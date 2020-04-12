Коронавирус
КоммерсантъВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве
Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. По последним данным, в столице подтверждены 10 158 случаев заражения.
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Энергетика
Россия и ОПЕК заключили крупнейшую сделку об ограничении добычи нефти
Сколько сократит Россия По данным «Интерфакса» и ЦДУ ТЭК, в марте 2020 г. добыча нефти и газового конденсата в России составила 11,3 млн баррелей в сутки.
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Наряды Госавтоинспекции, которые работают на всех въездах в Москву, уточняют у граждан причину въезда в столицу.
Интерфакс вчера в 08:26
Здоровье
Александр Мясников рассказал о «русском чуде» в условиях коронавируса
Доктор Мясников проанализировал статистические данные и похвалил российских медиков.
StarHit.ru вчера в 12:07
Общество
В ближайшие дни пять тысяч россиян вернутся домой из-за рубежа
Около пяти тысяч россиян планируется вернуть домой из-за границы в ближайшие дни, пишет ТАСС со ссылкой на Минкомсвязь.
Газета.Ru 16:28
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля
Как отметила Голикова, это нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Тогда власти смогут оценить эффект от принятых мер.
РИА Новости 10:45
Музыка
Пухляш из Little Big снялся в клипе про самоизоляцию
Группа Cream Soda выпустила клип на хит группы «Хлеб» под названием «Плачу на техно». Видео сняли в одном из жилых комплексов в Москве.
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Футбол
Стало известно о романе матери Неймара с 22-летним киберспортсменом
Надин Гонсалвес, мать нападающего французского ПСЖ Неймара, встречается с 22-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом.
Lenta.ru 09:57
Футбол
Месси поблагодарил медработников
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси опубликовал в инстаграме пост со словами благодарности медицинским работникам.
Sport24.ru 15:01
Здоровье
Минздрав сообщил, что в России достаточно запасов донорской крови
Минздрав проводит ежедневный мониторинг наличия компонентов крови и обеспечения потребности медицинских организаций во всех регионах России, уточнили в пресс-службе.
РИА Новости 17:12
Происшествия
В Иркутске задержали пациентов, сбежавших из психбольницы
Сбежавших из психбольницы шестерых пациентов задержали в Иркутске сотрудники уголовного розыска, сообщает ГУМВД региона.
РИА Новости 05:52
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru 12:49
Политика
Путин призвал не сваливать недоработки в производстве на коронавирус
Путин заключил, что надеется быть услышанным теми, кого это касается.
Мой Брянск 10 апреля в 11:15
Экономика
Песков предсказал ценовой хаос без сделки по сокращению добычи нефти
Без сделки по сокращению добычи нефти в мире может начаться ценовой хаос.
Известия 09:01
Общество
Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей
Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru 04:26
Происшествия
На въездах в Москву частично перекрыли движение
На всех въездах в Москву частично перекрыли движение транспорта.
Lenta.ru 13:23
Политика
Эрдоган не принял отставку главы МВД Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган не поддержал заявление министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, в котором тот просил о своей отставке после неудачи с введением 48-часового комендантского часа в стране.
ТАСС 16:52
Финансы
Рубль продолжит рекордное за последние два года укрепление
Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о факторах, которые помогли российской валюте подняться и дал прогноз на ближайшее будущее.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия
В Саратове сильный ветер валит деревья и обрывает провода
В Саратове сильный ветер валит деревья на автомобили, дороги и тротуары. Фотографиями непогоды горожане делятся в социальных сетях.
Четвертая Власть 08:12
Общество
Специалисты научили правильно хоронить умерших от коронавируса
В Роспотребнадзоре заявили, что церемония прощания с гражданами, умершими от коронавируса должна проходить при закрытом гробе, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 22:15
Общество
В МВД рассказали о ложных СМС о штрафах за нарушение самоизоляции
В МВД РФ рассказали о смс, которые приходят россиянам и сообщают о штрафах за нарушение самоизоляции.
Южный Федеральный 05:33
Политика
Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинским ученым выплатить премию в размере по меньшей мере $1 млн в случае изобретения ими вакцины или лекарства от коронавируса.
ТАСС 07:31
Общество
Ведущий эпидемиолог КНР назвал переломную точку в пандемии
Как сообщает ToDay News Ufa источник, эпидемиолог из Китая рассказал, что до переломного момента в ситуации с коронавирусом осталось примерно около двух недель.
ToDay News Ufa 03:09
Экономика
ЦБ утвердил новые правила открытия счетов во время самоизоляции
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РИА Новости 06:54
Авто
Названы 5 производителей нержавеющих автомобилей
Эксперты назвали самые лучшие автомобили с наиболее высокой коррозийной устойчивостью.
Лезги газет вчера в 23:13
Авто
Появились фото французской версии «Москвич-2141»
Яркий пример – «Москвич-2141», известный под экспортными именами Aleko 141 и Aleko SL.
Автоновости дня 09 апреля в 11:15
Общество
Премьер РФ утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей, которые имеют детей в возрасте до трех лет.
RuNews24.ru 10 апреля в 21:17
Происшествия
В Ростовской области рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом
РИА Новости 04:56
Общество
Приложение «Госуслуги стопкоронавирус» не распространяется на Москву
Минкомсвязи РФ разработало мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус", пока оно работает в тестовом режиме.
Вести.Ru 13:35
Экономика
Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%
Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 10:58