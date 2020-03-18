Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВОЗ: начались первые испытания вакцины против коронавируса

Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. В мире коронавирусом заразились уже более 214 тыс. человек.
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с чего всё началось
Ученые уже проводят первое тестирование вакцины от нового коронавируса, сообщил на брифинге
 глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
РБК14:26

Подробнее о событии

ВОЗ сообщила о начале тестирования вакцины против коронавируса

РИА Новости15:31

ВОЗ сообщила о начале первых испытаний вакцины против коронавируса

РБК14:43

ВОЗ: Начались первые тесты вакцины против коронавирусной инфекции

Эхо Москвы12:39

В ВОЗ сообщили о первых испытаниях вакцины от коронавируса

Известия13:25

Глава ВОЗ сообщил о начале испытаний вакцины против COVID-19

RT на русском12:46

Начались испытания вакцины против коронавируса

Lenta.ru13:49

Начались первые испытания вакцины против COVID-19

Интерфакс13:09
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Политика

FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу

В EEAS уверены, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции, переключились на распространение онлайн "дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках".
Газета.Ru 06:42
Общество

Каникулы в школах России продлятся с 23 марта до 12 апреля

В российских школах каникулы объявят с 23 марта по 12 апреля из-за распространения коронавируса.
Известия 05:25
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК вчера в 08:59
Общество

В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек

Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели.
Коммерсантъ 16 марта в 16:07
Шоу-бизнес

Зараженной коронавирусом Куриленко отказали в госпитализации

WomanHit.ru 03:44
Гаджеты

Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air

Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
Коммерсантъ 09:40
Финансы

Курс евро на Forex превысил 90 рублей

По состоянию на 21:32 мск курс доллара составлял 82,77 рубля, евро - 90,1 рубля.
Московский Комсомолец 14:48
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 15:18
Общество

Определен срок жизни коронавируса на разных предметах

Коронавирус может жить в воздухе или даже на твердых поверхностях.
ToDay News Ufa 08:08
Общество

Число заразившихся коронавирусом в Германии выросло на 36%

Количество случаев заражения новым типом коронавируса в Германии увеличилось на 36%.
News.ru 16:33
Музыка

Организаторы отменили «Евровидение-2020»

62инфо 16:41
Общество

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Известия 11:23
Шоу-бизнес

Милош Бикович рассказал о своих взглядах на секс без любви

Собчак напомнила актеру, что он является одним из секс-символов российского кинематографа, и его имидж далек от образа святого.
NewInform 06:56
Гаджеты

Sony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5

Коммерсантъ 14:02
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости вчера в 16:10
Общество

Путин посоветовал россиянам не закупать продукты впрок

Ситуация с поставками товаров и продуктов в стране надежная, людям не следует тратить деньги на закупки впрок, заявил президент Владимир Путин во время посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 09:05
Происшествия

Экс-глава московского управления СКР Дрыманов получил 12 лет колонии

Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления СКР Александра Дрыманова к 12 годам лишения свободы по делу о взятках.
Коммерсантъ 06:39
Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» четырех пассажирских самолетов

РИА Новости 12:20
Игры

19 марта выйдет демоверсия ремейка Resident Evil 3

Ранее РИА LIVE24 сообщало, что Capcom показала 13 минут геймплея ремейка Resident Evil 3.
Live24 вчера в 02:39
Общество

«Аэрофлот» сократит полеты в США

"С 29 марта Аэрофлот продолжит выполнение полетов в США только по маршруту Москва - Нью-Йорк - Москва", - отмечается в сообщении.
ТАСС 16:32
Происшествия

Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

Газета.Ru 13:49
Транспорт

РЖД отменили поезда между Россией и Белоруссией

РЖД приостановили пассажирское сообщение между Россией и Белоруссией, теперь курсировать будут только основные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно, говорится в сообщении холдинга.
ТАСС 16:02
Общество

Мишустин поручил приостановить налоговые и таможенные проверки

Москва, 18 марта 2020, 14:49 — REGNUM В России уже назначенные проверки, включая налоговые и таможенные, должны быть приостановлены.
REGNUM 07:49
Армия и оружие

Космические силы США получили глушилку спутников

Комплекс, известный как "Система противодействия коммуникации Block 10.2", доставлен на авиабазу Петерсон в Колорадо, где базируется 4-я эскадрилья Космических войск США.Технические характеристики системы засекречены, известно лишь предназначение - блокировка передачи данных между военными спутниками связи и абонентами на Земле.
Российская газета 08:44
Здоровье

В Минздраве рассказали, как влияет водка на коронавирус

ToDay News Ufa 15:46
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала о худшем месяце в своей жизни

Супруга рэп-исполнителя Джигана (настоящее имя Денис Вайнштейн) Оксана Самойлова рассказала подписчикам о худшем месяце в своей жизни.
NewInform 13:40
Политика

Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России

Кабинет министров Украины с 1 апреля вводит дополнительную спецпошлину в 65 процентов на импорт электроэнергии и угля из России.
РИА Новости 07:10
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
РИА Новости 12:49
Политика

ДНР закрывает границу с Украиной из-за коронавируса

«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию ДНР принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля на границе с Украиной», — сообщает пресс-служба главы республики.
REGNUM 15:22
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов

С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.
Известия 03:37
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