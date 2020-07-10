Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 июля следует из отчета организации. Это рекордный суточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом.

ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки

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