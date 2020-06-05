Коронавирус
КоммерсантъВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. По версии ВОЗ, средства индивидуальной защиты необходимы везде, где трудно обеспечить социальную дистанцию: в транспорте, магазинах и других многолюдных местах.
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Общество
Delivery Club ответил на сообщения о забастовке курьеров
В Delivery Club ответили на сообщения о забастовке курьеров, отметив, что они связаны с тестом по увеличению зон доставки для пеших сотрудников.
Lenta.ru вчера в 05:39
Здоровье
Ужесточены требования к работе медицинских и социальных организаций Псковской области в период пандемии
Ужесточены требования к работе медицинских и социальных организаций Псковской области в период пандемии по коронавирусу.
Псковская правда 04:32
Общество
Китайское издание восхитилось российской колбасой
Пекин, 6 июня 2020, 10:47 — REGNUM Статью, в которой восторженно рассказывается о колбасе из России и причинах, сделавших её популярной в Китае, опубликовало 6 июня китайское издание Sina.
REGNUM 03:47
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 04 июня в 09:29
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 05:22
Политика
Ростуризм перешел в прямое подчинение правительству
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Федерального агентства по туризму от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству, агентству передаются функции надзора за туроператорами, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 16:10
Гаджеты
Список смартфонов, которые получат Android 11
Ресурс PocketNow слил список смартфонов, которые получат Android 11.
Piter.tv вчера в 00:58
Политика
Премьер Польши надеется, что США переведут в республику военных из ФРГ
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что США перебазируют в республику хотя бы часть своих войск из Германии.
РИА Новости 03:43
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
Общество
Генпрокуратура назвала причину разлива топлива в Норильске
Национальная служба новостей вчера в 10:25
Киберспорт
Virtus.pro оштрафует iLTW за недопустимое поведение в матче
Организация Virtus.pro принесла официальные извинения Стиву Excalibur Йе за поведение Игоря iLTW Филатова в рейтинговом матче по Dota 2. Клуб оштрафует Филатова, а также предпримет меры, чтобы подобные инциденты не повторились в будущем.
CyberSport.ru 05:35
Шоу-бизнес
Актера Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище
Народного артиста РФ Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила в субботу поэтесса Любовь Воропаева.
Интерфакс 04:17
Политика
Путин поручил правительству создать базу генетической информации
Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
REGNUM 04:08
Общество
В России выявили 8855 случаев коронавируса за сутки
В России в течение суток подтвердили 8855 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:36
Здоровье
Пашинян заявил о возможности введения жёстких ограничений в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти республики будут вынуждены ввести в стране жёсткие ограничения, если в больницах не останется свободных мест для больных коронавирусной инфекцией.
RT на русском 05:42
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
Шоу-бизнес
Варнава открыла глаза Муцениеце на попытки Прилучного ее вернуть
В ответ на вопрос Варнавы о попытках Прилучного вернуть жену Муцениеце ответила отрицательно, но позже уточнила, что тот предлагал ей воссоединиться с формулировкой: "Хочешь вернуться – приходи".
Экономика сегодня вчера в 11:47
Политика
МИД России отреагировал на высылку двух дипломатов из Чехии
МИД России назвал высылку Чехией двух дипломатов недружественным шагом, пообещав учесть действия Праги при формировании российской линии в отношении республики.
RT на русском вчера в 13:28
Шоу-бизнес
Адвокат объяснил раздел наследства Кокшенова
News.ru вчера в 20:34
Здоровье
Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах
Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК вчера в 04:20
Общество
Продажи алкоголя в России за три месяца сократились на 17%
Общий спад продаж алкоголя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17%.
REGNUM 00:35
Здоровье
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса
Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:16
Космос
Это не про космос: в чем главный смысл запуска ракеты Илона Маска
Маск может вообще больше не посылать никуда ни одной ракеты, тем более, положа руку, на сердце, вы же понимаете, что Марс никому не нужен и на жизнь на Земле, вашу и мою жизнь, начнет влиять лет через 200.
Новые Известия 03 июня в 04:46
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом
Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM вчера в 06:22
Футбол
Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории
РИА Новости вчера в 13:16
Космос
Всё своё вожу с собой: Virgin Orbit получит мобильный комплекс для подготовки воздушно-космических стартов
3DNews 05:35
Футбол
Кадыров был зол на него. Как легендарный Гуллит провалился в Грозном
«Терек» тренер покидал со скандалом. От него ждали побед в Европе, но Гуллит гулял по городам и показывал футболистам фокусы.
Чемпионат 04:00
Авто
Названы все изменения обновленного Lada Largus
По словам источника, который непосредственно связан с производством и тестами автомобиля, LADA Largus FL (Facelift) получит новые передние крылья, капот и бампер с противотуманными фарами, другую решетку радиатора с большой эмблемой ладьи и фары от актуального Renault Logan.
Автоновости дня 04:49
Общество
Минюст признал введённые из-за коронавируса меры обоснованными
Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными введённые в стране ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 17:06