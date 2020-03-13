Общество
ИзвестияВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса
Европа стала центром пандемии коронавируса, число случаев заболевания превысило пиковые данные в Китае, сообщил в пятницу, 13 марта, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Читать в источнике
Оценить59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 14:53, Ашберн
Футбол
«Динамо» победило «Ахмат» в матче РПЛ
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
Общество
В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Космос
NASA: выбраны научные программы для лунной орбитальной станции Gateway
Две научные программы выбраны для реализации на лунной орбитальной станции Gateway, 12 марта сообщает сайт NASA.
Космос
Крупный астероид пролетит в 7,4 млн км от Земли
Астероид 1998 OR2 29 апреля пролетит мимо Земли на дистанции около 6 млн км. Это расстояние почти в 16 раз больше, чем дистанция между нашей планетой и Луной.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Общество
Польша приостановила международные пассажирские перевозки
Польша приостанавливает международные пассажирские перевозки.
Общество
В РСТ заявили об угрозе банкротств туроператоров
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила об угрозе банкротств туроператоров в связи с ограничениями на авиасообщение из-за COVID-19.
Экономика
В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
Футбол
«МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет
В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
Политика
Киев полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта
Украина "полностью ограничивает" пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса.
Общество
В Китае озвучили сроки окончания пандемии коронавируса
Глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань считает, что распространение нового коронавируса в мире может остановиться к июню.
Финансы
В Goldman Sachs допустили возврат доллара к 61 рублю через два года
Курс российской валюты после обвала сможет вернуться к 61 рублю за доллар в течение двух лет, считают аналитики банка Goldman Sachs.
Происшествия
СК начал проверку после гибели водителя от упавшего дерева в Москве
Следственный комитет в Москве начал проверку после гибели водителя, на которого сильным ветром повалило дерево, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.
Общество
В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости дезинфицировать гаджеты
В связи с угрозой эпидемии COVID-19 гаджеты необходимо регулярно дезинфицировать, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Политика
Украина запретит въезд жителям ДНР и ЛНР из-за коронавируса
Власти Украины запретят въезд жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из-за пандемии коронавируса.
Авто
Tesla выпустила миллион электрокаров
Tesla стала первым автопроизводителем, которому удалось преодолеть отметку в 1 млн автомобилей с нулевым уровнем выбросов.
Политика
На Украине депутаты выступили против создания Консультативного совета
Народные депутаты от партии "Слуга народа" высказались против создания Консультативного совета в рамках Трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе.
Происшествия
СКР сообщил о новых фигурантах в деле о взятках на дорогах Кубани
Еще четверо полицейских задержаны на Кубани по делу о крупном преступном сообществе. Теперь под стражей находятся уже 15 человек.
Здоровье
Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ
По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
Общество
В Краснодарском крае запретили проведение массовых мероприятий
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввёл запрет на проведение массовых мероприятий.
Футбол
Чернышенко уверен, что Россия готова провести Евро-2020
Чернышенко отметил, что Россия способна расширить программу турнира и готова предложить свои возможности.
Происшествия
В Ингушетии подтвердили гибель человека при перестрелке
Магас, 13 марта 2020, 21:23 — REGNUM Один человек погиб, ещё двое пострадали и один похищен в результате перестрелки в одном из сёл Ингушетии.
Экономика
Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года
В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Энергетика
Эр-Рияд сделал Минску выгодное предложение по нефти
Саудовская Аравия предложила Белоруссии нефть по более низким ценам, чем Россия, пишут СМИ со ссылкой на источники.
Общество
Мишустин заявил о необходимости создать в России «цифровой спецназ»
Как указал Мишустин, цифровая трансформация государственной власти сегодня имеет особое значение.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае
Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.