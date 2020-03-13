Всемирная организация здравоохранения назвала Европу центром пандемии коронавируса COVID-19. Такие выводы позволяет сделать тот факт, что заболевших в Европе больше, чем в других частях света - кроме Китая, заявил глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус.

Здоровье Названы тяжелые последствия коронавируса Медики из Гонконга назвали тяжелые последствия пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа.

Общество Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.

Происшествия На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.

Происшествия ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии, заявили в ДНР Украинские силовики из артиллерии обстреляли подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловку, повреждена линия электропередачи, без света – более тысячи абонентов, сообщили в субботу в Народной милиции ДНР.

Авто Минивэн Buick GL8 Avenir получил серийную четырёхместную версию Третье поколение минивэна Buick GL8 почти сразу после выхода в 2016-м получило богатую вариацию Avenir с отделкой интерьера из «высококачественной североамериканской бычьей кожи», раздельными креслами второго ряда и галёркой на троих.

Общество Дерипаска призывает к полному карантину в России Бизнесмен Олег Дерипаска призывает ввести в России полный карантин на 60 дней в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Общество Россия и Китай хотят создать совместную базу на Луне Россия и Китай обсуждают возможность совместной работы при создании баз на Луне, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в отрасли.

Футбол КДК отменил красные карточки Кверквелии и Карпова Контрольно-дисциплинарный комитет удовлетворил запросы ЦСКА и «Локомотива» по отмене красных карточек защитников Вадима Карпова и Соломона Кверквелии.

Экономика В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.

Политика МИД Китая заподозрил военных США в завозе коронавируса в Ухань Пекин, 13 марта 2020, 08:19 — REGNUM Новый тип коронавируса COVID-2019, который в настоящее время стремительно распространяется по миру, в город Ухань китайской провинции Хубэй завезли американские военные.

Общество В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса С 16 марта по 30 апреля запрещено проводить на его территории театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие мероприятия с числом участников более 1 тыс. человек, следует из документа.