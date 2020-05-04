Коронавирус
РБКВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе
В Китае свою причастность к созданию коронавируса опровергли. Официальный представитель МИДа страны Чжао Лицзян отмечал, что ВОЗ неоднократно говорила о том, что никаких доказательств этой версии нет.
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с чего всё началось
Заявления американской стороны об искусственном происхождении коронавируса — спекуляции, сказал директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.РИА Новости14:27
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Ношение медицинской маски может стать обыденным явлением
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Экономика
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Сенатор назвал обвинения России в кибератаках «коронабесием»
Обвинения России со стороны американского Национального центра кибербезопасности (NCSC) в якобы хакерских атаках на разрабатывающие вакцину от коронавируса COVID-19 британские университеты и научные организации – "типичное коронабесие", заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
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Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
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Интерфакс 06:45
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RT на русском вчера в 22:13
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Секрет фирмы 02 мая в 14:56
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Врач заявил о странном симптоме у некоторых больных коронавирусом
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Коммерсантъ 19:44
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В Омске больницу закрыли на карантин
Городская клиническая больница № 1 в Омске закрыта с понедельника на двухнедельный карантин из-за подозрения на заражение сотрудников коронавирусом.
ТАСС 17:06
Происшествия
В Благовещенске полицейские спасли из горящего дома 24 человека
Двое полицейских патрульно-постовой службы в Благовещенске, что в Амурской области, спасли от гибели жильцов пятиэтажного дома.
Российская газета 05:00
Музыка
Умер автор песен «Ласкового мая»
Инфорос 07:52
Общество
Подписи против электронных пропусков собирают в Забайкалье
Общественные активисты собирают подписи против электронных пропусков на имя губернатора Забайкальского края Александра Осипова.
Московский Комсомолец Чита 02:00
Армия и оружие
Восемь наемников убиты при попытке морского вторжения в Венесуэлу
Российская газета вчера в 14:29
Политика
В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»
В декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия 07:23
Общество
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КМВ Новости 05:22
Происшествия
В Хакасии умер 26-летний врач с коронавирусом
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Московский Комсомолец вчера в 12:53
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Исполнители главных ролей сериала давно полюбились российской публике, и в числе кумиров - актер Селим Байрактар, который сыграл в сериале евнуха.
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Газета.Ru 17:35
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Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию
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Армия и оружие
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Разъём Intel LGA 1700 будет поддерживать три поколения процессоров
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Как писал NEWS.ru, ранее экономист Александр Кареевский прокомментировал заявление ректора университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Ярослава Кузьминова о том, что средний класс в России обречён на бедность из-за кризиса, который был вызван пандемией.
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Количество обращений о домашнем насилии в период эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза.
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Власти Дагестана полностью закрыли въезд и выезд в город Хасавюрт из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации города в официальном аккаунте в Instagram.
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ПВО Сирии отразили воздушную атаку в провинции Алеппо
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Гигантский астероид пролетел около Земли в конце апреля
Научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов заявил, что огромный астероид пролетел мимо Земли в конце апреля.
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