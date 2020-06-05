Всемирная организация здравоохранения пересмотрела свои рекомендации относительно использования масок, призывает носить их в том числе в общественном транспорте и магазинах, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

с чего всё началось

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. По версии ВОЗ, средства индивидуальной защиты необходимы везде, где трудно обеспечить социальную дистанцию: в транспорте, магазинах и других многолюдных местах.

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