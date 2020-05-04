Заявления американской стороны об искусственном происхождении коронавируса — спекуляции, сказал директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

с чего всё началось

В Китае свою причастность к созданию коронавируса опровергли. Официальный представитель МИДа страны Чжао Лицзян отмечал, что ВОЗ неоднократно говорила о том, что никаких доказательств этой версии нет.

ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе

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