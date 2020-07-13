Глава ВОЗ не назвал государства, в которых действует этот сценарий. В четвертом случае, к которому он отнес Северную и Южную Америки, Южную Азию и некоторые страны Африки, наблюдался резкий рост числа заболевших. Эпицентром пандемии коронавируса, по словам Гебрейесуса, остаются две Америки.

ВОЗ назвала четыре сценария распространения коронавируса в мире

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Армия и оружие Задержанные в Сирии боевики собирали данные о российских объектах Трое боевиков из группировки "Магавир ас-Саура", которых задержали и доставили в сирийский город Тадмор близ Пальмиры, сообщили, что им ставили задачу собирать информацию о российских объектах.

Политика Трутнев прокомментировал акции протеста в Хабаровском крае Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев считает, что митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала - это реакция людей на нетривиальные события, но они имеют право выражать свое мнение. 62

Происшествия В Хакасии выявили 45 новых носителей коронавируса Абакан, 13 июля 2020, 06:22 — REGNUM За последние сутки в Хакасии подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 июля в республиканском правительстве. 168

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Общество Россияне рассказали, какой должна быть идеальная работа Жители России в параметрах идеальной работы ставят на первое место высокую зарплату, затем идет стабильность и только потом хороший коллектив, говорится в сообщении сервиса подбора персонала "Работа.ру" и приложения для общения Viber, которое имеется в распоряжении РИА Новости. 1

Политика В ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края Хабаровск, 14 июля 2020, 03:14 — REGNUM Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР. 369

Происшествия В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком В результате происшествия две женщины, находившиеся на переднем и заднем пассажирских автомобильных сидениях, погибли на месте происшествия.

Авто Skoda официально представила обновленную Octavia Scout Чешский автоконцерн Skoda представил обновленную версию модели Octavia Scout.