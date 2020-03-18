с чего всё началось

Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. В мире коронавирусом заразились уже более 214 тыс. человек.

Экономика Рубль стал второй по волатильности валютой мира Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные Bloomberg.

Здоровье Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.

Энергетика Путина удивил рост цен на бензин в России Президент обратил внимание на увеличение стоимости АИ-92 Российский лидер Владимир Путин указал кабинету министров на рост стоимости бензина марки АИ-92 в России, сообщает РИА "Новости".

Политика Заболевший коронавирусом депутат рады ответил на обвинения Зеленского Заразившийся коронавирусом депутат Верховной рады Сергей Шахов заявил, что не приходил в парламент и не голосовал, как ранее об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Экономика ЕЦБ объявил о решении выкупить ценные бумаги на €750 млрд Европейский центральный банк на своём сайте сообщил о запуске программы выкупа ценных бумаг на €750 млрд с целью поддержки экономической стабильности на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.

Экономика Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.

Хоккей Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о новом формате плей-офф Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов представил новый формат проведения Кубка Гагарина после отказа "Йокерита" и "Барыса" от дальнейшего участия в борьбе за трофей.

Футбол Чемпионат Европы по футболу официально перенесен на 2021 год Сегодня, 18 марта, президент УЕФА Александер Чеферин в официальном письме губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову сообщил, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции чемпионат Европы по футболу переносится на следующий год.