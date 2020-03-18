Коронавирус
КоммерсантъВОЗ: начались первые испытания вакцины против коронавируса
Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. В мире коронавирусом заразились уже более 214 тыс. человек.
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Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные Bloomberg.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Общество
Досрочный этап сдачи ЕГЭ перенесен на июнь
Досрочный этап ЕГЭ переносится на июнь из-за коронавируса, 18 марта сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Энергетика
Путина удивил рост цен на бензин в России
Президент обратил внимание на увеличение стоимости АИ-92 Российский лидер Владимир Путин указал кабинету министров на рост стоимости бензина марки АИ-92 в России, сообщает РИА "Новости".
Кино
Фильм c прeдсказанием о коронавирусе стaл самым популярным в мирe
Фильм "Заражение" 2011 года выпуска с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире.
Общество
В России обсудят введение нового режима занятости
В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили «Известия».
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
Политика
Заболевший коронавирусом депутат рады ответил на обвинения Зеленского
Заразившийся коронавирусом депутат Верховной рады Сергей Шахов заявил, что не приходил в парламент и не голосовал, как ранее об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Общество
В Конгрессе США выявили первый случай заражения коронавирусом
Американский конгрессмен Марио Диас-Баларт (республиканец от штата Флорида) стал первым членом законодательного органа страны, у которого был выявлен новый коронавирус.
Энергетика
«Хотелось бы выше» — Песков о цене на нефть
Песков заявил, что складывающаяся на рынках цена нефти не в интересах России: «Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше».
Экономика
ЕЦБ объявил о решении выкупить ценные бумаги на €750 млрд
Европейский центральный банк на своём сайте сообщил о запуске программы выкупа ценных бумаг на €750 млрд с целью поддержки экономической стабильности на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Минобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве
Минобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве.
Финансы
Эксперт объяснил, как сохранить рублевые сбережения в кризис
"Отбить девальвацию можно только купив на длительный срок хорошие рублевые акции отечественных компаний", — заявил он.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова назвала последний месяц худшим в ее жизни
Самойлова призналась, что последний месяц ее жизни стал для нее самым тяжелым из-за проблем с мужем.
Футбол
Врач «Тамбова»: ведём длительные беседы о коронавирусе с игроками, у которых есть дети
Врач «Тамбова» Андрей Шункевич поделился мнением об эпидемии коронавируса.
Наука
Под Воронежем нашли крупнейшую «хижину» из костей мамонта
Обширное сооружение из костей шерстистых мамонтов обнаружили археологи в Костенках Воронежской области.
Общество
Нью-йоркская фондовая биржа закроет залы для торгов с 23 марта
Нью-йоркская фондовая биржа (NICE) с 23 марта будет проводит торги только в электронном формате, без присутствия на них инвесторов и персонала.
Гаджеты
Sony рассказала о характеристиках новой PlayStation 5
Общество
Борт со 157 россиянами вылетел из Черногории в Москву
Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находятся 157 российских граждан, вылетел из столицы Черногории в Москву.
Происшествия
Дело о незаконной вырубке леса на 583 млн рублей завели под Иркутском
В Иркутской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконном вырубке леса на сумму более 583 млн рублей.
Общество
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Здоровье
В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус
Употребление водки не поможет защититься от коронавируса.
Наука
Люди со II группой крови оказались более уязвимы коронавирусу
Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.
Футбол
Месси решил остаться в «Барселоне» только в случае покупки Неймара
Экономика
Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
Хоккей
Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о новом формате плей-офф
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов представил новый формат проведения Кубка Гагарина после отказа "Йокерита" и "Барыса" от дальнейшего участия в борьбе за трофей.
Футбол
Чемпионат Европы по футболу официально перенесен на 2021 год
Сегодня, 18 марта, президент УЕФА Александер Чеферин в официальном письме губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову сообщил, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции чемпионат Европы по футболу переносится на следующий год.
Наука
Ученые ответили на вопрос о происхождении нового коронавируса
Авторы новой работы использовали результаты секвенирования, чтобы ответить на вопрос, действительно ли вирус возник естественным путем или его можно было искусственно создать в лаборатории.