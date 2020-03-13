Общество

Газета.RuГазета.RuВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения назвала Европу центром пандемии коронавируса COVID-19. Такие выводы позволяет сделать тот факт, что заболевших в Европе больше, чем в других частях света - кроме Китая, заявил глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус.
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