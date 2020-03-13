Общество

Газета.RuГазета.RuВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения назвала Европу центром пандемии коронавируса COVID-19. Такие выводы позволяет сделать тот факт, что заболевших в Европе больше, чем в других частях света - кроме Китая, заявил глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус.
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ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса

Газета.Ruвчера в 16:57

Гендиректор ВОЗ назвал Европу центром пандемии коронавируса

РБКвчера в 13:48

ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса

Известиявчера в 12:04

ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса

Взгляд.рувчера в 12:08

Глава ВОЗ назвал Европу эпицентром пандемии коронавируса в мире

ТАССвчера в 12:07

Гендиректор ВОЗ назвал Европу эпицентром пандемии коронавируса

RT на русскомвчера в 12:12

ВОЗ объявила Европу центром пандемии коронавируса

РИА Новостивчера в 12:01
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Происшествия

Американский самолет запросил посадку на Камчатке, но не сел

Российская газета 01:14
Музыка

Little Big анонсировала песню для «Евровидения»

Питерская рейв-группа Little Big, которая будет представлять РФ на «Евровидении-2020», анонсировала песню для конкурса.
Bimru.ru вчера в 01:44
Общество

Ведущая Первого канала Жанна Бадоева не может вернуться из США

Бадоева надеется, что ей и ее коллегам удастся в ближайшее время покинуть США, однако пока они не могут купить билеты.
Газета.Ru вчера в 16:47
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

Медики из Гонконга назвали тяжелые последствия пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа.
Lenta.ru 01:03
Армия и оружие

Сторожевик «Ярослав Мудрый» отправился к «Академику Черскому»

Группировка российских судов во во главе со сторожевиком «Ярославом Мудрым» направилась в Индийский океан для охраны судна-трубоукладчика «Академик Черский».
Хакасия-Информ 12 марта в 01:36
Армия и оружие

Сирийский полковник-дезертир сообщил об отправке США боевиков в Идлиб

Сирийские спецслужбы узнали, что американские военные направляют подконтрольных им боевиков для осуществления диверсий за пределы 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе, в частности, в провинцию Идлиб.
РИА Новости вчера в 22:25
Игры

CD Projekt Red может выпустить новую игру во вселенной «Ведьмака»

CD Projekt Red может выпустить новую игру по «Ведьмаку».
Cyber.sports.ru 12 марта в 08:35
Шоу-бизнес

В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике

Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Srnsk вчера в 20:23
Футбол

ВОЗ поддержала идею Погба по борьбе с коронавирусом

Спорт-Экспресс вчера в 19:36
Общество

Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.
НТВ вчера в 03:47
Происшествия

На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
РБК вчера в 11:03
Происшествия

ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии, заявили в ДНР

Украинские силовики из артиллерии обстреляли подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловку, повреждена линия электропередачи, без света – более тысячи абонентов, сообщили в субботу в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 01:22
Политика

Украина запретит въезд жителям ДНР и ЛНР из-за коронавируса

Власти Украины запретят въезд жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:18
Авто

Минивэн Buick GL8 Avenir получил серийную четырёхместную версию

Третье поколение минивэна Buick GL8 почти сразу после выхода в 2016-м получило богатую вариацию Avenir с отделкой интерьера из «высококачественной североамериканской бычьей кожи», раздельными креслами второго ряда и галёркой на троих.
Драйв вчера в 05:29
Общество

Дерипаска призывает к полному карантину в России

Бизнесмен Олег Дерипаска призывает ввести в России полный карантин на 60 дней в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 22:05
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Lenta.ru вчера в 08:07
Общество

Россия и Китай хотят создать совместную базу на Луне

Россия и Китай обсуждают возможность совместной работы при создании баз на Луне, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в отрасли.
Газета.Ru вчера в 20:41
Футбол

КДК отменил красные карточки Кверквелии и Карпова

Контрольно-дисциплинарный комитет удовлетворил запросы ЦСКА и «Локомотива» по отмене красных карточек защитников Вадима Карпова и Соломона Кверквелии.
Metaratings вчера в 06:15
Общество

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Интерфакс 12 марта в 11:18
Экономика

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Газета.Ru 11 марта в 02:36
Экономика

В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
RT на русском вчера в 05:53
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
РИА Новости вчера в 16:12
Политика

В Якутии депутат сдала мандат, отказавшись голосовать за поправки

Избранная от партии «Справедливая Россия» депутат якутского госсобрания Сулустана Мыраан единственная проголосовала против поправок в Конституцию и сдала мандат.
News.ru 12 марта в 09:28
Политика

МИД Китая заподозрил военных США в завозе коронавируса в Ухань

Пекин, 13 марта 2020, 08:19 — REGNUM Новый тип коронавируса COVID-2019, который в настоящее время стремительно распространяется по миру, в город Ухань китайской провинции Хубэй завезли американские военные.
REGNUM вчера в 01:19
Общество

В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

С 16 марта по 30 апреля запрещено проводить на его территории театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие мероприятия с числом участников более 1 тыс. человек, следует из документа.
RT на русском вчера в 07:29
Экономика

Фьючерсы на фондовые индексы США растут на 5%

Европейский фондовые индексы и фьючерсы на американские показывают значительный рост в пятницу, после того как днем ранее продемонстрировали самое значительное падение за десятилетия.
Ведомости вчера в 08:03
Здоровье

Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием

Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
Национальная служба новостей 12 марта в 08:48
Общество

В России зарегистрировали еще 11 случаев заражения коронавирусом

В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на оперативный штаб.
Афиша Daily вчера в 09:17
Общество

Тетя Макгрегора умерла от коронавируса

Тетя ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скончалась из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 22:35
Политика

Путин заявил о коробящих его высоких зарплатах глав госкомпаний

Президент Владимир Путин заявил, что его коробит ситуация с непомерно большими зарплатами у глав госкомпаний.
РБК вчера в 03:20
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