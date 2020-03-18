Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВОЗ: начались первые испытания вакцины против коронавируса

Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. В мире коронавирусом заразились уже более 214 тыс. человек.
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с чего всё началось
Ученые уже проводят первое тестирование вакцины от нового коронавируса, сообщил на брифинге
 глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреиесус.
РБК14:26

Подробнее о событии

ВОЗ сообщила о начале первых испытаний вакцины против коронавируса

РБК14:26

Начались испытания вакцины против коронавируса

Lenta.ru13:49

В ВОЗ сообщили о первых испытаниях вакцины от коронавируса

Известия13:25

Глава ВОЗ сообщил о начале испытаний вакцины против COVID-19

RT на русском12:46

ВОЗ: Начались первые тесты вакцины против коронавирусной инфекции

Эхо Москвы12:39

ВОЗ сообщила о начале тестирования вакцины против коронавируса

РИА Новости12:38

Начались первые испытания вакцины против COVID-19

Интерфакс13:09
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Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов

С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.
Известия 03:37
Общество

За сутки коронавирус нашли в 15 российских регионах

21 новый случай заражения короновирусом зарегистрирован за 24 часа в 15 областях РФ.
Московский Комсомолец вчера в 22:36
Финансы

ЦБ повысил официальный курс доллара на 3,3 руб., евро — на 2,6 руб

Курс евро повышен на 2,58 руб. — до 84,89 руб. 18 марта биржевой курс доллара впервые с февраля 2016 года превысил отметку в 79 руб. Биржевой курс евро превысил 85 руб. Ранее, 17 марта, цена на майские фьючерсы нефти марки Brent опустилась ниже $29 за баррель впервые с января 2016 года.
Rambler News Service 05:34
Происшествия

В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус

Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один — из Ленинградской области.
РИА Новости 04:06
Футбол

Бывший футболист сборной России задумался о карьере в Госдуме

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков заявил о желании принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году.
Lenta.ru 14:00
Общество

Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина

Валентина Ивановна умерла накануне, 17 марта, на 85 году жизни.
Оренбургское региональное телевидение 02:13
Общество

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:01
Политика

Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную политику

Как отметил российский лидер, Россия и Белоруссия — союзные страны, а не единое государство, так что Минск «имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной».
RT на русском 12:45
Шоу-бизнес

Женатому Жигунову приписывают роман с копией Анастасии Заворотнюк

Женатому российскому режиссеру и популярному актеру Сергею Жигунову приписывают новый роман с практически точной копией актрисы Анастасию Заворотнюк - журналисткой Викторией Ворожбит.
Ugpressa.ru вчера в 17:21
Энергетика

Рост цен на бензин в России удивил Путина

Глава государства Владимир Путин удивился, что рост цен на бензин вдвое опередил инфляцию при падении стоимости нефти с $65–70 до менее чем $30 за баррель.
Бел.Ру 03:00
Хоккей

«Ак Барс» призвал отменить плей-офф КХЛ

Ранее КХЛ приняла решение не отменять розыгрыш турнира, а взяла недельную паузу для того, чтобы согласовать новый формат проведения турнира с участием шести команд.
Vprognoze.ru 10:55
Музыка

Little Big назвали отмену «Евровидения» правильным решением

Российская газета 13:39
Общество

В Петербурге запретили мероприятия более чем на 50 человек

Коммерсантъ 10:54
Происшествия

Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятки

Других подсудимых — экс-главу управления СК России по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко и бывшего начальника управления собственной безопасности СК России Михаила Максименко, уже осужденного по другому делу о коррупции, — приговорили к десяти и 14 годам колонии соответственно и штрафам в 195 и 250 миллионов рублей.
РИА Новости 06:38
Здоровье

Найдено лечение для наиболее тяжелобольных пациентов с коронавирусом

Китайский врач Донгченг Ву, руководящий лабораторией в Ухане, заявил, что нашел лечение для наиболее тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 12:06
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $25

Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) снизилась к 20.43 мск до $24,96 за баррель.
Ведомости 13:46
Армия и оружие

Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения

Для военно-морского флота России разрабатываются подводные лодки пятого поколения.
Российская газета 02:04
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник вчера в 04:19
Общество

Вынужденные каникулы в школах продлятся с 23 марта по 12 апреля

Вынужденные каникулы продлятся с 23 по 12 апреля.
Газета.Ru 07:38
Общество

Спад в полупроводниковом секторе продлится до конца года

Фондовый рынок мечется в поиске хоть каких-то положительных сигналов, а эксперты уже начали ухудшать прогноз по динамике курса акций компаний полупроводникового сектора.
3DNews 10:40
Происшествия

В Японии умер мужчина, который намеренно распространял коронавирус

ТАСС 02:59
Теннис

ATP и WTA приостановили турниры до 7 июня

Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация объявили, что не будут проводить турниры до 7 июня.
Российская газета 15:02
Общество

Число жертв коронавируса в Италии превысило 2500

За прошедшие сутки в Италии от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 погибли 345 человек.
RT на русском вчера в 13:31
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском 11:55
Экономика

Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 08:02
Общество

Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 14:26
Гаджеты

Samsung представила недорогой Galaxy M21 с батареей на 6000 мА·ч

Дни24 13:31
Шоу-бизнес

Зараженной коронавирусом Куриленко отказали в госпитализации

WomanHit.ru 03:44
Общество

В Венеции из-за карантина по коронавирусу очистилась вода в каналах

Городовой 06:02
Политика

FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу

В EEAS уверены, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции, переключились на распространение онлайн "дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках".
Газета.Ru 06:42
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