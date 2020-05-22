Коронавирус

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассказала о новом эпицентре КОВИД в мире. Как сообщает RT со ссылкой на Интерфакс, руководитель организации по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил о том, что в странах континента растет количество выявленных случаев коронавируса.
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ВОЗ назвала Южную Америку новым эпицентром COVID-19

RT на русском15:04

Новым эпицентром коронавируса стала Южная Америка

Говорит Москва13:10

В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии COVID-19

РИА Новости12:30

ВОЗ назвала новый эпицентр коронавируса

Московский Комсомолец12:41

ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса

Газета.Ru12:38

В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии коронавируса

News.ru12:35

ВОЗ назвала Южную Америку новым эпицентром пандемии COVID-19

REGNUM12:54
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 21:03, Ашберн
Происшествия

Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО

Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО, сообщила РБК адвокат Виктория Цилюрик.
РБК 15:58
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Кино

Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести

Коммерсантъ 19 мая в 18:36
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Футбол

Кике Сетьен: «Хотел бы тренировать Неймара»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен сказал, что был бы рад поработать с форвардом «ПСЖ» Неймаром.
Sports.ru 17:33
Энергетика

Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском 01:09
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Шоу-бизнес

Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко

Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru вчера в 08:55
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Происшествия

В нацпарке «Земля леопарда» задержали браконьера с винтовкой Мосина

Оперативная группа госинспекторов приморского национального парка «Земля леопарда» задержала вооружённого нарушителя, сообщает сайт заповедника.
Аргументы и Факты вчера в 23:00
Общество

МЧС предлагает ужесточить наказание за пожары по неосторожности

МЧС предлагает ужесточить наказание за пожары по неосторожности, в том числе при сжигании сухой травы.
РЕН ТВ 20:41
Здоровье

Наказание за несоблюдение масочного режима ужесточат в Алтайском крае

Восемь протоколов уже составлено Руководитель Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко во время заседания оперативного штаба рассказала об ужесточении наказания за несоблюдение масочного режима.
АМИТЕЛ 07:31
25
Политика

Спикер парламента Чечни опроверг сообщения о болезни Кадырова

Ведомости 16:49
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Единоборства

Нганну заявил, что в UFC не хотят его боя с Джонсом

Боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну уверен, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не хотят свести его в клетке с чемпионом полутяжелого веса Джоном Джонсом, передает "Чемпионат".
Газета.Ru 09:08
1
Здоровье

Малышева заявила, что коронавирус особенно опасен людям с ожирением

Neva.Today 19 мая в 22:03
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Шоу-бизнес

Дрейк обидел Кайли Дженнер в своем треке после слухов об их романе

Ранее в сети ходили слухи о романе Дженнер с музыкантом - они якобы встречались во время ссоры Кайли с коллегой Дрейка Трэвисом Скоттом, отцом ее ребенка.
Газета.Ru 05:50
Шоу-бизнес

Светлана Моргунова не может жить после смерти сына

Gazeta.SPb 18:24
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Общество

Вышел фильм про историка Олега Соколова, убившего студентку

Афиша Daily 03:05
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Политика

Особое мнение: Николай Сванидзе

Совпадение или не думаю – узнаем через несколько минут, когда "Особое мнение" с Николам Сванидзе продолжится.
Эхо Москвы 12:59
Политика

Участники контактной группы собрались на внеочередное заседание

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины собрались в пятницу на внеочередное заседание в режиме видеоконференции.
ТАСС 11:09
Общество

Следователи проверят данные о двойном гражданстве Мизулиной

СКР начал расследование после публикации данных о двойном гражданстве члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
KM.ru вчера в 05:35
136
Происшествия

Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения

Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 07:51
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Армия и оружие

Венесуэла поручила своей армии сопровождать иранские нефтяные танкеры

Каракас, 21 мая 2020, 02:05 — REGNUM Иранские танкеры с нефтью, которые следуют в Венесуэлу, будут сопровождаться венесуэльскими военными при заходе в особую экономическую зону Боливарианской республики, 20 мая заявил министр обороны страны Владимир Падрино в эфире телеканала VTV.
REGNUM 20 мая в 19:05
2
Происшествия

В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице

РИА Новости 18:23
14
Политика

Третий этап снятия ограничений в России может начаться в июне

Напомним, что третий и заключительный этап подразумевает снятие ограничений на работу магазинов и предприятий сферы услуг.
Экономика сегодня 09:38
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Здоровье

Жалобы медиков Ордынского района проверили в Минздраве

Жалобы медиков Ордынского района проверили в Минздраве. Они не получили доплаты за коронавирус.
Любимый город 10:20
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Игры

Игрок напомнил восторженному журналисту, что механика ветра из Ghost of Tsushima реализована в серии Metro

3DNews 08:01
1
Общество

Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам

Рособрнадзор представил обновленное расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:31
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Политика

Россия подтвердила намерение выполнять Договор по открытому небу

Россия подтверждает намерение выполнять Договор по открытому небу (ДОН), судьба которого после одностороннего выхода США будет решена на конференции стран-участниц, сообщили в пятницу, 22 мая, в постпредстве России при НАТО, передает ТАСС.
Известия 17:39
Происшествия

Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости 05:14
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Общество

В Петербурге разрешили прощание с умершими

Российская газета 10:28
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Наука

Прародину коренных американцев нашли у Байкала

Evo-rus.com 02:59
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Космос

«Роскосмос» сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС

Российский модуль "Наука" подготовят к запуску на Международную космическую станцию ко второму кварталу 2021 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
РИА Новости 20:39
Здоровье

Мясников объяснил совпадение плато и пика смертности от коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что совпадение плато и пика смертности объясняется законами эпидемиологии.
News.ru 19:46
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