Коронавирус

РБКРБКВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила свои рекомендации по использованию масок в качестве меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса. Об этом во время брифинга заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
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ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

РБК15:29

ВОЗ изменила мнение о ношении масок

Lenta.ru14:05

В ВОЗ выпустили новые рекомендации по ношению масок для защиты от коронавируса

Комсомольская правда12:35

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок и перчаток

Газета.Ru13:24

ВОЗ пересмотрела мнение об использовании масок

РИА Новости13:19

ВОЗ рекомендовала носить медицинские маски повсеместно

Известия13:16

ВОЗ пересмотрела взгляды на маски и советует носить их всем

Интерфакс13:58
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Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
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Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений

Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
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В США считают бомбардировщики B-1B проблемой для российского флота

Появление стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США над акваторией Чёрного моря стало «очевидным сигналом» для России, заявили авторы американского издания The Drive.
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МИД России принялся за угрозы Чехии после высылки дипломатов

Министерство иностранных дел России пригрозило Чехии комплексом мер за высылку дипломатов из-за скандала с ввозом в эту страну смертельного яда рицина якобы для отравления местных политиков.
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Стартовали продажи кроссовера Honda UR-V

Компания Honda объявила старт продаж обновленного купеобразного кроссовера Honda UR-V.
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В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Происшествия

В Новгородской области произошла утечка мазута

Объем вылившихся из находящейся на берегу реки бочки нефтепродуктов не превысил 400 литров, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС России.
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Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
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Тестирование онлайн-тахографов началось в России

Как сообщает портал «Коммерсант», онлайн-тахографы призваны заменить сотрудников ГИБДД, фиксирующих превышение скоростного режима.
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Глава Роспотребнадзора предупредила о неизбежности новой пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человечеству не избежать новой пандемии.
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Футбол

Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтианс»

Газета.Ru 15:47
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Трамп распорядился сократить количество войск в Германии

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве.
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Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

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Peugeot представляет полностью электрический e-Traveller

Вслед за появлением e-Boxer компания Peugeot анонсирует появление пассажирской версии е-Traveller - со 100% электрическим двигателем.
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Общество

В Москве ввели новый тип пропусков

Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
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Белоруссия ответила на требование «Газпрома» вернуть долг

Министерство энергетики Белоруссии ответило отказом на требование "Газпрома" вернуть долг, превышающий $165 млн.
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Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

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Общество

Жители России 5 июня смогут увидеть полутеневое лунное затмение

Москва, 5 июня 2020, 09:14 — REGNUM Сегодня, 5 июня, вечером жителя России смогут наблюдать полутеневое лунное затмение, сообщается на сайте Московского планетария.
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Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
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Общество

В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины

"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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Футбол

В Коста-Рике вратарь забил шикарный гол со штрафного и помог своей команде выйти в финал

Гол Минора сравнял счёт в двухматчевом противостоянии и перевёл встречу в дополнительное время, а затем – в серию пенальти, где он продолжил свой бенефис и помог «Хувентуду» выиграть со счётом 4:1. В нынешнем сезоне на счету Альвареса уже четыре гола, три из которых были забиты с пенальти.
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Названо число находящихся в больницах россиян с коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал число жителей страны, находящихся на данный момент в медицинских организациях с заражением коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.
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Съемки сериала «ВандаВижен» возобновятся в июле

Popcornnews.ru вчера в 10:00
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Почему Валерий Брагин возглавил сборную России по хоккею

Ротенберг подчеркнул, что 48-летний специалист будет консультантом российской сборной, что в последнее время тоже является привычной тенденцией, однако тот же Знарок, например, осознанно взял для себя паузу, после чего возглавил московский "Спартак", а Воробьев довольно быстро стал главным тренером магнитогорского "Металлурга".
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Общество

Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей

Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец вчера в 12:30
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