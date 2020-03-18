с чего всё началось

Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. В мире коронавирусом заразились уже более 214 тыс. человек.

Политика FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу В EEAS уверены, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции, переключились на распространение онлайн "дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках".

Общество В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели.

Энергетика В ФАС прокомментировали рост цен на бензин Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Общество Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.

Происшествия В Коми обстреляли вертолет Ми-8 Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.

Общество Путин посоветовал россиянам не закупать продукты впрок Ситуация с поставками товаров и продуктов в стране надежная, людям не следует тратить деньги на закупки впрок, заявил президент Владимир Путин во время посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, сообщает ТАСС.

Общество «Аэрофлот» сократит полеты в США "С 29 марта Аэрофлот продолжит выполнение полетов в США только по маршруту Москва - Нью-Йорк - Москва", - отмечается в сообщении.

Транспорт РЖД отменили поезда между Россией и Белоруссией РЖД приостановили пассажирское сообщение между Россией и Белоруссией, теперь курсировать будут только основные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно, говорится в сообщении холдинга.

Армия и оружие Космические силы США получили глушилку спутников Комплекс, известный как "Система противодействия коммуникации Block 10.2", доставлен на авиабазу Петерсон в Колорадо, где базируется 4-я эскадрилья Космических войск США.Технические характеристики системы засекречены, известно лишь предназначение - блокировка передачи данных между военными спутниками связи и абонентами на Земле.

Политика ДНР закрывает границу с Украиной из-за коронавируса «В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию ДНР принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля на границе с Украиной», — сообщает пресс-служба главы республики.