Здоровье

Вести.RuВести.RuВОЗ: две трети населения Земли могут заразиться новым коронавирусом

Модель, построенная Лонджини, опирается на данные, согласно которым в обычных условиях каждый инфицированный заражает еще двух или трех человек. Даже если уменьшить этот показатель в два раза, коронавирусом нового типа заразится третья часть жителей Земли.
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с чего всё началось
Как сообщает Bloomberg
, эксперт составил прогноз и опирался на данные, что каждый инфицированный в обычных условиях способен заразить двух-трех человек.
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День голосования по конституции станет выходным

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