакета акций по цене, аналогичной цене продажи.