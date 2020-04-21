Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВОЗ назвала происхождение нового коронавируса

Признаков лабораторного происхождения вируса обнаружено не было, отметила эксперт. По сути, в ВОЗ поддержали позицию китайских ученых, отстаивающих теорию природной мутации коронавируса при переходе с животных на человека. В США обвиняли Китай в искусственном происхождении нового патогена.
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ВОЗ ответила на сообщения о создании коронавируса в лаборатории

РБК10:36

ВОЗ назвала предполагаемый первоисточник коронавируса

РИА Новости05:39

ВОЗ: доказательств искусственного происхождения коронавируса пока нет

Вести.Ru07:44

В ВОЗ заявили об отсутствии доказательств искусственного происхождения COVID-19

Интерфакс07:14

В ВОЗ назвали предполагаемый источник коронавируса

Комсомольская правда06:20

ВОЗ назвала источник коронавируса

Lenta.ru08:13

ВОЗ считает, что коронавирус имеет животное происхождение

ТАСС05:16
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ВОЗ сделала заявление о происхождении коронавируса

КП - Беларусь10:44
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Автоматически обработано 7157 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Здоровье

Врач назвал главное отличие коронавируса от обычной простуды

Доктор медицинских наук Александр Аверьянов на Youtube канале журналиста Максима Шевченко рассказал, как отличить коронавирус от обычной простуды.
Газета.Ru 13:32
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Общество

Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
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Религия

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин

В 2013 году Агейкина назначили настоятелем столичного Богоявленского Елоховского кафедрального собора, с 2017-го он также был заместителем руководителя Административного секретариата Московской патриархии.
РИА Новости 09:15
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Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $25 за баррель

Цена июньских фьючерсов нефти Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась ниже $25 за баррель.
Ведомости 02:49
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Общество

«Медиазона» рассказала о «теневой сети» продвижения поправок в Конституцию на фоне пандемии

Выяснилось, что к «теневой пропагандистской сети» могут иметь отношение организация «Национальные приоритеты», Институт развития интернета и волонтерское движение ОНФ «мывместе2020.рф».
Дождь 13:34
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Общество

В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ

"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
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Общество

Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские

Российская газета 13:45
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Общество

Продолжительность жизни в РФ достигла исторического максимума

Газета.Ru 13:24
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Здоровье

Коронавирус выявлен у пациентов и медиков онкодиспансера Белгорода

Национальная служба новостей 12:21
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Политика

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
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Авто

В России дополнен список автомобилей, попадающих под налог на роскошь

Минпромторг России расширил список автомобилей стоимостью выше 3 млн рублей, владельцы которых должны платить налог на роскошь.
Автоновости дня 00:35
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Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 07:25
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Экономика

Эксклюзивное интервью Германа Грефа: о спасении бизнеса, деньгах россиян и мире после коронавируса

Как известно, источником коронавируса был Китай, и они были первыми в мире, кто закрыл границу с КНР.
Lenta.ru 07:25
Энергетика

Стоимость барреля нефти ушла в минус

Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru вчера в 15:30
Финансы

Курс евро на Мосбирже превысил 84 рубля

Последний раз курс евро превышал отметку в 84 рублей 3 апреля. Рубль дешевеет на фоне падающих нефтяных котировок.
Парламентская газета 12:11
63
Здоровье

Moscow Times: в России умер первый врач, заразившийся коронавирусом

В России умер первый врач, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает Moscow Times со ссылкой на двоих коллег погибшего.
Медиазона 11:03
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Экономика

В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП

ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
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Армия и оружие

Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27

Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv 06:14
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Общество

Покупатели в Краснодаре нашли в куличе презерватив

Взгляд.ру 11:32
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Экономика

Правительство готовит дополнительные меры поддержки экономики

Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
Газета.Ru 13:36
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Происшествия

В Якутии мужчина погиб при попытке сбежать из обсерватора

Мужчина, пытаясь убежать из обсерватора в Вилюйском районе Якутии, сорвался с третьего этажа и разбился насмерть.
ТАСС 09:00
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Наука

Вирусологи назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом

Немецкие вирусологи выяснили, как чаще всего заражаются коронавирусом.
Российский Вестник 06:27
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Транспорт

В Москве около 800 тысяч автомобилистов ездят без пропусков

Газета.Ru 11:01
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Экономика

Минпромторг составил список системообразующих предприятий

Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
Вести.Ru вчера в 22:55
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Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

По данным телеканала, США изучают разведывательные данные о резком ухудшении самочувствия северокорейского лидера.
Вести.Ru вчера в 23:55
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Авто

ГАЗ выпустит новый среднетоннажный грузовик

«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня 04:40
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Общество

В Британии анонсировали клинические испытания вакцины от COVID-19

Разрабатываемая в Оксфорде вакцина от COVID-19 начнет испытываться на людях уже с 23 апреля, сообщил на брифинге во вторник министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.
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Армия и оружие

Стал известен срок спуска на воду носителя «Посейдонов»

АПЛ "Хабаровск" будет спущен на воду через месяц-два. Стал известен срок спуска на воду носителя "Посейдонов".
Piter.tv вчера в 05:31
6
Общество

Навальный призвал сторонников требовать от власти денежных компенсаций

Политик Алексей Навальный призвал своих сторонников требовать от властей компенсаций за объявленный режим изоляции.
FreeNews-Volga 08:38
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Общество

В Кремле прокомментировали виртуальные митинги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
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