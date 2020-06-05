Коронавирус
РБКВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила свои рекомендации по использованию масок в качестве меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса. Об этом во время брифинга заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
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В ВОЗ выпустили новые рекомендации по ношению масок для защиты от коронавируса
Комсомольская правда12:35
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В США считают бомбардировщики B-1B проблемой для российского флота
Появление стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США над акваторией Чёрного моря стало «очевидным сигналом» для России, заявили авторы американского издания The Drive.
Национальная служба новостей 03 июня в 01:53
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МИД России принялся за угрозы Чехии после высылки дипломатов
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Lenta.ru 12:42
Авто
Стартовали продажи кроссовера Honda UR-V
Компания Honda объявила старт продаж обновленного купеобразного кроссовера Honda UR-V.
Новые автомобили вчера в 23:00
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В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
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Как сообщает портал «Коммерсант», онлайн-тахографы призваны заменить сотрудников ГИБДД, фиксирующих превышение скоростного режима.
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Глава Роспотребнадзора предупредила о неизбежности новой пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человечеству не избежать новой пандемии.
МР7.ру вчера в 09:44
Политика
Трамп распорядился сократить количество войск в Германии
Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве.
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В Steam началась акция на Resident Evil со скидками до 80%
CyberSport.ru 04:34
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Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
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Peugeot представляет полностью электрический e-Traveller
Вслед за появлением e-Boxer компания Peugeot анонсирует появление пассажирской версии е-Traveller - со 100% электрическим двигателем.
110km.ru 07:05
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков
Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
Энергетика
Белоруссия ответила на требование «Газпрома» вернуть долг
Министерство энергетики Белоруссии ответило отказом на требование "Газпрома" вернуть долг, превышающий $165 млн.
Ruposters.ru 06:00
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По словам главы МЧС Евгения Зиничева, НТЭК (принадлежит «Норникелю») сообщила о разливе только через два дня и всё это время пыталась самостоятельно ликвидировать последствия.
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Жители России 5 июня смогут увидеть полутеневое лунное затмение
Москва, 5 июня 2020, 09:14 — REGNUM Сегодня, 5 июня, вечером жителя России смогут наблюдать полутеневое лунное затмение, сообщается на сайте Московского планетария.
REGNUM 02:14
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Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
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В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины
"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
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Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
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Футбол
В Коста-Рике вратарь забил шикарный гол со штрафного и помог своей команде выйти в финал
Гол Минора сравнял счёт в двухматчевом противостоянии и перевёл встречу в дополнительное время, а затем – в серию пенальти, где он продолжил свой бенефис и помог «Хувентуду» выиграть со счётом 4:1. В нынешнем сезоне на счету Альвареса уже четыре гола, три из которых были забиты с пенальти.
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Названо число находящихся в больницах россиян с коронавирусом
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал число жителей страны, находящихся на данный момент в медицинских организациях с заражением коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.
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Съемки сериала «ВандаВижен» возобновятся в июле
Popcornnews.ru вчера в 10:00
Хоккей
Почему Валерий Брагин возглавил сборную России по хоккею
Ротенберг подчеркнул, что 48-летний специалист будет консультантом российской сборной, что в последнее время тоже является привычной тенденцией, однако тот же Знарок, например, осознанно взял для себя паузу, после чего возглавил московский "Спартак", а Воробьев довольно быстро стал главным тренером магнитогорского "Металлурга".
Газета.Ru 12:45
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Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец вчера в 12:30