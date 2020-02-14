Здоровье
Вести.RuВОЗ: две трети населения Земли могут заразиться новым коронавирусом
Модель, построенная Лонджини, опирается на данные, согласно которым в обычных условиях каждый инфицированный заражает еще двух или трех человек. Даже если уменьшить этот показатель в два раза, коронавирусом нового типа заразится третья часть жителей Земли.
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с чего всё началось
Как сообщает Bloomberg, эксперт составил прогноз и опирался на данные, что каждый инфицированный в обычных условиях способен заразить двух-трех человек.РЕН ТВвчера в 19:42
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