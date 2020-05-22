Коронавирус
Невские НовостиВОЗ назвала новый мировой эпицентр коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассказала о новом эпицентре КОВИД в мире. Как сообщает RT со ссылкой на Интерфакс, руководитель организации по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил о том, что в странах континента растет количество выявленных случаев коронавируса.
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Происшествия
Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО
Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО, сообщила РБК адвокат Виктория Цилюрик.
РБК 15:58
Кино
Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести
Коммерсантъ 19 мая в 18:36
Футбол
Кике Сетьен: «Хотел бы тренировать Неймара»
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен сказал, что был бы рад поработать с форвардом «ПСЖ» Неймаром.
Sports.ru 17:33
Энергетика
Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском 01:09
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru вчера в 08:55
Происшествия
В нацпарке «Земля леопарда» задержали браконьера с винтовкой Мосина
Оперативная группа госинспекторов приморского национального парка «Земля леопарда» задержала вооружённого нарушителя, сообщает сайт заповедника.
Аргументы и Факты вчера в 23:00
Общество
МЧС предлагает ужесточить наказание за пожары по неосторожности
МЧС предлагает ужесточить наказание за пожары по неосторожности, в том числе при сжигании сухой травы.
РЕН ТВ 20:41
Здоровье
Наказание за несоблюдение масочного режима ужесточат в Алтайском крае
Восемь протоколов уже составлено Руководитель Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко во время заседания оперативного штаба рассказала об ужесточении наказания за несоблюдение масочного режима.
АМИТЕЛ 07:31
Единоборства
Нганну заявил, что в UFC не хотят его боя с Джонсом
Боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну уверен, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не хотят свести его в клетке с чемпионом полутяжелого веса Джоном Джонсом, передает "Чемпионат".
Газета.Ru 09:08
Здоровье
Малышева заявила, что коронавирус особенно опасен людям с ожирением
Neva.Today 19 мая в 22:03
Шоу-бизнес
Дрейк обидел Кайли Дженнер в своем треке после слухов об их романе
Ранее в сети ходили слухи о романе Дженнер с музыкантом - они якобы встречались во время ссоры Кайли с коллегой Дрейка Трэвисом Скоттом, отцом ее ребенка.
Газета.Ru 05:50
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не может жить после смерти сына
Gazeta.SPb 18:24
Общество
Вышел фильм про историка Олега Соколова, убившего студентку
Афиша Daily 03:05
Политика
Особое мнение: Николай Сванидзе
Совпадение или не думаю – узнаем через несколько минут, когда "Особое мнение" с Николам Сванидзе продолжится.
Эхо Москвы 12:59
Политика
Участники контактной группы собрались на внеочередное заседание
Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины собрались в пятницу на внеочередное заседание в режиме видеоконференции.
ТАСС 11:09
Общество
Следователи проверят данные о двойном гражданстве Мизулиной
СКР начал расследование после публикации данных о двойном гражданстве члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
KM.ru вчера в 05:35
Происшествия
Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 07:51
Армия и оружие
Венесуэла поручила своей армии сопровождать иранские нефтяные танкеры
Каракас, 21 мая 2020, 02:05 — REGNUM Иранские танкеры с нефтью, которые следуют в Венесуэлу, будут сопровождаться венесуэльскими военными при заходе в особую экономическую зону Боливарианской республики, 20 мая заявил министр обороны страны Владимир Падрино в эфире телеканала VTV.
REGNUM 20 мая в 19:05
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
РИА Новости 18:23
Политика
Третий этап снятия ограничений в России может начаться в июне
Напомним, что третий и заключительный этап подразумевает снятие ограничений на работу магазинов и предприятий сферы услуг.
Экономика сегодня 09:38
Здоровье
Жалобы медиков Ордынского района проверили в Минздраве
Жалобы медиков Ордынского района проверили в Минздраве. Они не получили доплаты за коронавирус.
Любимый город 10:20
Игры
Игрок напомнил восторженному журналисту, что механика ветра из Ghost of Tsushima реализована в серии Metro
3DNews 08:01
Общество
Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор представил обновленное расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:31
Политика
Россия подтвердила намерение выполнять Договор по открытому небу
Россия подтверждает намерение выполнять Договор по открытому небу (ДОН), судьба которого после одностороннего выхода США будет решена на конференции стран-участниц, сообщили в пятницу, 22 мая, в постпредстве России при НАТО, передает ТАСС.
Известия 17:39
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости 05:14
Общество
В Петербурге разрешили прощание с умершими
Российская газета 10:28
Наука
Прародину коренных американцев нашли у Байкала
Evo-rus.com 02:59
Космос
«Роскосмос» сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС
Российский модуль "Наука" подготовят к запуску на Международную космическую станцию ко второму кварталу 2021 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
РИА Новости 20:39
Здоровье
Мясников объяснил совпадение плато и пика смертности от коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что совпадение плато и пика смертности объясняется законами эпидемиологии.
News.ru 19:46