Признаков лабораторного происхождения вируса обнаружено не было, отметила эксперт. По сути, в ВОЗ поддержали позицию китайских ученых, отстаивающих теорию природной мутации коронавируса при переходе с животных на человека. В США обвиняли Китай в искусственном происхождении нового патогена.

Здоровье Врач назвал главное отличие коронавируса от обычной простуды Доктор медицинских наук Александр Аверьянов на Youtube канале журналиста Максима Шевченко рассказал, как отличить коронавирус от обычной простуды. 311

Общество Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая. 44

Религия Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин В 2013 году Агейкина назначили настоятелем столичного Богоявленского Елоховского кафедрального собора, с 2017-го он также был заместителем руководителя Административного секретариата Московской патриархии. 334

Общество В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ "ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении. 144

Политика Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание. 830

Политика Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. 2,8K

Энергетика Стоимость барреля нефти ушла в минус Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.

Финансы Курс евро на Мосбирже превысил 84 рубля Последний раз курс евро превышал отметку в 84 рублей 3 апреля. Рубль дешевеет на фоне падающих нефтяных котировок. 63

Экономика Правительство готовит дополнительные меры поддержки экономики Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова. 2

Экономика Минпромторг составил список системообразующих предприятий Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей. 183

Общество В Британии анонсировали клинические испытания вакцины от COVID-19 Разрабатываемая в Оксфорде вакцина от COVID-19 начнет испытываться на людях уже с 23 апреля, сообщил на брифинге во вторник министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. 3