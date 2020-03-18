Коронавирус
КоммерсантъВОЗ: начались первые испытания вакцины против коронавируса
Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. В мире коронавирусом заразились уже более 214 тыс. человек.
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Политика
FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу
В EEAS уверены, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции, переключились на распространение онлайн "дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках".
Общество
Каникулы в школах России продлятся с 23 марта до 12 апреля
В российских школах каникулы объявят с 23 марта по 12 апреля из-за распространения коронавируса.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек
Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели.
Гаджеты
Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air
Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
Финансы
Курс евро на Forex превысил 90 рублей
По состоянию на 21:32 мск курс доллара составлял 82,77 рубля, евро - 90,1 рубля.
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Общество
Определен срок жизни коронавируса на разных предметах
Коронавирус может жить в воздухе или даже на твердых поверхностях.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Германии выросло на 36%
Количество случаев заражения новым типом коронавируса в Германии увеличилось на 36%.
Музыка
Организаторы отменили «Евровидение-2020»
Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Шоу-бизнес
Милош Бикович рассказал о своих взглядах на секс без любви
Собчак напомнила актеру, что он является одним из секс-символов российского кинематографа, и его имидж далек от образа святого.
Гаджеты
Sony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Общество
Путин посоветовал россиянам не закупать продукты впрок
Ситуация с поставками товаров и продуктов в стране надежная, людям не следует тратить деньги на закупки впрок, заявил президент Владимир Путин во время посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, сообщает ТАСС.
Происшествия
Экс-глава московского управления СКР Дрыманов получил 12 лет колонии
Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления СКР Александра Дрыманова к 12 годам лишения свободы по делу о взятках.
Игры
19 марта выйдет демоверсия ремейка Resident Evil 3
Ранее РИА LIVE24 сообщало, что Capcom показала 13 минут геймплея ремейка Resident Evil 3.
Общество
«Аэрофлот» сократит полеты в США
"С 29 марта Аэрофлот продолжит выполнение полетов в США только по маршруту Москва - Нью-Йорк - Москва", - отмечается в сообщении.
Транспорт
РЖД отменили поезда между Россией и Белоруссией
РЖД приостановили пассажирское сообщение между Россией и Белоруссией, теперь курсировать будут только основные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно, говорится в сообщении холдинга.
Общество
Мишустин поручил приостановить налоговые и таможенные проверки
Москва, 18 марта 2020, 14:49 — REGNUM В России уже назначенные проверки, включая налоговые и таможенные, должны быть приостановлены.
Армия и оружие
Космические силы США получили глушилку спутников
Комплекс, известный как "Система противодействия коммуникации Block 10.2", доставлен на авиабазу Петерсон в Колорадо, где базируется 4-я эскадрилья Космических войск США.Технические характеристики системы засекречены, известно лишь предназначение - блокировка передачи данных между военными спутниками связи и абонентами на Земле.
Здоровье
В Минздраве рассказали, как влияет водка на коронавирус
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о худшем месяце в своей жизни
Супруга рэп-исполнителя Джигана (настоящее имя Денис Вайнштейн) Оксана Самойлова рассказала подписчикам о худшем месяце в своей жизни.
Политика
Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России
Кабинет министров Украины с 1 апреля вводит дополнительную спецпошлину в 65 процентов на импорт электроэнергии и угля из России.
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
Политика
ДНР закрывает границу с Украиной из-за коронавируса
«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию ДНР принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля на границе с Украиной», — сообщает пресс-служба главы республики.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов
С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.