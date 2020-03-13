Общество

ИзвестияИзвестияВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса

Европа стала центром пандемии коронавируса, число случаев заболевания превысило пиковые данные в Китае, сообщил в пятницу, 13 марта, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
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Глава ВОЗ объявил Европу эпицентром пандемии коронавируса

Интерфакс13:08

ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса

Известия12:04

Гендиректор ВОЗ назвал Европу эпицентром пандемии коронавируса

RT на русском12:12

Глава ВОЗ назвал Европу эпицентром пандемии коронавируса в мире

ТАСС12:07

Европу признали центром пандемии коронавируса

Lenta.ru12:07

ВОЗ назвал Европу эпицентром пандемии коронавируса

Коммерсантъ12:59

ВОЗ объявила Европу центром пандемии коронавируса

РИА Новости12:01
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

РИА Новости 04:50
Политика

Коронавирус у президента Бразилии не подтвердился

Результаты теста на коронавирус COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару отрицательные, говорится в сообщении на странице Facebook президента.
РИА Новости 11:49
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru вчера в 23:53
Общество

Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.
НТВ 03:47
Шоу-бизнес

«Мне уже лучше»: Джиган сообщил, что идет на поправку

Находящийся на лечении Джиган не устает выкладывать в сеть странные видео. Сегодня он порадовал подписчиков роликом из клиники.
Paparazzi.ru 12:33
Общество

Раздел о коронавирусе появился на сайте Минздрава

На сайте Министерства здравоохранения РФ появился специальный раздел, касающийся вопросов, связанных с коронавирусом, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:19
Кино

Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой

По данным 5 канала, съемочная группа уже нашла замену Артемьевой.
Вечерний курьер 06:37
Происшествия

В аэропорту Челябинска самолет проверили после сообщения о бомбе

В аэропорту Челябинска приземлился самолет из Москвы, о минировании которого сообщили ранее.
Эхо Москвы в Челябинске 12:14
Политика

Путин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний

Президент России Владимир Путин прокомментировал «непомерно большие зарплаты» топ-менеджеров государственных компаний.
RT на русском 03:35
Общество

Премьер-министр Канады Трюдо заявил, что не заражен коронавирусом

ТАСС 13:04
Политика

Украина отгородилась от Донбасса из-за коронавируса

Украина вводит запрет на въезд жителям ЛНР и ДНР из-за коронавируса. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Утро.ru 07:11
Футбол

АПЛ приостановлена из-за коронавируса

Английская премьер-лига (АПЛ) и Английская футбольная лига (EFL) приостановили проведение матчей из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 06:59
Политика

Бывший генпрокурор Украины заявил о новых доказательствах причастности России к крушению MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) смогла получить документы российских военных, которые могут являться новыми доказательствами причастности России к авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17 под Донецком.
URA.Ru 12:39
Музыка

Артисты из России начали массово отменять свои выступления в Европе

Еще одна причина, по которой выступления будут отменены, это запрет на проведение массовых мероприятий во многих городах, в том числе в России.
Live24 12:42
Биатлон

Херрманн выиграла спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти

Немка Дениз Херрманн выиграла спринт на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).
РИА Новости 11:57
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть

Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Газета.Ru вчера в 05:19
Наука

Ученые рассчитывают найти темную материю в ближайшее время

Российские ученые спрогнозировали обнаружение частиц, из которых состоит темная материя.
Политическая Экспертиза вчера в 13:56
Происшествия

В Москве таксист вышвырнул из машины пассажирку за замечание о музыке

В столице таксист выбросил из машины и ограбил пассажирку за замечание о громкой музыке, пишет РЕН. Вечером 9 марта женщина села в такси.
Газета.Ru 10:52
Здоровье

Среди зараженных коронавирусом в Москве оказался подросток

В Москве за минувшие сутки выявили еще пять случаев заражения коронавирусом, среди заболевших оказался один подросток, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
РИАМО 10:16
Общество

Россия ограничит пассажирское авиасообщение с Европой

Россия с 16 марта ограничит пассажирское сообщение со странами Евросоюза из-за коронавируса.
Lenta.ru 13:09
Общество

В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

С 16 марта по 30 апреля запрещено проводить на его территории театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие мероприятия с числом участников более 1 тыс. человек, следует из документа.
RT на русском 07:29
Политика

Bloomberg сообщил о планах Трампа ввести режим ЧС в США

Президент США Дональд Трамп намерен объявить в стране режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 12:21
Общество

Мишустин заявил о необходимости создать в России «цифровой спецназ»

Как указал Мишустин, цифровая трансформация государственной власти сегодня имеет особое значение.
РБК вчера в 12:20
Здоровье

Первый зараженный коронавирусом появился на Кубани

В четверг стало известно о том, что коронавирус добрался и до Краснодарского края.
Кубань-Информ 04:26
Политика

Помпео заявил, что США готовы поставлять Белоруссии нефть

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем подтвердил, что Вашингтон готов поставлять Минску нефть.
РИА Новости 12:36
Политика

Украина временно закрывает границу для иностранцев

Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели.
RT на русском 09:18
Политика

Евросоюз продлил санкции против России

Санкции продлены в отношении физических лиц и организаций, которые в ЕС считаются причастными к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
Газета.Ru 11:23
Общество

Малышева назвала главное средство от коронавируса

Телеведущая и врач Елена Малышева считает гигиену главным средством защиты от коронавируса, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 11:31
Энергетика

Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
РБК 11:16
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию могут отменить

Канадские официальные лица планируют принять окончательное решение в ближайшие дни Ожидается, что официальные лица канадской провинции Квебек в ближайшие дни примут решение о том, разрешат ли они провести чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале в соответствии с графиком с 16 по 22 марта, или же из-за проблем, связанных со вспышкой коронавируса, соревнование будет отменено либо перенесено.
Inc-news.ru 10 марта в 12:31
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