Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВОЗ назвала происхождение нового коронавируса

Признаков лабораторного происхождения вируса обнаружено не было, отметила эксперт. По сути, в ВОЗ поддержали позицию китайских ученых, отстаивающих теорию природной мутации коронавируса при переходе с животных на человека. В США обвиняли Китай в искусственном происхождении нового патогена.
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В ВОЗ назвали предполагаемый источник коронавируса

Комсомольская правда06:20

ВОЗ назвала источник коронавируса

Lenta.ru08:13

ВОЗ: доказательств искусственного происхождения коронавируса пока нет

Вести.Ru07:44

В ВОЗ заявили об отсутствии доказательств искусственного происхождения COVID-19

Интерфакс07:14

ВОЗ ответила на сообщения о создании коронавируса в лаборатории

РБК10:36

ВОЗ назвала предполагаемый первоисточник коронавируса

РИА Новости05:39

ВОЗ считает, что коронавирус имеет животное происхождение

ТАСС05:16
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Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 17:17, Ашберн

ВОЗ сделала заявление о происхождении коронавируса

КП - Беларусь10:44
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Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 17:17, Ашберн
Общество

Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские

Ведомости 15:14
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Здоровье

ВОЗ объяснила низкий уровень смертности от коронавируса в России

В России сохраняется один из самых низких уровней смертности от коронавируса в мире.
Lenta.ru 14:22
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Общество

Верховный суд разъяснил судам, как работать в условиях коронавируса

Ответил Верховный суд и на вопросы о применении новых составов преступлений и административных правонарушений, таких как уголовная ответственность за распространение фальшивых новостей об эпидемии и штрафов за нарушение режима самоизоляции.
Ведомости 12:57
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Политика

СМИ сообщили о намерении Трампа приостановить выдачи грин-карт

Президент Дональд Трамп объявит в скором времени о приостановке выдачи грин-карт — постоянных видов на жительство в США, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.
РИА Новости 16:24
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Наука

Вирусологи назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом

Немецкие вирусологи выяснили, как чаще всего заражаются коронавирусом.
Российский Вестник 06:27
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Общество

Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06
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Культура

Сериал «Зулейха открывает глаза» установил рекорд в телеэфире

За первую неделю показа фильм установил сразу несколько рекордов в телеэфире, несмотря на сильную конкуренцию в прайм-тайме, сообщает "Россия 1".
Республика Татарстан 13:40
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
5,2K
Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
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Религия

Патриарх Кирилл попросил об отсрочке коммунальных платежей для церквей

Патриарх Кирилл попросил об отсрочке платежей за ЖКУ до отмены ограничительных мер и возобновления полноценной работы церквей и монастырей .
Znak.com 09:04
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Здоровье

Депутаты предложили срочные меры борьбы с домашним насилием на изоляции

Пушкина рассказала РБК, что депутаты призывают в срочном порядке ввести предложенные меры.
РБК 17:01
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Армия и оружие

Власти Италии просят российских военных помочь Брешии

Как сообщает ToDay News Ufa, власти Ломбардии просят о помощи российских военных специалистов, которые помогают Италии в борьбе с коронавирусом.
ToDay News Ufa 13:16
12
Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
2,9K
Кино

Умер заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев

Продюсер и коллега скончавшегося кинематографиста Ефим Любинский рассказал, что Щеголев умер из-за коронавируса, пишут "Известия".
Инфорос 16:10
31
Общество

АСИ предложило приравнять мигрантов к гражданам РФ

Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева направила письмо главе кабмина России России Михаилу Мишустину с предложенным комплексом мер поддержки в условиях пандемии коронавируса в сфере рынка труда и занятости.
Накануне.Ru 19 апреля в 23:09
8K
Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

РИА Новости 05:41
4,4K
Происшествия

Пираты захватили судно с россиянами

Трое россиян оказались на борту судна, которое захватили пираты. Об этом сообщило посольство России в Бенине и Того, передает РИА Новости.
Lenta.ru 05:42
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Общество

Участники митинга во Владикавказе получили административный арест

Интерфакс 15:30
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Транспорт

В Москве выявили 250 тыс. автомобилистов без пропусков за сутки

За последние сутки по Москве передвигались 250 тыс. автомобилистов, у которых не были оформлены цифровые пропуска, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
РБК 16:24
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Общество

ВОЗ похвалила Россию за сохранение здравоохранения в пандемию

Представитель ВОЗ отметила, что в таком случае те, кто прибывает на второй, третьей неделе, остаются без лечения, однако Россия смогла это предупредить.
Lenta.ru 13:59
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Шоу-бизнес

В сеть попало видео празднования Пасхи в семье Анастасии Заворотнюк

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с подписчиками в Instagram трогательным видео того, как семья актрисы подготовилась к празднованию Пасхи.
Popcornnews.ru вчера в 09:40
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Общество

Сожителям больных ОРВИ разрешили выходить в магазин в Подмосковье

Жители Подмосковья, которые проживают вместе с больными ОРВИ и людьми с подозрением на коронавирус, смогут посетить ближайший магазин, вынести мусор или выгулять животных.
Москва 24 16:37
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Путешествия

Туроператоры начали бронировать путевки в Турцию на лето

Часть российских туроператоров предлагает забронировать поездки в Турцию начиная с июня.
URA.Ru 03:56
6
Происшествия

Число жертв канадского стрелка увеличилось

Lenta.ru 01:49
1
Общество

Воробьев ожидает продления режима изоляции на майские праздники

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что режим ограничений в регионе будет продлен на майские праздники.
Коммерсантъ 15:04
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Общество

В Подмосковье стало известно о коррективах в экзаменах школьников

Предварительно первый экзамен ЕГЭ школьники напишут 8 июня. На начало следующего учебного года перенесены Всероссийские проверочные работы.
РИА Новости 10:52
168
Общество

ТАСС вошел в список системообразующих организаций

Информационное агентство ТАСС, наряду с другими крупными СМИ, телекоммуникационными и IT-компаниями, вошло в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.
ТАСС 09:55
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Политика

Путин обсудил с Алихановым борьбу с коронавирусом

Президент обсудил с калининградским губернатором в режиме видеоконференции ситуацию с коронавирусом.
Российская газета 10:20
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Кино

Премьеру нового «Бэтмена» перенесли из-за коронавируса

Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеры нескольких своих фильмов, в том числе продолжения франшизы "Бэтмен" (The Batman, 2021).
ТАСС 00:00
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Общество

Роспотребнадзор призвал магазины продавать продукты упакованными

Ведомство призвало лишить покупателей возможности самостоятельно взвешивать продукты - товары следует продавать заранее упакованными.
Газета.Ru 09:25
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