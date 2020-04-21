Коронавирус
Российская газетаВОЗ назвала происхождение нового коронавируса
Признаков лабораторного происхождения вируса обнаружено не было, отметила эксперт. По сути, в ВОЗ поддержали позицию китайских ученых, отстаивающих теорию природной мутации коронавируса при переходе с животных на человека. В США обвиняли Китай в искусственном происхождении нового патогена.
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Автоматически обработано 7157 источников, обновлено в 12:42, Ашберн
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Роспотребнадзор призвал магазины продавать продукты упакованными
Ведомство призвало лишить покупателей возможности самостоятельно взвешивать продукты - товары следует продавать заранее упакованными.
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Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
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Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
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МИД РФ оценил возможность выхода США из Договора по открытому небу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А.М. Горчакова заявил, что Москва не исключает того, что США приняли решение о выходе из Договора по открытому небу.
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Максимальное пособие по безработице могут получить более трёх миллионов россиян.
Радио Маяк 11:18
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Драчёв голосовал против назначения Кабукова и Королькевича
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Facebook начал удалять посты о митингах против карантина в США
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Самолет-телескоп NASA SOFIA признан неэффективным
Знаменитый проект NASA, стратосферная инфракрасная обсерватория SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, SOFIA), оказался далеко не так результативен, как представлялось несколько лет назад, и по этой причине его будущее под большим вопросом.
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ВС дал разъяснения по пандемии и связанным с ней ограничениям
ВС дал разъяснения по пандемии и связанным с ней ограничениям Верховный суд РФ (ВС) дал разъяснения по вопросам рассмотрения судами дел в условиях распространения коронавируса.
Коммерсантъ 10:36