Коронавирус
КоммерсантъВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. По версии ВОЗ, средства индивидуальной защиты необходимы везде, где трудно обеспечить социальную дистанцию: в транспорте, магазинах и других многолюдных местах.
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ВОЗ обновила рекомендации по ношению масок в период пандемии
Национальная служба новостейвчера в 14:19
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Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
BFM.ru вчера в 05:50
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
Происшествия
Бэнкси опубликовал картину о протестах в США
РИА Новости 08:30
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 04 июня в 15:14
Шоу-бизнес
Экс-жена Джигарханяна грубо высказалась по поводу смерти Юлии Норкиной
Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала кончину Юлии Норкиной, о которой стало известно в минувшую пятницу.
iReactor 05:47
Общество
Захарова сообщила о росте числа желающих вернуться в Россию из США
По словам Захаровой, с каждым днем количество желающих уехать из США увеличивается и «их можно понять».
Известия вчера в 18:16
Футбол
Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА
Коммерсантъ 05:24
Финансы
Курс доллара: эксперты советуют придержать валюту
Эксперты заявили, что курс доллара упал, а рубль серьезно укрепился в последние дни.
Рамблер 05:26
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News 04 июня в 05:58
Происшествия
Ветеран первой чеченской кампании умер в тульской больнице
После пребывания в Новомосковской больницы от черепно-мозговой травмы скончался ветеран первой чеченской кампании Константин Красиков, ему было 43 года В конце мая он попал в местную больницу с подозрением на коронавирус.
Московский Комсомолец Тула вчера в 23:59
Политика
Путин поправил главу Бурятии по стоимости новой библиотеки
Президент России Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова насчет стоимости нового здания национальной библиотеки Бурятии с современным оборудованием.
РИА Новости 08:21
Происшествия
В Башкирии загорелся ТЦ в городе Октябрьский
В Башкирии в городе Октябрьский загорелась кровля ТЦ «Лекс», по предварительным данным, огонь распространился на площади 300 кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
РБК 08:05
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
Общество
Голунов отверг связь своего дела с расследованием о ритуальном бизнесе
Журналист Иван Голунов рассказал в интервью изданию Meduza, что его задержание год назад не связано с расследованием о рынке похоронных услуг в Москве.
РБК 08:37
Экономика
ЦБ раскрыл сумму проданной на рынке валюты в рамках продажи Сбербанка
Центральный банк продал на рынке $4,3 млрд валюты (около 300 млрд руб.) из денег, полученных в рамках сделки по покупке контрольного пакета Сбербанка правительством, сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
РБК вчера в 10:10
Авто
Toyota презентовала обновленный внедорожник Toyota Fortuner
Американская компания Toyota презентовала усовершенствованный кроссовер Fortuner.
Rusargument 04 июня в 02:21
Общество
Путин: на продвижение русской культуры денег хватит
РФ обладает достаточными ресурсами для продвижения русской культуры, заявил президент России Владимир Путин.
iReactor 08:07
Культура
Столичные кинокомпании представят новинки на международном фестивале
С 8 по 15 июня состоится международный онлайн-фестиваль российского аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital Edition.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 03:05
Общество
«Яндекс» назвал самые популярные новые слова десятилетия
Компания «Яндекс» ко Дню русского языка составила список новых слов, значение которых чаще всего искали пользователи русскоязычного интернета с 2011 по 2020 год, среди них слова «локдаун», «ауф» и «френдзона».
РБК 07:54
Здоровье
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса
Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:16
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru вчера в 05:05
Общество
Платошкина отправили под домашний арест
Суд отправил лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.
Накануне.Ru 04 июня в 13:47
Происшествия
В Башкирии ищут пропавшего шестилетнего ребенка
РИА Новости 03:46
Политика
Нарышкин анонсировал ответ на высылку дипломатов из Чехии
Ответные меры в связи с высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют — об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Вести.Ru 06:06
Происшествия
Главу Российской венчурной компании отправили под домашний арест
Обновлено в 18:56 Гагаринский суд Москвы поместил под домашний арест гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий.
BFM.ru вчера в 07:24
Общество
В Калининградской области могут смягчить ограничения по КОВИД
Роспотребнадзор по региону предложил смягчить ограничения по КОВИД, сообщает портал «Новый Калининград» со ссылкой на управление ведомства.
Невские Новости 07:51
Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы вчера в 12:03
Автоспорт
Росс Браун: покупкой «Уильямса» заинтересовались серьёзные люди
Пока же всё выглядит стабильно. Проблема с „Уильямсом“ должна решиться. Серьёзные люди следят за командой.
Чемпионат вчера в 14:59
Здоровье
В Пермском крае до 15 июня продлили режим самоизоляции
Режим ограничительных мер в Пермском крае, введенных из-за эпидемии коронавируса, продлен до 15 июня.
Рифей-Пермь вчера в 07:47
Здоровье
Врач-диетолог назвала самый опасный для здоровья суп
Российский врач-диетолог Ирина Торопыгина сообщила, что самым опасным супом для людей, которые страдают сердечными заболеваниями, ожирением и гипертонией, является солянка.
MedikForum.ru вчера в 05:13