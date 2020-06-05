Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила свои рекомендации по использованию масок в качестве меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса. Об этом во время брифинга заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.

Общество Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". 719

Политика МИД России принялся за угрозы Чехии после высылки дипломатов Министерство иностранных дел России пригрозило Чехии комплексом мер за высылку дипломатов из-за скандала с ввозом в эту страну смертельного яда рицина якобы для отравления местных политиков. 959

Происшествия В Новгородской области произошла утечка мазута Объем вылившихся из находящейся на берегу реки бочки нефтепродуктов не превысил 400 литров, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС России. 5

Политика Трамп распорядился сократить количество войск в Германии Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве. 6

Авто Peugeot представляет полностью электрический e-Traveller Вслед за появлением e-Boxer компания Peugeot анонсирует появление пассажирской версии е-Traveller - со 100% электрическим двигателем.

Общество В Москве ввели новый тип пропусков Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии. 1,6K

Общество Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании По словам главы МЧС Евгения Зиничева, НТЭК (принадлежит «Норникелю») сообщила о разливе только через два дня и всё это время пыталась самостоятельно ликвидировать последствия. 1,5K

Политика Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году. 5,6K

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 3,5K

Футбол В Коста-Рике вратарь забил шикарный гол со штрафного и помог своей команде выйти в финал Гол Минора сравнял счёт в двухматчевом противостоянии и перевёл встречу в дополнительное время, а затем – в серию пенальти, где он продолжил свой бенефис и помог «Хувентуду» выиграть со счётом 4:1. В нынешнем сезоне на счету Альвареса уже четыре гола, три из которых были забиты с пенальти.

Здоровье Названо число находящихся в больницах россиян с коронавирусом Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал число жителей страны, находящихся на данный момент в медицинских организациях с заражением коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.

Хоккей Почему Валерий Брагин возглавил сборную России по хоккею Ротенберг подчеркнул, что 48-летний специалист будет консультантом российской сборной, что в последнее время тоже является привычной тенденцией, однако тот же Знарок, например, осознанно взял для себя паузу, после чего возглавил московский "Спартак", а Воробьев довольно быстро стал главным тренером магнитогорского "Металлурга". 1