Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВОЗ назвала четыре сценария распространения коронавируса в мире

Глава ВОЗ не назвал государства, в которых действует этот сценарий. В четвертом случае, к которому он отнес Северную и Южную Америки, Южную Азию и некоторые страны Африки, наблюдался резкий рост числа заболевших. Эпицентром пандемии коронавируса, по словам Гебрейесуса, остаются две Америки.
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ВОЗ назвала четыре сценария протекания пандемии

Газета.Ru16:50

Число выявленных случаев коронавируса в Африке превысило 594 тысячи

RT на русском10:10

ВОЗ назвала четыре сценария распространения коронавируса в мире

РИА Новости14:07

Глава ВОЗ назвал четыре сценария распространения коронавируса в мире

РБК13:27

В ВОЗ назвали основные сценарии распространения коронавируса в мире

Российская газета13:17

Глава ВОЗ назвал четыре основных сценария распространения коронавируса в мире

ТАСС12:44

ВОЗ назвала четыре сценария развития ситуации с COVID-19

Коммерсантъ14:34
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 23:04, Ашберн
Экономика

Титов попросил Минпромторг поддержать производителей аттракционов

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову разработать госпрограмму поддержки производителей аттракционов, рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
ПРАЙМ 20:45
Здоровье

Более 57% заболевших коронавирусом в Иркутской области выздоровели

57,4% заболевших коронавирусной инфекцией в Иркутской области успешно вылечились.
АиФ Иркутск 21:36
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Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
Известия 22:05
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Армия и оружие

Задержанные в Сирии боевики собирали данные о российских объектах

Трое боевиков из группировки "Магавир ас-Саура", которых задержали и доставили в сирийский город Тадмор близ Пальмиры, сообщили, что им ставили задачу собирать информацию о российских объектах.
РИА Новости 22:18
Армия и оружие

Уникальные российские «Мистрали» заложат до конца июля

News.ru 20:30
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Наука

Исследования на озерах Хакасии помогут узнать, каким был климат последних тысячелетий

Шанс (г. Абакан) 19:07
Кино

«Дочка» МТС стала сопродюсером сериала для «Первого канала»

«МТС Медиа» (дочерняя структура мобильного оператора МТС) выступит сопродюсером сериала для Первого канала.
Компания 17:06
Общество

В коллекционное издание Far Cry 6 войдёт огнемёт

CyberSport.ru вчера в 17:41
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Политика

Трутнев прокомментировал акции протеста в Хабаровском крае

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев считает, что митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала - это реакция людей на нетривиальные события, но они имеют право выражать свое мнение.
РИА Новости 06:24
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Происшествия

В Хакасии выявили 45 новых носителей коронавируса

Абакан, 13 июля 2020, 06:22 — REGNUM За последние сутки в Хакасии подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 июля в республиканском правительстве.
REGNUM вчера в 23:22
168
Политика

Генерал ФСБ заявил о беспомощности властей из-за дела Фургала

Прилетевший в регион вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что у людей есть право выражать свое мнение и очень много людей вышли поддержать Фургала.
Московский Комсомолец 10:50
12
Происшествия

Пожар на складе в Самаре локализован на 10 тыс. кв. м

В ходе тушения вертолет МЧС произвел девять сливов, всего было сброшено 27 тонн воды, указано в сообщении ведомства.
Газета.Ru 12:20
200
Происшествия

Тело актрисы из сериала Glee Наи Риверы нашли в озере в Калифорнии

ТАСС 17:22
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Игры

Игра Watch Dogs Legion будет выпущена 29 октября

ToDay News Ufa 09:13
11
Шоу-бизнес

Рудковская довела до слез певицу Дакоту из-за сумки Louis Vuitton

Певица и композитор Рита Дакота пожаловалась в соцсетях на продюсера Яну Рудковскую, супругу фигуриста Евгения Плющенко.
АБН 11 июля в 14:23
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Общество

В Приморье разрешили возобновить уличную торговлю и работу лагерей

"Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, эпидемиологическая ситуация в Приморье сегодня позволяет начать летнюю оздоровительную кампанию, разрешить работу непродовольственных магазинов площадью до 800 кв. м, организовать уличную торговлю", - сообщает пресс-служба.
ТАСС 22:23
Происшествия

Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии

Российская газета 13:07
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Общество

Россияне рассказали, какой должна быть идеальная работа

Жители России в параметрах идеальной работы ставят на первое место высокую зарплату, затем идет стабильность и только потом хороший коллектив, говорится в сообщении сервиса подбора персонала "Работа.ру" и приложения для общения Viber, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 20:20
1
Армия и оружие

Парламент на востоке Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт

Вести.Ru 20:40
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Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

RT на русском 08:08
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Космос

Марсоход Perseverance установили на ракету-носитель

Naked Science 11 июля в 10:04
Политика

В ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края

Хабаровск, 14 июля 2020, 03:14 — REGNUM Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР.
REGNUM 20:14
369
Происшествия

В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком

В результате происшествия две женщины, находившиеся на переднем и заднем пассажирских автомобильных сидениях, погибли на месте происшествия.
РИА Новости 23:00
Авто

Skoda официально представила обновленную Octavia Scout

Чешский автоконцерн Skoda представил обновленную версию модели Octavia Scout.
Дни24 07:04
Футбол

CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов

Спортивный арбитражный суд объявил о своём решении снять дисквалификацию с последующим отстранением одного из ведущих клубов АПЛ «Манчестер Сити».
CT news 12:07
Политика

Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу

Кулеба призвал Россию начать выполнение «Минска-2» с полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.
Lenta.ru 12:26
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Шоу-бизнес

Мирослава Карпович переехала в дом Павла Прилучного

Загородный особняк, расположенный в закрытом поселке, после развода Прилучных достался Павлу.
StarHit.ru 22:00
24
Шоу-бизнес

Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике

Андрей Губин впервые за последние 15 лет спел на публике.
Актуальные Новости 01:21
63
Происшествия

Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
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Общество

США планируют начать производство вакцины от коронавируса к концу лета

Производители лекарств и представители сферы здравоохранения США рассчитывают к концу лета начать выпуск потенциальной вакцины от коронавируса.
ФАН 20:35
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