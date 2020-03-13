Общество
Газета.RuВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса
Всемирная организация здравоохранения назвала Европу центром пандемии коронавируса COVID-19. Такие выводы позволяет сделать тот факт, что заболевших в Европе больше, чем в других частях света - кроме Китая, заявил глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус.
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Авто
Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды
Общество
Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft
Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.
Общество
РЖД вернет деньги за «невозвратные» билеты из-за коронавируса
Пассажиры, которые купили «невозвратные» билеты на поезда, могут вернуть деньги с 14 марта до 10 апреля.
Энергетика
Белоусов прогнозирует «новую устойчивую реальность» с ценой нефти $35
России предстоит жить в «новой устойчивой реальности» с ценой нефти в $35 за баррель, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Общество
Туроператоры заявили о «штопоре» продаж из-за коронавируса
Как заявил РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, туроператоры сейчас испытывают проблемы не только с зарубежными турами, но и с турами внутри страны.
Музыка
Участники Little Big описали песню для «Евровидения»
На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
Общество
На Украине зарегистрирована первая смерть от коронавируса
Как сообщили сегодня в министерстве здравоохранения республики, это стало первым случаем смерти от пневмонии нового типа в стране.
Кино
Премьеру «Форсажа-9» перенесли почти на год из-за коронавируса
Девятая часть культовой гоночной франшизы кинокомпании Universal должна была выйти в прокат 20 мая, но коронавирус сорвал планы продюсеров, заставив перенести дебют почти на год.
Экономика
Le Figaro назвала две цели Кремля в нефтяной войне
Россия намерена ослабить нефтяной войной США и Саудовскую Аравию, заявил директор по исследованиям французской Высшей школы социальных наук Жак Сапир 12 марта в своей статье для Le Figaro.
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Петербурге
Три человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи на севере Санкт-Петербурга.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
Общество
Супруга премьера Канады Джастина Трюдо заразилась коронавирусом
Сам Трюдо чувствует себя хорошо, но 14 дней будет находиться на домашнем карантине.
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС
Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
Общество
В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге официально запретили проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Польша закрыла границы для иностранцев в связи с коронавирусом
Как сообщалось, в Калининградской области на российско-польской границе образовались очереди из автомобилей, выезжающих с территории России.
Здоровье
Ученые назвали идеальную для распространения коронавируса температуру
Наука
Учёные СПбГУ открыли новую группу противораковых препаратов
Политика
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США
Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Армия и оружие
КМП США пересмотрит программу создания палубных беспилотников
КМП США решил пересмотреть программу создания перспективного универсального палубного беспилотника, признав, что предъявляемые к беспилотникам требования трудновыполнимы.
Игры
Авторы Amnesia: Rebirth делают большую ставку на монстров
Одной из отличительных особенностей Amnesia: Rebirth станут столкновения с монстрами.
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли призналась в чувствах звезде «Великолепного века»
Актриса призналась, что когда-то была влюблена в коллегу, и эти чувства не исчезли до сих пор.
Происшествия
В Киеве провели следственный эксперимент по делу «евромайдана»
В конце декабря бывшие бойцы спецподразделения «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко, обвиняемые Киевом по делу о «евромайдане» и освобожденные в результате обмена удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса, заявляли, что считают виновной в гибели людей на акциях протеста в украинской столице в 2013-2014 годах оппозицию того времени.
Авто
Первые Tesla Model Y попадут в руки покупателей в пятницу 13-го
Первые заказчики электрического кроссовера Tesla Model Y получат свои автомобили на пару дней раньше запланированного срока, уже в эту пятницу, 13 марта.
Хоккей
Матчи «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» в Казани пройдут без зрителей
Первые два матча серии 1/4 финала плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» в Казани пройдут без зрителей.
Футбол
Суд рассмотрит кассацию на приговор Кокорину и Мамаеву
Москва, 13 марта 2020, 14:44 — REGNUM Кассационную жалобу на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву рассмотрит второй кассационный суд.
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли почти $1 триллион с начала года
500 богатейших людей мира потеряли в совокупности $331 миллиард в четверг.
Футбол
Президент «Лиона» предложил признать сезон Лиги 1 несостоявшимся
Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс заявил, что нынешний розыгрыш Лиги 1 следует объявить несостоявшимся.