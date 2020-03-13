Общество

ИзвестияИзвестияВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса

Европа стала центром пандемии коронавируса, число случаев заболевания превысило пиковые данные в Китае, сообщил в пятницу, 13 марта, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
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Гендиректор ВОЗ назвал Европу центром пандемии коронавируса

РБК13:48

ВОЗ объявила Европу центром пандемии коронавируса

РИА Новости12:01

Глава ВОЗ: Европа стала эпицентром пандемии коронавируса

Интерфакс13:49

Гендиректор ВОЗ назвал Европу эпицентром пандемии коронавируса

RT на русском12:12

Глава ВОЗ назвал Европу эпицентром пандемии коронавируса в мире

ТАСС12:07

ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса

Известия12:04

ВОЗ назвал Европу эпицентром пандемии коронавируса

Коммерсантъ12:59
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В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
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NASA: выбраны научные программы для лунной орбитальной станции Gateway

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Польша приостанавливает международные пассажирские перевозки.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
RT на русском 05:53
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«МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет

В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
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Украина "полностью ограничивает" пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса.
ТАСС 13:55
Общество

В Китае озвучили сроки окончания пандемии коронавируса

Глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань считает, что распространение нового коронавируса в мире может остановиться к июню.
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Финансы

В Goldman Sachs допустили возврат доллара к 61 рублю через два года

Курс российской валюты после обвала сможет вернуться к 61 рублю за доллар в течение двух лет, считают аналитики банка Goldman Sachs.
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СК начал проверку после гибели водителя от упавшего дерева в Москве

Следственный комитет в Москве начал проверку после гибели водителя, на которого сильным ветром повалило дерево, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.
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В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости дезинфицировать гаджеты

В связи с угрозой эпидемии COVID-19 гаджеты необходимо регулярно дезинфицировать, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
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Власти Украины запретят въезд жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из-за пандемии коронавируса.
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Авто

Tesla выпустила миллион электрокаров

Tesla стала первым автопроизводителем, которому удалось преодолеть отметку в 1 млн автомобилей с нулевым уровнем выбросов.
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На Украине депутаты выступили против создания Консультативного совета

Народные депутаты от партии "Слуга народа" высказались против создания Консультативного совета в рамках Трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе.
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Еще четверо полицейских задержаны на Кубани по делу о крупном преступном сообществе. Теперь под стражей находятся уже 15 человек.
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввёл запрет на проведение массовых мероприятий.
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В Ингушетии подтвердили гибель человека при перестрелке

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Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года

В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
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Мишустин заявил о необходимости создать в России «цифровой спецназ»

Как указал Мишустин, цифровая трансформация государственной власти сегодня имеет особое значение.
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Дни24 11 марта в 13:44
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