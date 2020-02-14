с чего всё началось

Модель, построенная Лонджини, опирается на данные, согласно которым в обычных условиях каждый инфицированный заражает еще двух или трех человек. Даже если уменьшить этот показатель в два раза, коронавирусом нового типа заразится третья часть жителей Земли.

ВОЗ: две трети населения Земли могут заразиться новым коронавирусом

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