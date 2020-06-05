Коронавирус

РБКРБКВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила свои рекомендации по использованию масок в качестве меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса. Об этом во время брифинга заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
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ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

РБК15:29

ВОЗ изменила мнение о ношении масок

Lenta.ru14:05

ВОЗ пересмотрела рекомендации об использовании масок

РИА Новости13:19

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок и перчаток

Газета.Ru13:24

ВОЗ пересмотрела взгляды на маски и советует носить их всем

Интерфакс13:58

ВОЗ рекомендовала носить медицинские маски повсеместно

Известия13:16

В ВОЗ выпустили новые рекомендации по ношению масок для защиты от коронавируса

Комсомольская правда12:35
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Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

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Коммерсантъ 04:10
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Экономика

Стоимость платных услуг населению в апреле составила 537,2 млрд рублей

Несмотря на самоизоляцию, пандемию коронавируса и нерабочие дни в апреле в России населению было оказано услуг на 537,2 млрд рублей, подсчитал Росстат.
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Как рассказала 25-летняя гонщица, она очень мало зарабатывала на гонках, поэтому и решила уйти в порноактрисы.
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Наталья Подольская готовится к пополнению в семье

Супруги воспитывают сына Артемия, которому через несколько дней исполнится пять лет.
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Происшествия

В Кизляре произошла стрельба, пострадали два человека

Неизвестные напали на местных жителей, два человека госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Коммерсантъ 18:50
Экономика

Эксперт считает угрозы США и Китая по долгам блефом

Угрозы США отказаться платить Китаю по американским долгам и встречные угрозы Пекина выкинуть на рынок казначейские обязательства Соединенных Штатов являются блефом, считает научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов.
РИА Новости вчера в 08:45
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Шоу-бизнес

Стало известно о долгах Волочковой и Бони перед государством

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Общество

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что в Швеции открыта "пожизненная" вакансия, где не нужно работать.
Piter.tv 14:48
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Хоккей

Российскую сборную по хоккею возглавил Валерий Брагин

Брагин на посту главного тренера сменил Алексея Кудашова, который руководил российскими хоккеистами с 2019 года.
NewInform 02:27
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

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Политика

Трамп распорядился сократить количество войск в Германии

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве.
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Общество

Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей

Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец вчера в 12:30
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Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина

В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия 18:03
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Общество

В США протестующие переименовали участок улицы, ведущей к Белому дому

РЕН ТВ 12:20
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Общество

Основатель Reddit ушел из совета директоров в пользу черного кандидата

Интерфакс 16:01
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В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу

В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
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Общество

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

Препарат против коронавируса "Авифавир" можно будет получить бесплатно по ОМС, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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Общество

Захарова сообщила о росте числа желающих вернуться из США в Россию

Число россиян, которые на фоне продолжающихся беспорядков хотят вернуться на родину из США, растет с каждым днем.
РБК 18:11
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Игры

«Bloodborne» от PlayStation может выйти на ПК

Live24 14:29
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Политика

Песков назвал условия вступления в силу поправок к Конституции

Поправки в Конституцию РФ вступят в силу лишь в случае одобрения их на всенародном голосовании.
ТК Звезда 06:45
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Политика

В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru 13:43
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Политика

Посольство России ответило на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»

Российское посольство в США отреагировало на заявление американского помощника госсекретаря Дэвида Шенкера о том, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока.
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Киберспорт

EA Play и летний фестиваль в Steam также отложили

Беспорядки в США и Европе продолжают становиться причиной новых переносов: на этот раз EA отложила конференцию EA Play, а Valve — летний фестиваль в Steam.
Игромания.ру 17:36
Шоу-бизнес

Константин Богомолов опубликовал милое фото красавицы-дочери

В личном блоге Константин Богомолов опубликовал милое фото подросшей красавицы.
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При пожаре в жилом доме в Иркутской области погибли четверо детей

РБК 17:37
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В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи

По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на 26 мая, в Петербурге более 3000 медиков заразились COVID-19, восемь умерли.
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Политика

Ростуризм передан в прямое подчинение правительства РФ

Президент России Владимир путин подписал указ, в соответствии с которым Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) передано из ведения Министерства экономического развития РФ под прямое руководство правительства РФ.
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В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
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Общество

Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

«Норильский никель» полностью профинансирует все работы по ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае.
Известия 09:50
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