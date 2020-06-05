Коронавирус
КоммерсантъВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. По версии ВОЗ, средства индивидуальной защиты необходимы везде, где трудно обеспечить социальную дистанцию: в транспорте, магазинах и других многолюдных местах.
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с чего всё началось
Всемирная организация здравоохранения пересмотрела свои рекомендации относительно использования масок, призывает носить их в том числе в общественном транспорте и магазинах, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.РИА Новостивчера в 13:19
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ВОЗ рекомендует использовать маски повсеместно. Ранее организация сомневалась в их эффективности
Фонтанка.Рувчера в 14:21
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МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
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Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
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Количество новых заболевших коронавирусной инфекцией пока превышает число выздоровевших Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Надежда Луговская сообщила, что республика пока не готова к переходу к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу.
Мой город Чебоксары 00:57
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В МИД РФ ответили на призыв Госдепа США «убраться с Ближнего Востока»
В МИД РФ отреагировали на слова помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о том, что Россия должна «убраться с Ближнего Востока», поскольку «играет деструктивную роль».
Наша версия вчера в 04:11
Общество
В ПФР рассказали, кому и на сколько повысят пенсию с 1 августа
По словам пресс-службы ПФР, повышенные пенсии получат более 100 тысяч человек.
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В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
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Наука
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РИА Новости 02:27
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина
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Общество
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Пенсионный фонд России рассказал о резком росте случаев недобросовестных действий в отношении пенсионеров, которым навязывают платные услуги за «перерасчет пенсий».
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Технологии
Популярность устаревшей Windows 7 раскрыли аналитики
Устаревшая Windows 7, которая уже не получает обновлений безопасности, до сих пор остается второй по популярности среди операционных систем, установленных на компьютерах, пишет TechSpot со ссылкой на раскрытые данные исследования аналитической компании NetMarketShare.
Live24 04 июня в 09:10
Футбол
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Два футболиста лиссабонской "Бенфики" получили ранения после нападения неизвестных на клубный автобус.
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В Харькове арестовали пятерых участников вооруженного конфликта
Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения пяти участникам вооруженного конфликта с правоохранителями, сообщила в субботу пресс-служба Национальной полиции Украины.
РИА Новости 02:22
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Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК вчера в 04:20
Футбол
Вагнер Лав может вернуться в Россию
Российская газета вчера в 17:15
Футбол
Бадель присоединится к «Локомотиву» после завершения чемпионата Италии
В нынешнем сезоне Милан сыграл 19 матчей в серии А, забив 1 гол. Чемпионат Италии возобновится 19 июня.
Советский спорт вчера в 15:34
Футбол
Выступивший против сокращения зарплат футболист ответил критикам
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Газета.Ru вчера в 12:26
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ПВО Сирии отразили атаку ВВС Израиля над городом Масьяф
Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили в небе над городом Масьяф провинции Хама атаку ВВС Израиля.
Пятый канал 04 июня в 15:09
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Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
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